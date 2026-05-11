Κατερίνα Καινούριου: «Έχω κυτταρίτιδα»: Η αλλαγή στο σώμα της μετά τη γέννηση της κόρης της

Στην πρώτη της εκπομπή, σήμερα, μετά την επιστροφή της, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη, με τους συνεργάτες της να την υποδέχονται με μπαλόνια, αγκαλιές και θερμά λόγια για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της μετά τη γέννηση της κόρης της. Από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής επικράτησε συγκινησιακό κλίμα στο πλατό, ενώ στα social media έγινε πραγματικός «χαμός» με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν την επιστροφή της αλλά και τη νέα εικόνα της παρουσιάστριας. Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή και στο σώμα της η μητρότητα.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της πήρε αρκετά κιλά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έφτασα τα 80 κιλά, ενώ ξεκίνησα περίπου στα 60». Παράλληλα, εξήγησε ότι έχει ήδη χάσει βάρος, όμως δεν έχει επιστρέψει ακόμη στα κιλά που είχε πριν. «Έχω χάσει αρκετά κιλά, αλλά έχω ακόμη εννέα να φύγουν», ανέφερε στον αέρα της εκπομπής, παραδεχόμενη πως δεν πιέζει πλέον τον εαυτό της όπως παλιά.

Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του Super Kατερίνα- Η θερμή υποδοχή και τα σχόλια





Με απόλυτη φυσικότητα μίλησε και για τις αλλαγές που βλέπει στο σώμα της μετά τη γέννα, λέγοντας: «Μου έχει μείνει κυτταρίτιδα στους μηρούς και στα γόνατα». Η ίδια έδειξε πως αντιμετωπίζει τη νέα πραγματικότητα με περισσότερη αποδοχή και λιγότερο άγχος.





Η επιστροφή της στην τηλεόραση δεν συνδυάστηκε μόνο με συγκίνηση και θερμή υποδοχή, αλλά και με μια πιο ανθρώπινη και αληθινή πλευρά της ίδιας. Η Κατερίνα Καινούργιου επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές στο σώμα και την ψυχολογία της μετά τη γέννα, δείχνοντας πως η μητρότητα έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει πλέον τον εαυτό της. Και μπορεί τα κιλά να παραμένουν ένας προσωπικός στόχος, όμως όπως φάνηκε στην πρώτη της εμφάνιση, η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή της είναι πλέον η κόρη της.

