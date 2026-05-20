TV & Media 20.05.2026

Η επόμενη μέρα του «Στούντιο 4» – Το δίδυμο «φωτιά» που θα αντικαταστήσει Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος αναλαμβάνουν την παρουσίαση στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ
Ειρήνη Στόφυλα

Η τηλεοπτική πραγματικότητα για ακόμη μία φορά αλλάζει… και μάλιστα θεαματικά. Το κοινό που είχε μάθει να βλέπει το Στούντιο 4 ως μια από τις πιο «καλοκουρδισμένες» εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης, ξαφνικά βλέπει τα πάντα να ανατρέπονται. Οι τηλεθεατές μιλούν ήδη στα social media για μια «μεταγραφή – βόμβα», τη στιγμή που το ενδιαφέρον κορυφώνεται καθημερινά. Λογικά, η επόμενη σεζόν θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες των τελευταίων χρόνων.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος ποζάρουν χαμογελαστοί, με φόντο το σκηνικό της εκπομπής τους στον ΣΚΑΪ.
https://www.instagram.com/nancyzabetoglou/?hl=el

Το πρόγραμμα που απογείωσαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, δύο άνθρωποι με μοναδική χημεία και γνήσια τηλεοπτική ταυτότητα, περνά πλέον σε νέα χέρια. Η διοίκηση της ΕΡΤ φαίνεται πως κατέληξε σε αντικαταστάτες, και όχι, δεν μιλάμε για κάποια μικρή αλλαγή. Οι νέοι παρουσιαστές που έρχονται είναι η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, προκαλώντας ήδη τεράστια συζήτηση στα media.

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του «Στούντιο 4» – Ποια είναι τα νέα σενάρια

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο πρώην οικοδεσπότες του Στούντιο 4 αποχωρούν για τον ΣΚΑΪ, αφήνοντας πίσω τους μια εκπομπή που είχε ταυτιστεί με τη δική τους αισθητική: μεγάλες συνεντεύξεις, ουσιαστικές κουβέντες, ανθρώπινη προσέγγιση και καθόλου αυτοπροβολή. Η ζεστασιά και η οικειότητα που εξέπεμπαν μπροστά στην κάμερα ήταν ο λόγος που πολλοί τηλεθεατές δεν μπορούσαν να φανταστούν εύκολα άλλον στη θέση τους.

thanasis_anagnostopoulos
https://www.instagram.com/studio4_ert/

Παρόλα αυτά, η ΕΡΤ, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε ο Γιώργος Σκρομπόλας και δημοσίευσε πρώτος ο Νίκος Γεωργιάδης, είχε ξεκινήσει επαφές με την Καραβάτου και τον Φερεντίνο ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Μάλιστα, οι συζητήσεις έγιναν πριν ακόμη προβληθεί η πολυσυζητημένη πασχαλινή διαφήμιση, που προκάλεσε τόσο γέλιο όσο και απορίες για το… ιδιαίτερο αισθητικό της σύμπαν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εξαφάνιση της Ζαμπέτογλου και του Αναγνωστόπουλου από τα μεγάλα τρέιλερ της ΕΡΤ ήταν κάτι που σχολιάστηκε έντονα, ειδικά από τη στιγμή που όλοι εύχονταν «καλή επιτυχία» σε άλλες εκπομπές. Εκεί άναψαν και τα σενάρια διαδοχής, με πολλά ονόματα να «παίζουν» και πολλούς να αυτοπροτείνονται εμφανώς.

Κατερίνα Καραβάτου
https://www.instagram.com/katerinakaravatou/

Η επιλογή των Ζαμπέτογλου – Αναγνωστόπουλου να αφήσουν την ασφάλεια της ΕΡΤ προκάλεσε ισχυρή αναστάτωση. Παράλληλα, ενίσχυσε τη φημολογία για το ποιοι θα αναλάβουν το τιμόνι της εκπομπής. Και τελικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η «επιτυχία του κοκορετσιού», δηλαδή η Καραβάτου και ο Φερεντίνος, ήταν αυτοί που κέρδισαν τη θέση.

Πηγές αναφέρουν πως απομένουν πλέον μόνο οι υπογραφές. Ένα ζήτημα που περιπλέκει λίγο την κατάσταση είναι το συμβόλαιο της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1, το οποίο λήγει τον Οκτώβριο και όχι μέσα στο καλοκαίρι. Η φετινή σεζόν ασχολήθηκε πολύ μαζί της, τόσο λόγω της περιορισμένης τηλεθέασης μετά την αντικατάσταση της Ελένη Τσολάκη, όσο και λόγω της επιτυχημένης καλοκαιρινής εκπομπής που την έκανε «χρυσή εφεδρεία» του καναλιού.

Από την άλλη, ο Φερεντίνος μένει ελεύθερος τον Ιούνιο, αφού ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ, κάτι που τον καθιστά διαθέσιμο για άμεση έναρξη συνεργασίας με τη δημόσια τηλεόραση.

Και κάπως έτσι, η ΕΡΤ θυμίζει πλέον ένα τεράστιο τηλεοπτικό… κουσκούς, γεμάτο παρασκηνιακές μετακινήσεις, φήμες και ανατροπές. Η επόμενη μέρα του Στούντιο 4 αναμένεται πιο καυτή από ποτέ, με το κοινό να περιμένει να δει αν το νέο δίδυμο θα καταφέρει να σταθεί επάξια δίπλα στην επιτυχία των προηγούμενων παρουσιαστών  ή αν η σύγκριση θα αποδειχθεί πρόκληση.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ Στούντιο 4 Χρήστος Φερεντίνος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από τα viral παιδικά remix στη Disney – Ο Lenny Pearce μετατρέπει το «toddler techno» σε παγκόσμιο φαινόμενο

Από τα viral παιδικά remix στη Disney – Ο Lenny Pearce μετατρέπει το «toddler techno» σε παγκόσμιο φαινόμενο

20.05.2026
Επόμενο
Olivia Rodrigo: Μας δίνει το «φάρμακο» που χρειαζόμασταν με το νέο της single

Olivia Rodrigo: Μας δίνει το «φάρμακο» που χρειαζόμασταν με το νέο της single

20.05.2026

Δες επίσης

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ένα 6ωρο χωρίς κινητά φέρνει το απόλυτο χάος στο επεισόδιο της Τρίτης 19/5
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ένα 6ωρο χωρίς κινητά φέρνει το απόλυτο χάος στο επεισόδιο της Τρίτης 19/5

19.05.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ποια είναι η οικογένεια που κρύβει ο Δημήτρης;
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ποια είναι η οικογένεια που κρύβει ο Δημήτρης;

18.05.2026
«Δύο Μαύρα Πουκάμισα»: Το νέο στοίχημα του MEGA μετά τη «Γη της Ελιάς»
TV

«Δύο Μαύρα Πουκάμισα»: Το νέο στοίχημα του MEGA μετά τη «Γη της Ελιάς»

18.05.2026
YFSF: Το εντυπωσιακό act της Μαριλού Κατσαφάδου – Η στιγμή που η Ιουλία Καλλιμάνη εισέβαλε στο πλατό
TV

YFSF: Το εντυπωσιακό act της Μαριλού Κατσαφάδου – Η στιγμή που η Ιουλία Καλλιμάνη εισέβαλε στο πλατό

18.05.2026
Your Face Sounds Familiar: Η μεταμόρφωση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη σε Γιώργο Νταλάρα που «κέρδισε» το κοινό
TV

Your Face Sounds Familiar: Η μεταμόρφωση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη σε Γιώργο Νταλάρα που «κέρδισε» το κοινό

18.05.2026
«Πάμε μια βολτα;» | Καλεσμένη η Ελένη Ράντου_ Απόψε στις 17:20
TV

«Πάμε μια βολτα;» | Καλεσμένη η Ελένη Ράντου_ Απόψε στις 17:20

17.05.2026
«Το Σόι σου»: Η Αλίνα, το λάθος mail και η απόλυτη παρεξήγηση
TV

«Το Σόι σου»: Η Αλίνα, το λάθος mail και η απόλυτη παρεξήγηση

15.05.2026
«Your Face Sounds Familiar»: Όσα θα δούμε την Κυριακή, 17 Μαΐου
TV

«Your Face Sounds Familiar»: Όσα θα δούμε την Κυριακή, 17 Μαΐου

15.05.2026
«Grand Hotel»: Μυστικά που αποκαλύπτονται και εξελίξεις που ανατρέπουν ζωές στα νέα επεισόδια
TV

«Grand Hotel»: Μυστικά που αποκαλύπτονται και εξελίξεις που ανατρέπουν ζωές στα νέα επεισόδια

15.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις