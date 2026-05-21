Ο Θέμης Γεωργαντάς και το «After Dark» επιστρέφουν στο OPEN, με άκρως «αποκαλυπτική» διάθεση

Ο Θέμης Γεωργαντάς επιστρέφει με το «After Dark» στο Open αυτήν την Κυριακή, 24 Μαΐου με «άκρως» αποκαλυπτική διάθεση
Ο Θέμης Γεωργαντάς επιστρέφει πιο ανατρεπτικός από ποτέ και δίνει ραντεβού με αγαπημένα πρόσωπα της showbiz στο πιο dark talk show της ελληνικής τηλεόρασης! Με ανεβασμένη διάθεση, χιούμορ και αφοπλιστική αμεσότητα, υποδέχεται τους καλεσμένους του σε βραδιές γεμάτες αποκαλύψεις, αυθόρμητες στιγμές και συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Άλλωστε, στο «After Dark», κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί για πολύ!

Κάθε επεισόδιο μετατρέπεται σε μία μοναδική εμπειρία με ιδιαίτερα challenges, απρόβλεπτα παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις που δοκιμάζουν την ειλικρίνεια των καλεσμένων. Και φυσικά, η πιο χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς δεν είναι άλλη από το πολυσυζητημένο εξομολογητήριο, εκεί όπου ο Θέμης κάνει τις ερωτήσεις που όλοι θέλουν να ακούσουν, αλλά λίγοι τολμούν να απαντήσουν! Πόσο έτοιμοι θα είναι οι φετινοί καλεσμένοι να αποκαλύψουν την πιο αληθινή πλευρά του εαυτού τους;

Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 23:00 στο OPEN ο Θέμης υποδέχεται τον αγαπημένο τραγουδιστή και δημιουργό Πέτρο Ιακωβίδη, ο οποίος δίνει μία μικρή γεύση από το νέο του hit «Έτσι έχει μάθει», ενώ ανοίγει την καρδιά του στον Θέμη και μιλάει για την επιτυχημένη του πορεία.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης εξομολογείται πώς αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής και παραδέχεται ότι για εκείνον είναι πολύ σημαντικό να ακούει τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά σχόλια.

Παράλληλα, αναφέρεται στη στήριξη που έχει δεχτεί από τη Νατάσα Θεοδωρίδου από τα πρώτα του μουσικά βήματα και αποκαλύπτει πως το τραγούδι «Παραδόθηκα Σε Σένα»… του το «έκλεψε» μέσα από τα χέρια του!

Ο Πέτρος Ιακωβίδης μιλάει με συγκίνηση για τον Βασίλη Καρρά και τονίζει πως θα ήθελε πολύ να είχε τραγουδήσει έστω και ένα δικό του τραγούδι.

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, εκμυστηρεύεται ότι σε δέκα χρόνια φαντάζεται τον εαυτό του πατέρα, καθώς θεωρεί ότι η οικογένεια και τα παιδιά είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Συγκινείται, μάλιστα, όταν θυμάται πως την πρώτη φορά που ηγήθηκε σχήματος, είδε τον πατέρα του να δακρύζει και τότε κατάλαβε πόσο περήφανος νιώθει για εκείνον, ενώ μιλάει και για τη στιγμή που αφιέρωσε στη μητέρα του το τραγούδι «Σ’ αγαπάω όπως είσαι» και την πήρε αγκαλιά.

Εννοείται ότι ο Πέτρος Ιακωβίδης δεν αντιστάθηκε στα παιχνίδια του Θέμη! Άραγε «Δάγκωσε τη γλώσσα του» ή μίλησε για όλους και για όλα;

Φυσικά, ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρει ο Πέτρος να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

After Dark Θέμης Γεωργαντάς Πέτρος Ιακωβίδης
Ο Ακύλας υπέγραψε αυτόγραφο σε απόδειξη φαγητού και όλοι παρατήρησαν τι είχε παραγγείλει

Kim Kardashian: «Παίρνω 35 χάπια την ημέρα» – Η πιο ακραία wellness ρουτίνα του Hollywood

