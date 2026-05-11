Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του «Στούντιο 4» – Ποια είναι τα νέα σενάρια

Η Αφροδίτη Γραμέλη αποκάλυψε στην «Super Κατερίνα» ότι έχουν βρεθεί οι αντικαταστάτες του «Στούντιο 4», ενώ φουντώνουν τα σενάρια

Στο τηλεοπτικό παρασκήνιο της ημέρας αναφέρθηκε τη Δευτέρα 11/5 η Αφροδίτη Γραμέλη μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», μεταφέροντας νέες πληροφορίες για πρόσωπα και εξελίξεις που απασχολούν έντονα τον χώρο των media. Η δημοσιογράφος στάθηκε ιδιαίτερα στο μέλλον της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, για το οποίο το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί αρκετά σενάρια αλλαγών.

Όπως τόνισε, ήδη φαίνεται να έχει γίνει η επιλογή για το τηλεοπτικό δίδυμο μετά την αποχώρηση των Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Αφροδίτη Γραμέλη, οι αντικαταστάτες έχουν ήδη «κλειδώσει», όμως η δημόσια τηλεόραση δεν επιθυμεί ακόμη να προχωρήσει σε επιβεβαίωση ή επίσημες ανακοινώσεις. Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκονται και μεταγραφικά σενάρια που θέλουν την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιώργο Φερεντίνο να εξετάζονται ως πιθανό τηλεοπτικό δίδυμο για την ΕΡΤ.





«Τους έχουν βρει τους αντικαταστάτες εδώ και καιρό, απλώς η ΕΡΤ δεν θέλει να το ανακοινώσει αυτή την περίοδο. Νομίζω πολύ σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις επόμενες τηλεοπτικές κινήσεις.

