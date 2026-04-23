Διακόσμηση 23.04.2026

Πώς να φτιάξεις το δικό σου αρωματικό κερί για την άνοιξη

Μία απλή δημιουργική διαδικασία που μετατρέπει βασικά υλικά σε αρωματικό κερί με ανοιξιάτικη αισθητική και προσωπικό χαρακτήρα
Πόπη Βασιλείου

Ένα χειροποίητο αρωματικό κερί μπορεί να γίνει το απόλυτο στοιχείο που ενώνει όλα αυτά μαζί. Δεν είναι απλώς μια διακοσμητική πινελιά, αλλά μια μικρή εμπειρία που φτιάχνεις εσύ, με τα χέρια σου, και γεμίζει τον χώρο με αρώματα που θυμίζουν λουλούδια, καθαρό αέρα και ανοιξιάτικες βόλτες. Το πιο όμορφο όμως είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός ούτε να έχεις ακριβά υλικά· μόνο λίγη διάθεση για δημιουργία και την επιθυμία να δώσεις στο σπίτι σου εκείνη τη φρέσκια, cozy ενέργεια που κάνει την άνοιξη τόσο ξεχωριστή.

Πηγή: Unsplash

Για να φτιάξεις το δικό σου αρωματικό κερί στο σπίτι, δεν χρειάζεσαι εξειδικευμένο εξοπλισμό. Με λίγα βασικά υλικά μπορείς να δημιουργήσεις ένα αντικείμενο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως διακόσμηση και ως αρωματική εμπειρία.

Βάλε χρώμα στον τοίχο σου και άλλαξε τη διάθεση του σπιτιού σε λίγα λεπτά

Υλικά που θα χρειαστείς

  • κερί σόγιας ή παραφίνης
  • φυτίλι
  • γυάλινο βαζάκι ή μικρό δοχείο
  • αιθέρια έλαια (λεβάντα, λεμόνι, πορτοκάλι ή γιασεμί για ανοιξιάτικη αίσθηση)

Προαιρετικά: αποξηραμένα λουλούδια ή λεπτές φέτες αποξηραμένου πορτοκαλιού για διακόσμηση.

RSS Search Happy Living ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΟΔΑ SELF & HEALTH ΣΠΙΤΙ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ LIVING CELEBRITIES TIPS Σταμάτα να αγοράζεις αυτά τα 4 πράγματα που κάνουν το σπίτι σου να φαίνεται μικρότερο

Η διαδικασία βήμα-βήμα

  1. Λιώνεις το κερί σε μπεν μαρί σε χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνει εντελώς υγρό
  2. Προσθέτεις 10–20 σταγόνες από το αιθέριο έλαιο της επιλογής σου, ανάλογα με την ένταση που θέλεις
  3. Τοποθετείς το φυτίλι στο κέντρο του δοχείου και το σταθεροποιείς
  4. Ρίχνεις προσεκτικά το λιωμένο κερί στο βαζάκι
  5. Αφήνεις το κερί να κρυώσει πλήρως για αρκετές ώρες.

Αν θέλεις, προσθέτεις αποξηραμένα άνθη ή διακοσμητικά στοιχεία πριν σταθεροποιηθεί.

Πηγή: Unsplash

Μικρό μυστικό για πιο «ανοιξιάτικο» αποτέλεσμα

Ο συνδυασμός λεβάντας και λεμονιού δίνει αίσθηση καθαριότητας και χαλάρωσης, ενώ τα ελαφριά λουλουδένια αρώματα κάνουν τον χώρο να μοιάζει πιο φωτεινός και φρέσκος.

Τα καλύτερα φυτά εσωτερικού χώρου που καθαρίζουν την ατμόσφαιρα και αλλάζουν το look του σαλονιού

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άνοιξη άρωμα διακόσμηση κερί
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ

4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ

23.04.2026
Επόμενο
Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

23.04.2026

Δες επίσης

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα
Life

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

23.04.2026
4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ
Life

4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ

23.04.2026
Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών
Food

Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών

23.04.2026
5 φυτά που θα μετατρέψουν το μπαλκόνι σου σε «παράδεισο»
Life

5 φυτά που θα μετατρέψουν το μπαλκόνι σου σε «παράδεισο»

23.04.2026
Ποιος είπε ότι τα κοντά νύχια είναι βαρετά; 5 trends που θα σου αποδείξουν το αντίθετο
Beauty

Ποιος είπε ότι τα κοντά νύχια είναι βαρετά; 5 trends που θα σου αποδείξουν το αντίθετο

23.04.2026
Σκοπεύεις να χορέψεις στον ρυθμό των polka dots αυτή την άνοιξη; Δες πρώτα αυτά τα 5 outfits
Fashion

Σκοπεύεις να χορέψεις στον ρυθμό των polka dots αυτή την άνοιξη; Δες πρώτα αυτά τα 5 outfits

23.04.2026
Η Teyana Taylor στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας της Revlon «Be Unforgettable»
Beauty

Η Teyana Taylor στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας της Revlon «Be Unforgettable»

23.04.2026
Soft cookies με 3 υλικά: Το γλυκό που θα φτιάχνεις στο repeat κάθε φορά που έχεις λιγούρα
Food

Soft cookies με 3 υλικά: Το γλυκό που θα φτιάχνεις στο repeat κάθε φορά που έχεις λιγούρα

23.04.2026
Το Καλοκαίρι πλησιάζει – Δες τι μαγιό να επιλέξεις με βάση το ζωδιό σου
Life

Το Καλοκαίρι πλησιάζει – Δες τι μαγιό να επιλέξεις με βάση το ζωδιό σου

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!