Life 23.04.2026

4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ

Συνδυασμοί τροφών που δεν βαραίνουν το σώμα αλλά δίνουν κορεσμό και ισορροπημένη ενέργεια μέχρι το επόμενο γεύμα
Πόπη Βασιλείου

Το απογευματινό σνακ είναι εκείνη η μικρή «παύση» μέσα στη μέρα σου που μπορεί είτε να σε ρίξει σε λήθαργο είτε να σου δώσει την ενέργεια που χρειάζεσαι μέχρι το βράδυ. Αν επιλέξεις σωστά, μπορείς να αποφύγεις την απότομη πείνα, τα τσιμπολογήματα και την κούραση που έρχεται λίγο πριν το τέλος της ημέρας. Οι παρακάτω 4 υγιεινές επιλογές είναι απλές, γρήγορες και σε κρατούν χορτάτο χωρίς να σε βαραίνουν.

1. Γιαούρτι με μέλι και ξηρούς καρπούς

Το γιαούρτι είναι από τα πιο ισορροπημένα σνακ που μπορείς να επιλέξεις, καθώς περιέχει πρωτεΐνη που σε κρατάει χορτάτο για αρκετή ώρα. Αν προσθέσεις λίγο μέλι και λίγους ξηρούς καρπούς, έχεις έναν συνδυασμό που σου δίνει ενέργεια χωρίς να ανεβάζει απότομα το σάκχαρο. Είναι ιδανικό για τις ώρες που θέλεις κάτι γλυκό αλλά και θρεπτικό.

2. Τοστ ολικής άλεσης με αβοκάντο

Το ψωμί ολικής άλεσης σε συνδυασμό με το αβοκάντο δημιουργεί ένα σνακ πλούσιο σε φυτικές ίνες και καλά λιπαρά. Σε κρατάει χορτάτο για αρκετή ώρα και βοηθά στη σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα. Μπορείς να προσθέσεις λίγο λεμόνι ή ντομάτα για πιο έντονη γεύση.

3. Φρούτα με φυστικοβούτυρο

Ο συνδυασμός φρούτων με λίγο φυστικοβούτυρο είναι από τους πιο έξυπνους τρόπους να πάρεις ενέργεια χωρίς υπερβολές. Το φρούτο σου δίνει βιταμίνες και φυσικά σάκχαρα, ενώ το φυστικοβούτυρο προσφέρει καλά λιπαρά και σε κρατάει χορτάτο για περισσότερο χρόνο. Μήλο ή μπανάνα είναι από τις καλύτερες επιλογές.

4. Ρυζογκοφρέτες με ταχίνι και μέλι

Οι ρυζογκοφρέτες είναι ελαφριές αλλά, όταν συνδυαστούν με ταχίνι και λίγο μέλι, γίνονται ένα ισορροπημένο σνακ με ενέργεια και καλή γεύση. Το ταχίνι δίνει πρωτεΐνη και λιπαρά, ενώ το μέλι προσθέτει φυσική γλυκύτητα χωρίς υπερβολή.

Αν εντάξεις τέτοιες επιλογές στο απογευματινό σου, θα παρατηρήσεις ότι μειώνεται η έντονη πείνα το βράδυ και η ενέργειά σου παραμένει πιο σταθερή μέσα στην ημέρα.

