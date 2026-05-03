Life 03.05.2026

Δες πως να κρατήσεις το μπάνιο σου φρέσκο με 3 απλές και οικονομικές κινήσεις

Θέλεις το μπάνιο σου να μυρίζει πάντα καθαρό; Ανακάλυψε 3 πανεύκολα hacks με αιθέρια έλαια και βαμβάκι που θα αλλάξουν τον χώρο σου
Ειρήνη Στόφυλα

Ξέχνα τα ακριβά αρωματικά που τελειώνουν σε τρεις μέρες και απλά καλύπτουν τις οσμές. Αν θέλεις το μπάνιο σου να μυρίζει σαν luxury spa κάθε φορά που ανοίγεις την πόρτα, υπάρχουν μερικά viral hacks που κάνουν θραύση στα social media και χρειάζεται μόνο 10 δευτερόλεπτα από τον χρόνο σου.

Εδώ είναι οι 3 «σωσίβιοι» τρόποι για να μοσχοβολάει ο χώρος σου 24/7:

1. Το «Cotton Ball» Trick

Είναι το απόλυτο hack του TikTok.

Πώς: Πάρε 2-3 μπαλάκια βαμβάκι και πότισέ τα με το αγαπημένο σου αιθέριο έλαιο (λεβάντα ή ευκάλυπτος) ή λίγο μαλακτικό ρούχων.

Πού: Κρύψ’ τα στον πάτο του κάδου απορριμμάτων (κάτω από τη σακούλα) ή μέσα στο ντουλάπι με τις πετσέτες. Η μυρωδιά θα απελευθερώνεται σταδιακά και θα διαρκεί για μέρες.

2. Το Άρωμα στο ρολό

Ένας πανέξυπνος τρόπος για να φρεσκάρεις τον αέρα κάθε φορά που κάποιος χρησιμοποιεί το μπάνιο.

Πώς: Ρίξε 4-5 σταγόνες αιθέριο έλαιο στο εσωτερικό χάρτινο τμήμα του ρολού υγείας.

Γιατί: Κάθε φορά που το ρολό γυρίζει, η κίνηση “ενεργοποιεί” το άρωμα και το διαχέει στον χώρο. Simple as that!

3. Το Hack με τη Μαγειρική Σόδα

Αν το πρόβλημα είναι οι δυσάρεστες οσμές και όχι μόνο το άρωμα, η σόδα είναι η λύση.

Πώς: Βάλε λίγη μαγειρική σόδα σε ένα μικρό βάζο και πρόσθεσε μερικές σταγόνες έλαιο λεμονιού.

Πού: Άφησέ το ανοιχτό σε μια γωνία ή πάνω στο καζανάκι. Η σόδα θα απορροφήσει την υγρασία και τις μυρωδιές, ενώ το λεμόνι θα δώσει ένα vibe φρεσκάδας.

Extra Tip

Κρέμασε ένα ματσάκι φρέσκο ευκάλυπτο στην ντουζιέρα σου. Με τους υδρατμούς από το ζεστό νερό, τα έλαια του φυτού απελευθερώνονται και μετατρέπουν το μπάνιο σου σε επαγγελματικό χαμάμ μέσα σε δευτερόλεπτα!

 

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Καθρέφτες παντού: Η νέα τάση που μεγαλώνει το σπίτι σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Η άνοιξη θέλει ταξίδι: 4 προορισμοί που γεμίζουν εικόνες και εμπειρίες

Υγιεινά protein brownies που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τη ζάχαρη

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που θα ήθελες να έχεις συναδέλφους

Hailey Bieber: Το ‘90s φόρεμα της Kelly Klein που έγινε το talk of the town

Γιατί το αγαπημένο σου άρωμα δεν μυρίζει για πάντα ίδιο

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

