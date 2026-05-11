Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση που απογείωσε το Eurovision special του YFSF

Σε απόλυτο Eurovision mood κινήθηκε το βραδινό επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή και να μεταμορφώνονται σε εμβληματικούς καλλιτέχνες του ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Ανάμεσα σε εντυπωσιακές εμφανίσεις, εκείνη που ξεχώρισε και συζητήθηκε περισσότερο ήταν της Μαριάντας Πιερίδη, η οποία κατέκτησε και τη νίκη της βραδιάς.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή ως JJ και ερμήνευσε το «Wasted Love», το τραγούδι με το οποίο η Αυστρία κέρδισε τη Eurovision 2025. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, η εμφάνισή της κέρδισε την προσοχή, με τη φωνητική της απόδοση να ξεχωρίζει για τη δύναμη, την καθαρότητα και την ακρίβειά της. Η Μαριάντα Πιερίδη κατάφερε να αποδώσει με εντυπωσιακή πιστότητα τόσο το ύφος όσο και τη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού, δημιουργώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες στιγμές του επεισοδίου.

Η ανταπόκριση ήταν άμεση και έντονη, με κοινό και κριτική επιτροπή να την αποθεώνουν. Στα social media, η εμφάνιση έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, με σχόλια όπως «φωνάρα», «ανατριχίλα», «καταπληκτική» και «έπος» να κυριαρχούν στο X και το Instagram.

Μετά την ανακοίνωση της νίκης της, η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, τονίζοντας πως δεν περίμενε το αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν από τα πιο απαιτητικά που έχει ερμηνεύσει στο show, τόσο φωνητικά όσο και σκηνικά, κάτι που έκανε την πρόκληση ακόμη μεγαλύτερη.

Η Μαριάντα Πιερίδη κατάφερε τελικά να ξεχωρίσει σε ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές μεταμορφώσεις, επιβεβαιώνοντας πως διαθέτει τη φωνητική δύναμη και τη σκηνική παρουσία για να σταθεί σε απαιτητικά projects και να τα απογειώσει.

