Ο Θανάσης Καραμάνης στο Fitness O’ Clock: «Έχασα την πενταήμερη για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν το μετάνιωσα»

Ο Θανάσης Καραμάνης μίλησε στο Fitness O’ Clock για τη διαδρομή του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τις πρώτες του εμπειρίες από τα γήπεδα της επαρχίας, τις στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του στον Ατρόμητο και τις θυσίες που απαιτεί ο πρωταθλητισμός. Από τον Τριζηνιακό και το χωριό του μέχρι το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο στα 18 και το γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό, περιγράφει τι σημαίνει να κυνηγάς ένα παιδικό όνειρο με πίεση, υπομονή και απόλυτη προσήλωση στον στόχο.

Στην αρχή της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του και τη μετάβαση από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα, εξηγώντας πώς η πίστη στον εαυτό του ήταν το κλειδί: «Από μικρός το πίστευα, το κυνήγαγα και έγινε. Ήταν ένα παιδικό όνειρο να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής».

Σημαντικό σημείο της πορείας του ήταν το πρώτο του επαγγελματικό γκολ, το οποίο συνδέθηκε με μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική στιγμή: «Η στιγμή που δε θα ξεχάσω ποτέ είναι το γκολ με τον Παναθηναϊκό. Εκείνη τη μέρα η αδερφή μου γέννησε το παιδάκι της και το συνδύασα κάπως έτσι. Ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου».

Λίγο αργότερα, μίλησε για το κίνητρο που τον κρατά σε εγρήγορση καθημερινά, τονίζοντας πως η υγεία και η αγάπη για το άθλημα είναι οι κινητήριες δυνάμεις του για να κάνει το χόμπι του επάγγελμα.

Από τις πιο δυνατές αναμνήσεις του, ξεχωρίζει τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, ενώ θέτει τον πήχη ψηλά για το μέλλον: «Ένας μελλοντικός στόχος είναι να βγούμε Ευρώπη με την ομάδα και ένας προσωπικός μου στόχος είναι να παίξω στην Εθνική ομάδα». Η συγκεκριμένη φιλοδοξία αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της δουλειάς που ξεκίνησε από τα γήπεδα του χωριού του.

Η πορεία του δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Η σκληρή αυτοκριτική αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που έπρεπε να διαχειριστεί: «Ήμουν πάντα πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου. Όταν κάτι πήγαινε καλά, προσπαθούσα να το κόβω γρήγορα. Τώρα προσπαθώ να ευχαριστιέμαι τις στιγμές, γιατί είναι σημαντικό». Παράλληλα, αναφέρεται στην ανάγκη για υπομονή και τη διαχείριση των συναισθημάτων μέσα σε ένα ομαδικό άθλημα με έντονο ανταγωνισμό.

Όπως κάθε αθλητής υψηλού επιπέδου, έτσι και ο ίδιος μιλά για τις καθημερινές θυσίες: από τις σχολικές εκδρομές που έχασε ως παιδί, μέχρι τις βόλτες και τη διατροφή που στερείται σήμερα ως επαγγελματίας. Παρόλα αυτά, τονίζει πως δεν το μετανιώνει και ότι οι περιορισμοί αυτοί τον κάνουν να νιώθει καλύτερα: «Δε με ρίχνουν ψυχολογικά, με ανεβάζουν. Νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου όταν τα κάνω αυτά».

