Η επόμενη μέρα του «Στούντιο 4» – Το δίδυμο «φωτιά» που θα αντικαταστήσει Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλο

Η τηλεοπτική πραγματικότητα για ακόμη μία φορά αλλάζει… και μάλιστα θεαματικά. Το κοινό που είχε μάθει να βλέπει το Στούντιο 4 ως μια από τις πιο «καλοκουρδισμένες» εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης, ξαφνικά βλέπει τα πάντα να ανατρέπονται. Οι τηλεθεατές μιλούν ήδη στα social media για μια «μεταγραφή – βόμβα», τη στιγμή που το ενδιαφέρον κορυφώνεται καθημερινά. Λογικά, η επόμενη σεζόν θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες των τελευταίων χρόνων.

Το πρόγραμμα που απογείωσαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, δύο άνθρωποι με μοναδική χημεία και γνήσια τηλεοπτική ταυτότητα, περνά πλέον σε νέα χέρια. Η διοίκηση της ΕΡΤ φαίνεται πως κατέληξε σε αντικαταστάτες, και όχι, δεν μιλάμε για κάποια μικρή αλλαγή. Οι νέοι παρουσιαστές που έρχονται είναι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, προκαλώντας ήδη τεράστια συζήτηση στα media.

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του «Στούντιο 4» – Ποια είναι τα νέα σενάρια

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο πρώην οικοδεσπότες του Στούντιο 4 αποχωρούν για τον ΣΚΑΪ, αφήνοντας πίσω τους μια εκπομπή που είχε ταυτιστεί με τη δική τους αισθητική: μεγάλες συνεντεύξεις, ουσιαστικές κουβέντες, ανθρώπινη προσέγγιση και καθόλου αυτοπροβολή. Η ζεστασιά και η οικειότητα που εξέπεμπαν μπροστά στην κάμερα ήταν ο λόγος που πολλοί τηλεθεατές δεν μπορούσαν να φανταστούν εύκολα άλλον στη θέση τους.

Παρόλα αυτά, η ΕΡΤ, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε ο Γιώργος Σκρομπόλας και δημοσίευσε πρώτος ο Νίκος Γεωργιάδης, είχε ξεκινήσει επαφές με την Καραβάτου και τον Φερεντίνο ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Μάλιστα, οι συζητήσεις έγιναν πριν ακόμη προβληθεί η πολυσυζητημένη πασχαλινή διαφήμιση, που προκάλεσε τόσο γέλιο όσο και απορίες για το… ιδιαίτερο αισθητικό της σύμπαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εξαφάνιση της Ζαμπέτογλου και του Αναγνωστόπουλου από τα μεγάλα τρέιλερ της ΕΡΤ ήταν κάτι που σχολιάστηκε έντονα, ειδικά από τη στιγμή που όλοι εύχονταν «καλή επιτυχία» σε άλλες εκπομπές. Εκεί άναψαν και τα σενάρια διαδοχής, με πολλά ονόματα να «παίζουν» και πολλούς να αυτοπροτείνονται εμφανώς.

Η επιλογή των Ζαμπέτογλου – Αναγνωστόπουλου να αφήσουν την ασφάλεια της ΕΡΤ προκάλεσε ισχυρή αναστάτωση. Παράλληλα, ενίσχυσε τη φημολογία για το ποιοι θα αναλάβουν το τιμόνι της εκπομπής. Και τελικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η «επιτυχία του κοκορετσιού», δηλαδή η Καραβάτου και ο Φερεντίνος, ήταν αυτοί που κέρδισαν τη θέση.

Πηγές αναφέρουν πως απομένουν πλέον μόνο οι υπογραφές. Ένα ζήτημα που περιπλέκει λίγο την κατάσταση είναι το συμβόλαιο της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1, το οποίο λήγει τον Οκτώβριο και όχι μέσα στο καλοκαίρι. Η φετινή σεζόν ασχολήθηκε πολύ μαζί της, τόσο λόγω της περιορισμένης τηλεθέασης μετά την αντικατάσταση της Ελένη Τσολάκη, όσο και λόγω της επιτυχημένης καλοκαιρινής εκπομπής που την έκανε «χρυσή εφεδρεία» του καναλιού.

Από την άλλη, ο Φερεντίνος μένει ελεύθερος τον Ιούνιο, αφού ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ, κάτι που τον καθιστά διαθέσιμο για άμεση έναρξη συνεργασίας με τη δημόσια τηλεόραση.

Και κάπως έτσι, η ΕΡΤ θυμίζει πλέον ένα τεράστιο τηλεοπτικό… κουσκούς, γεμάτο παρασκηνιακές μετακινήσεις, φήμες και ανατροπές. Η επόμενη μέρα του Στούντιο 4 αναμένεται πιο καυτή από ποτέ, με το κοινό να περιμένει να δει αν το νέο δίδυμο θα καταφέρει να σταθεί επάξια δίπλα στην επιτυχία των προηγούμενων παρουσιαστών ή αν η σύγκριση θα αποδειχθεί πρόκληση.

