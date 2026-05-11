Celeb News 11.05.2026

Κατερίνα Καινούριου: «Έχω κυτταρίτιδα»: Η αλλαγή στο σώμα της μετά τη γέννηση της κόρης της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε συγκινημένη στην εκπομπή της και μίλησε χωρίς φίλτρα για τις αλλαγές στο σώμα της
Πόπη Βασιλείου

Στην πρώτη της εκπομπή, σήμερα, μετά την επιστροφή της, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη, με τους συνεργάτες της να την υποδέχονται με μπαλόνια, αγκαλιές και θερμά λόγια για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της μετά τη γέννηση της κόρης της. Από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής επικράτησε συγκινησιακό κλίμα στο πλατό, ενώ στα social media έγινε πραγματικός «χαμός» με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν την επιστροφή της αλλά και τη νέα εικόνα της παρουσιάστριας. Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή και στο σώμα της η μητρότητα.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της πήρε αρκετά κιλά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έφτασα τα 80 κιλά, ενώ ξεκίνησα περίπου στα 60». Παράλληλα, εξήγησε ότι έχει ήδη χάσει βάρος, όμως δεν έχει επιστρέψει ακόμη στα κιλά που είχε πριν. «Έχω χάσει αρκετά κιλά, αλλά έχω ακόμη εννέα να φύγουν», ανέφερε στον αέρα της εκπομπής, παραδεχόμενη πως δεν πιέζει πλέον τον εαυτό της όπως παλιά.

Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του Super Kατερίνα- Η θερμή υποδοχή και τα σχόλια


Με απόλυτη φυσικότητα μίλησε και για τις αλλαγές που βλέπει στο σώμα της μετά τη γέννα, λέγοντας: «Μου έχει μείνει κυτταρίτιδα στους μηρούς και στα γόνατα». Η ίδια έδειξε πως αντιμετωπίζει τη νέα πραγματικότητα με περισσότερη αποδοχή και λιγότερο άγχος.


Η επιστροφή της στην τηλεόραση δεν συνδυάστηκε μόνο με συγκίνηση και θερμή υποδοχή, αλλά και με μια πιο ανθρώπινη και αληθινή πλευρά της ίδιας. Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές στο σώμα και την ψυχολογία της μετά τη γέννα, δείχνοντας πως η μητρότητα έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει πλέον τον εαυτό της. Και μπορεί τα κιλά να παραμένουν ένας προσωπικός στόχος, όμως όπως φάνηκε στην πρώτη της εμφάνιση, η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή της είναι πλέον η κόρη της.

Ανάρτηση «ύμνος» στη μητρότητα: Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον τοκετό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

βάρος γέννηση ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ σώμα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση που απογείωσε το Eurovision special του YFSF

Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση που απογείωσε το Eurovision special του YFSF

11.05.2026
Επόμενο
«Ήταν μονόδρομος»: Η νέα εξομολόγηση της Αθηνάς Κλήμη για την κατάψυξη ωαρίων και τη στήριξη του συντρόφου της

«Ήταν μονόδρομος»: Η νέα εξομολόγηση της Αθηνάς Κλήμη για την κατάψυξη ωαρίων και τη στήριξη του συντρόφου της

11.05.2026

Δες επίσης

«Σηκώνομαι τη νύχτα να δω αν αναπνέει το μωρό μου»: H εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούριου
Celeb News

«Σηκώνομαι τη νύχτα να δω αν αναπνέει το μωρό μου»: H εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούριου

11.05.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Το λευκό look-δήλωση και το κόσμημα για την κόρη της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Το λευκό look-δήλωση και το κόσμημα για την κόρη της

11.05.2026
«Ήταν μονόδρομος»: Η νέα εξομολόγηση της Αθηνάς Κλήμη για την κατάψυξη ωαρίων και τη στήριξη του συντρόφου της
Celeb News

«Ήταν μονόδρομος»: Η νέα εξομολόγηση της Αθηνάς Κλήμη για την κατάψυξη ωαρίων και τη στήριξη του συντρόφου της

11.05.2026
Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του Super Kατερίνα- Η θερμή υποδοχή και τα σχόλια
Celeb News

Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του Super Kατερίνα- Η θερμή υποδοχή και τα σχόλια

11.05.2026
Ανάρτηση «ύμνος» στη μητρότητα: Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον τοκετό
Celeb News

Ανάρτηση «ύμνος» στη μητρότητα: Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον τοκετό

11.05.2026
Η Taylor Swift στην Ελλάδα: H διεθνής σταρ στο γάμο του Γιώργου Καρλαύτη με τον Travis Kelce
Celeb News

Η Taylor Swift στην Ελλάδα: H διεθνής σταρ στο γάμο του Γιώργου Καρλαύτη με τον Travis Kelce

10.05.2026
«Η πιο τρυφερή επιστροφή»: Η Κατερίνα Καινούργιου ξανά στο πλατό μετά τη γέννηση της κόρης της
Celeb News

«Η πιο τρυφερή επιστροφή»: Η Κατερίνα Καινούργιου ξανά στο πλατό μετά τη γέννηση της κόρης της

10.05.2026
Όταν η παγκόσμια δόξα συναντά τη μητρότητα – 7 γυναίκες που αλλάζουν όσα πίστευες για τις pop stars
Celeb News

Όταν η παγκόσμια δόξα συναντά τη μητρότητα – 7 γυναίκες που αλλάζουν όσα πίστευες για τις pop stars

10.05.2026
Ο μυστικός γάμος του Jesse Williams με την Alejandra Onieva που «ταρακούνησε» το Hollywood
Celeb News

Ο μυστικός γάμος του Jesse Williams με την Alejandra Onieva που «ταρακούνησε» το Hollywood

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ