Ανάρτηση «ύμνος» στη μητρότητα: Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται αδημοσίευτο στιγμιότυπο από τον τοκετό

Η φετινή Γιορτή της Μητέρας είχε έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερα συγκινητικό χαρακτήρα για την Κατερίνα Καινούργιου. Για πρώτη φορά γιόρτασε αυτή τη μέρα ως μαμά, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους μια αδημοσίευτη, άκρως τρυφερή φωτογραφία από το μαιευτήριο, η οποία καταγράφηκε λίγα μόλις λεπτά μετά τον ερχομό της κόρης της στον κόσμο. Η εικόνα, γεμάτη συναίσθημα και αγνή χαρά, έκανε το κοινό της να «λυγίσει» και να σχολιάσει με αγάπη τη νέα της ζωή.

Στις 3 Απριλίου, η λαμπερή παρουσιάστρια του Alpha έγινε για πρώτη φορά μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια. Με αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα, θέλησε να θυμηθεί δημόσια την πιο δυνατή στιγμή της ζωής της, γράφοντας λόγια που αποτύπωναν όλο το εύρος της συγκίνησης και της ευγνωμοσύνης που νιώθει ως νέα μαμά.

«Η πιο τρυφερή επιστροφή»: Η Κατερίνα Καινούργιου ξανά στο πλατό μετά τη γέννηση της κόρης της

«Και τότε γεννήθηκες εσύ… Και μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ. Η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου. Η πρώτη σου ανάσα… ο λόγος που θα παλεύω για πάντα με όλη μου την ψυχή… Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το βλέμμα, αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγάπη», έγραψε η ίδια στη λεζάντα της φωτογραφίας, στέλνοντας παράλληλα ευχές προς όλες τις μανούλες.

Παρά τις έντονες συγκινήσεις και τις αλλαγές των τελευταίων εβδομάδων, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στην καθημερινότητά της και φυσικά στην εκπομπή της. Από σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στη ζωντανή τηλεόραση, έτοιμη να καλημερίσει ξανά τους τηλεθεατές της μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα.

Η ίδια μάλιστα δημοσίευσε στα stories το trailer της επιστροφής της, στο οποίο αποκάλυψε και τον πρώτο της καλεσμένο, τον ηθοποιό Αναστάσιος Ροϊλός. «Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά τη Δευτέρα στις 10:00. Ανυπομονώ», έγραψε, υποσχόμενη ένα ζεστό comeback, με την ομάδα της να προετοιμάζει μία θερμή υποδοχή.

https://www.instagram.com/katken85/?hl=el

Η επιστροφή της αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό κοινό, που έχει ήδη δείξει πόσο τη στηρίζει σε κάθε νέο της κεφάλαιο. Η χαρά της μητρότητας και η επιστροφή στην τηλεόραση δημιουργούν έναν νέο, όμορφο συνδυασμό στη ζωή της, που οι θαυμαστές της ανυπομονούν να ζήσουν παρέα μαζί της.

Η Taylor Swift στην Ελλάδα: H διεθνής σταρ στο γάμο του Γιώργου Καρλαύτη με τον Travis Kelce