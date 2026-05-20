Κώστας Τσουρός: Πρόωρο τέλος για το «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς η εκπομπή «Το ‘χουμε» με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η απόφαση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ήδη κοινοποιηθεί στους συνεργάτες της παραγωγής, προκαλώντας έντονη συζήτηση πίσω από τις κάμερες. Η εκπομπή, αντί να ρίξει αυλαία στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, θα σταματήσει επίσημα την Παρασκευή 29 Μαΐου, περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον ίδιο και τη διοίκηση του ΣΚΑΪ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το μέλλον της συνεργασίας τους. Παρότι το συμβόλαιό του με τον σταθμό βρίσκεται σε ισχύ για έναν ακόμη χρόνο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά σχετικά με το τηλεοπτικό του επόμενο βήμα.

Το θέμα σχολιάστηκε και τηλεοπτικά μέσα από την εκπομπή «Happy Day», όπου η Όλγα Λαφαζάνη ανέφερε πως ο ΣΚΑΪ φαίνεται να εξακολουθεί να πιστεύει στο πρόσωπο του Κώστα Τσουρού. Όπως ειπώθηκε στον αέρα, ο σταθμός εξετάζει διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, όπως ένα τηλεπαιχνίδι ή ένα νέο concept, που θα είναι διαφορετικό από το είδος εκπομπής που τον έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Η πιθανότητα αλλαγής τηλεοπτικής πίστας για τον παρουσιαστή φαίνεται πλέον αρκετά ανοιχτή.





Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέο σκηνικό γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του Κώστα Τσουρού, καθώς το πρόωρο τέλος της εκπομπής του αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για την επόμενη μέρα τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σταθμό.

Το κοινό παρακολουθεί τις εξελίξεις με ενδιαφέρον, περιμένοντας να δει ποια θα είναι η επόμενη τηλεοπτική του κίνηση και αν θα παραμείνει στον ίδιο ρόλο ή θα δοκιμαστεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

