Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Η κρεβατοκάμαρα είναι ο χώρος της ξεκούρασης, της ηρεμίας και της ανανέωσης. Εκεί θέλουμε να χαλαρώνουμε, να κοιμόμαστε βαθιά και να «φορτίζουμε» ενέργεια για την επόμενη μέρα. Κι όμως, ένα συνηθισμένο λάθος στη διακόσμηση μπορεί να επηρεάσει περισσότερο απ’ όσο φανταζόμαστε την ποιότητα του ύπνου μας: η επιλογή των φυτών.

Παρότι τα φυτά γενικά συνδέονται με τη φρεσκάδα και τη θετική ενέργεια, δεν είναι όλα κατάλληλα για την κρεβατοκάμαρα. Το φυτό που καλό είναι να αποφεύγεις σε αυτόν τον χώρο είναι εκείνο με έντονη και βαριά ενέργεια, όπως τα μεγάλα φυτά με αιχμηρά φύλλα ή έντονα αρώματα. Σύμφωνα με το feng shui αλλά και με ειδικούς στον ύπνο, αυτά τα φυτά μπορούν να δημιουργήσουν υπερένταση στον χώρο και να επηρεάσουν αρνητικά τη χαλάρωση και τον βαθύ ύπνο.

Επιπλέον, φυτά με έντονο άρωμα μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο, δυσφορία ή ακόμα και ελαφριές αλλεργικές αντιδράσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε έναν χώρο που προορίζεται για ξεκούραση, τέτοιες «ενοχλήσεις» λειτουργούν υποσυνείδητα και κάνουν τον ύπνο πιο ανήσυχο.

Κάποια φυτά δεν είναι η καλύτερη επιλογή για την κρεβατοκάμαρα, όχι επειδή είναι «κακά», αλλά επειδή σε κλειστό χώρο και χωρίς καλό αερισμό μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του αέρα ή την αίσθηση άνεσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται φυτά με πολύ έντονο άρωμα όπως ο κρίνος και η γαρδένια, που μπορεί να βαραίνουν τον ύπνο, αλλά και φυτά όπως η ορτανσία και το γιασεμί όταν βρίσκονται σε μικρά δωμάτια. Επίσης, φυτά που τη νύχτα συνεχίζουν πιο έντονα την αναπνοή τους και «καταναλώνουν» οξυγόνο, όπως η σανσεβιέρια (αν και γενικά θεωρείται ανθεκτική), ορισμένα παχύφυτα σε πολύ μεγάλο αριθμό μέσα σε μικρό χώρο και φυτά με πυκνή βλάστηση όπως η φτέρη όταν δεν υπάρχει επαρκής αερισμός, μπορεί να κάνουν τον χώρο να φαίνεται πιο «βαρύς».

Γενικά, το ζητούμενο στην κρεβατοκάμαρα είναι η ισορροπία: λίγα, κατάλληλα φυτά και καλός αερισμός ώστε ο χώρος να παραμένει πραγματικά ξεκούραστος. Αν θέλεις πράσινο στην κρεβατοκάμαρα, προτίμησε φυτά ήπιας ενέργειας και διακριτικής παρουσίας, που δεν φορτίζουν τον χώρο αλλά τον εξισορροπούν. Η σωστή επιλογή μπορεί να κάνει την κρεβατοκάμαρα ακόμα πιο ζεστή και φιλόξενη, χωρίς να διαταράσσει την ηρεμία που τόσο έχεις ανάγκη.

