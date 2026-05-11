Θες γλυκό χωρίς ζάχαρη; Αυτή τη μους σοκολάτας με avocado θα τη λατρέψεις

Η μαύρη κουβερτούρα και το αβοκάντο συναντιούνται σε μια συνταγή που συνδυάζει τη γλυκιά απόλαυση με τη θρεπτική αξία. Ιδανικό για όσους αποφεύγουν τη ζάχαρη ή θέλουν ένα γλυκό χωρίς ζωικά συστατικά, αυτό το γλυκό αποδεικνύει ότι η vegan σοκολάτα μπορεί να είναι πλούσια, κρεμώδης και εντυπωσιακά νόστιμη.

Το αβοκάντο λειτουργεί σαν το «βούτυρο», χαρίζοντας στα γλυκά υφή και λιπαρότητα χωρίς να χρειάζεται προσθήκη ζωικών προϊόντων. Πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά, μετατρέπει κάθε μπουκιά σε ένα απολαυστικό και θρεπτικό γλύκισμα. Η φυσική κρεμώδης υφή του αβοκάντο σε συνδυασμό με την πλούσια σοκολάτα δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δύσκολα ξεχωρίζει από παραδοσιακές κρέμες βουτύρου.

Υλικά για 4 μερίδες:

2 ώριμα αβοκάντο, καθαρισμένα και χοντροκομμένα

2 κ.σ. μέλι (ή σιρόπι αγαύης για vegan εκδοχή)

125 γρ. vegan κουβερτούρα, τριμμένη

1 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Μια πρέζα αλάτι

2 κ.σ. ψίχα κελυφωτού φιστικιού, τριμμένη

Εκτέλεση:

Σε μπεν μαρί λιώστε 100 γρ. από την κουβερτούρα και αφήστε την να κρυώσει ελαφρώς.

Στο μούλτι, προσθέστε τα αβοκάντο, το μέλι, την υπόλοιπη κουβερτούρα, το ελαιόλαδο και μια πρέζα αλάτι. Χτυπήστε μέχρι να σχηματιστεί μια λεία, κρεμώδης μάζα.

Μεταφέρετε την κρέμα σε ένα μπολ και αφήστε την στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα, ώστε να σφίξει ελαφρώς.

Σερβίρετε σε ατομικά μπολάκια, πασπαλίζοντας με τα φιστίκια και την υπόλοιπη τριμμένη κουβερτούρα για επιπλέον γεύση και υφή.

