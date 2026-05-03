Social & Tech 03.05.2026

Girl Math: 4 παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η λογική μας είναι αλάνθαστη

Ψάχνεις τρόπο να δικαιολογήσεις το νέο σου shopping spree; Το Girl Math έχει τις απαντήσεις που χρειάζεσαι!
Ειρήνη Στόφυλα

Ας είμαστε ειλικρινείς: Τα μαθηματικά στο σχολείο ήταν δύσκολα, αλλά τo Girl Math είναι η επιστήμη που πραγματικά χρειαζόμασταν. Αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να δικαιολογεί μια αγορά 100€ επειδή «ήταν σε έκπτωση, οπότε τεχνικά έβγαλα λεφτά», τότε καλώς ήρθες στο κλαμπ.

Το viral trend του Girl Math δεν αφορά την έλλειψη λογικής, αλλά τον απόλυτο τρόπο να κάνουμε τη ζωή μας πιο fun (και το wallet μας να πονάει λιγότερο).

Οι Χρυσοί Κανόνες του Girl Math

1.Οτιδήποτε αγοράζεται με μετρητά είναι δωρεάν: Τα λεφτά στην κάρτα είναι τα «πραγματικά» λεφτά. Αν πληρώσεις με ένα πενηντάευρω που βρήκες στην τσέπη σου, το προϊόν δεν κόστισε τίποτα. Είναι δώρο από το σύμπαν.

2. Αν δεν ξοδέψεις 50€ για να πάρεις δωρεάν μεταφορικά, χάνεις λεφτά: Γιατί να πληρώσεις 5€ μεταφορικά, όταν μπορείς να πάρεις ένα έξτρα lip gloss με 15€ και να γλιτώσεις τα έξτα έξοδα; Μαθηματική ακρίβεια.

3.Επιστροφή χρημάτων = Κέρδος: Αν επιστρέψεις ένα ρούχο που έκανε 40€ και πάρεις τα λεφτά σου πίσω, τότε έχεις 40€ για να ξοδέψεις κάπου αλλού. Τεχνικά, βγήκες κερδισμένη.

4.Το κόστος ανά χρήση (Cost per use): Αν πάρεις μια τσάντα 300€ και τη φοράς κάθε μέρα για έναν χρόνο, κοστίζει λιγότερο από 1€ τη μέρα. Είναι ουσιαστικά πιο φθηνή από έναν καφέ. Άρα, είναι επένδυση!

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Δες πως να κρατήσεις το μπάνιο σου φρέσκο με 3 απλές και οικονομικές κινήσεις

Πώς να κάνεις το κινητό σου να φορτίζει πιο γρήγορα με αυτές τις 3 κινήσεις
