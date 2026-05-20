TV & Media 20.05.2026

Κώστας Τσουρός: Πρόωρο τέλος για το «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Περίπου ένα μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο σταματά η εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ με τίτλο «Το 'χούμε»
Ειρήνη Στόφυλα

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς η εκπομπή «Το ‘χουμε» με παρουσιαστή τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η απόφαση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ήδη κοινοποιηθεί στους συνεργάτες της παραγωγής, προκαλώντας έντονη συζήτηση πίσω από τις κάμερες. Η εκπομπή, αντί να ρίξει αυλαία στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν, θα σταματήσει επίσημα την Παρασκευή 29 Μαΐου, περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Ο δημοσιογράφος Κώστας Τσουρός σε φωτογραφία από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/tsouroskostas/

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον ίδιο και τη διοίκηση του ΣΚΑΪ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το μέλλον της συνεργασίας τους. Παρότι το συμβόλαιό του με τον σταθμό βρίσκεται σε ισχύ για έναν ακόμη χρόνο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά σχετικά με το τηλεοπτικό του επόμενο βήμα.

Η επόμενη μέρα του «Στούντιο 4» – Το δίδυμο «φωτιά» που θα αντικαταστήσει Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλο

Το θέμα σχολιάστηκε και τηλεοπτικά μέσα από την εκπομπή «Happy Day», όπου η Όλγα Λαφαζάνη ανέφερε πως ο ΣΚΑΪ φαίνεται να εξακολουθεί να πιστεύει στο πρόσωπο του Κώστα Τσουρού. Όπως ειπώθηκε στον αέρα, ο σταθμός εξετάζει διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, όπως ένα τηλεπαιχνίδι ή ένα νέο concept, που θα είναι διαφορετικό από το είδος εκπομπής που τον έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Η πιθανότητα αλλαγής τηλεοπτικής πίστας για τον παρουσιαστή φαίνεται πλέον αρκετά ανοιχτή.


Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέο σκηνικό γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον του Κώστα Τσουρού, καθώς το πρόωρο τέλος της εκπομπής του αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για την επόμενη μέρα τόσο για τον ίδιο όσο και για τον σταθμό.

Κώστας Τσουρός
https://www.instagram.com/tsouroskostas/

Το κοινό παρακολουθεί τις εξελίξεις με ενδιαφέρον, περιμένοντας να δει ποια θα είναι η επόμενη τηλεοπτική του κίνηση και αν θα παραμείνει στον ίδιο ρόλο ή θα δοκιμαστεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΕΚΠΟΜΠΗ Κώστας Τσουρός ΣΚΑΪ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΕΡΤ: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας στη φετινή Eurovision

ΕΡΤ: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας στη φετινή Eurovision

20.05.2026
Επόμενο
Επιστρέφει το Grey’s Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes

Επιστρέφει το Grey’s Anatomy: Το νέο spin off στο Δυτικό Texas με την υπογραφή της Shonda Rhimes

20.05.2026

Δες επίσης

ΕΡΤ: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας στη φετινή Eurovision
EUROVISION

ΕΡΤ: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας στη φετινή Eurovision

20.05.2026
Οριστικό τέλος για το Survivor – Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ
TV

Οριστικό τέλος για το Survivor – Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

20.05.2026
Η επόμενη μέρα του «Στούντιο 4» – Το δίδυμο «φωτιά» που θα αντικαταστήσει Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλο
TV

Η επόμενη μέρα του «Στούντιο 4» – Το δίδυμο «φωτιά» που θα αντικαταστήσει Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλο

20.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ένα 6ωρο χωρίς κινητά φέρνει το απόλυτο χάος στο επεισόδιο της Τρίτης 19/5
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ένα 6ωρο χωρίς κινητά φέρνει το απόλυτο χάος στο επεισόδιο της Τρίτης 19/5

19.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ποια είναι η οικογένεια που κρύβει ο Δημήτρης;
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ποια είναι η οικογένεια που κρύβει ο Δημήτρης;

18.05.2026
«Δύο Μαύρα Πουκάμισα»: Το νέο στοίχημα του MEGA μετά τη «Γη της Ελιάς»
TV

«Δύο Μαύρα Πουκάμισα»: Το νέο στοίχημα του MEGA μετά τη «Γη της Ελιάς»

18.05.2026
YFSF: Το εντυπωσιακό act της Μαριλού Κατσαφάδου – Η στιγμή που η Ιουλία Καλλιμάνη εισέβαλε στο πλατό
TV

YFSF: Το εντυπωσιακό act της Μαριλού Κατσαφάδου – Η στιγμή που η Ιουλία Καλλιμάνη εισέβαλε στο πλατό

18.05.2026
Your Face Sounds Familiar: Η μεταμόρφωση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη σε Γιώργο Νταλάρα που «κέρδισε» το κοινό
TV

Your Face Sounds Familiar: Η μεταμόρφωση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη σε Γιώργο Νταλάρα που «κέρδισε» το κοινό

18.05.2026
«Πάμε μια βολτα;» | Καλεσμένη η Ελένη Ράντου_ Απόψε στις 17:20
TV

«Πάμε μια βολτα;» | Καλεσμένη η Ελένη Ράντου_ Απόψε στις 17:20

17.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη