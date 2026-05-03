Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το αυγό βραστό

Το βραστό αυγό μοιάζει με μία απλή υπόθεση αλλά κρύβεται ένα τεράστιο λάθος που οι περισσότεροι το κάνουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε

Το βραστό αυγό μοιάζει με μία απλή υπόθεση: νερό, αυγό, λίγα λεπτά και έτοιμο. Κι όμως, όπως συμβαίνει συχνά με τα πιο απλά πράγματα, εδώ κρύβεται ένα τεράστιο λάθος που οι περισσότεροι από εμάς το κάνουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε.

Το πρόβλημα δεν είναι ούτε η γεύση ούτε η υφή, αλλά η στρατηγική βρασίματος. Οι περισσότεροι βάζουμε το αυγό σε καυτό νερό και το αφήνουμε να «βράσει» μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και εδώ ξεκινά το λάθος.

Γιατί αυτό είναι λάθος

Όταν το αυγό μπαίνει απευθείας σε βραστό νερό, η εξωτερική μεμβράνη θερμαίνεται απότομα. Αυτό έχει δύο συνέπειες:

Μπορεί να σπάσει το τσόφλι: Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας δημιουργεί πίεση στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα το αυγό να ραγίσει πριν καν ολοκληρωθεί το βράσιμο.

Χάνει θρεπτικά συστατικά: Η υψηλή θερμοκρασία «σοκάρει» το αυγό, μειώνοντας ελαφρά τη διαθεσιμότητα ορισμένων πρωτεϊνών και βιταμινών.

Η σωστή μέθοδος

Οι ειδικοί συνιστούν να ξεκινάμε με κρύο νερό. Βάζουμε τα αυγά σε μια κατσαρόλα, γεμίζουμε με νερό ώστε να τα καλύπτει, και στη συνέχεια φέρνουμε το νερό σε βρασμό. Με αυτόν τον τρόπο:

Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά, προστατεύοντας το τσόφλι.

Οι πρωτεΐνες «πηγαίνουν» πιο ομαλά, με αποτέλεσμα βελτιωμένη υφή και γεύση.

Το αυγό βράζει ομοιόμορφα, χωρίς το άσπρο να γίνεται λασπώδες και ο κρόκος σκληρός ή πρασινωπός.

Επιπλέον tips για τέλειο βραστό αυγό

6–7 λεπτά για μαλακό, 9–10 λεπτά για σφιχτό. Πάγωμα μετά το βράσιμο: Μετά το βράσιμο, βάλτε τα αυγά σε κρύο νερό ή παγάκια για λίγα λεπτά. Αυτό σταματάει τη θερμική διαδικασία και κάνει το ξεφλούδισμα πιο εύκολο.

Μετά το βράσιμο, βάλτε τα αυγά σε κρύο νερό ή παγάκια για λίγα λεπτά. Αυτό σταματάει τη θερμική διαδικασία και κάνει το ξεφλούδισμα πιο εύκολο. Προσθήκη αλατιού ή ξιδιού: Μικρές ποσότητες στο νερό μειώνουν τις πιθανότητες να σπάσει το αυγό και βοηθούν να «ξεκολλήσει» το τσόφλι.

Το βραστό αυγό δεν είναι μόνο ένα γρήγορο και υγιεινό γεύμα, αλλά και μια πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης και θρεπτικών συστατικών. Με μια μικρή αλλαγή στη διαδικασία βρασίματος, μπορούμε να αποφύγουμε σπασίματα, άσχημη υφή και απώλεια θρεπτικών συστατικών. Οπότε, την επόμενη φορά που θα βάλεις αυγά στην κατσαρόλα, ξεκίνησέ τα με κρύο νερό. Μια απλή συνήθεια που κάνει μεγάλη διαφορά!

