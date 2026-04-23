Ο Θανάσης Καραμάνης στο Fitness O’ Clock: «Έχασα την πενταήμερη για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν το μετάνιωσα»

Ο Θανάσης Καραμάνης μιλά στο Fitness O’ Clock για τον Ατρόμητο, το όνειρο της Εθνικής και τις θυσίες του πρωταθλητισμού
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Θανάσης Καραμάνης μίλησε στο Fitness O’ Clock για τη διαδρομή του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τις πρώτες του εμπειρίες από τα γήπεδα της επαρχίας, τις στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του στον Ατρόμητο και τις θυσίες που απαιτεί ο πρωταθλητισμός. Από τον Τριζηνιακό και το χωριό του μέχρι το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο στα 18 και το γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό, περιγράφει τι σημαίνει να κυνηγάς ένα παιδικό όνειρο με πίεση, υπομονή και απόλυτη προσήλωση στον στόχο.

Στην αρχή της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του και τη μετάβαση από τις ακαδημίες στην πρώτη ομάδα, εξηγώντας πώς η πίστη στον εαυτό του ήταν το κλειδί: «Από μικρός το πίστευα, το κυνήγαγα και έγινε. Ήταν ένα παιδικό όνειρο να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής».

Σημαντικό σημείο της πορείας του ήταν το πρώτο του επαγγελματικό γκολ, το οποίο συνδέθηκε με μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική στιγμή: «Η στιγμή που δε θα ξεχάσω ποτέ είναι το γκολ με τον Παναθηναϊκό. Εκείνη τη μέρα η αδερφή μου γέννησε το παιδάκι της και το συνδύασα κάπως έτσι. Ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου».

Λίγο αργότερα, μίλησε για το κίνητρο που τον κρατά σε εγρήγορση καθημερινά, τονίζοντας πως η υγεία και η αγάπη για το άθλημα είναι οι κινητήριες δυνάμεις του για να κάνει το χόμπι του επάγγελμα.

Από τις πιο δυνατές αναμνήσεις του, ξεχωρίζει τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, ενώ θέτει τον πήχη ψηλά για το μέλλον: «Ένας μελλοντικός στόχος είναι να βγούμε Ευρώπη με την ομάδα και ένας προσωπικός μου στόχος είναι να παίξω στην Εθνική ομάδα». Η συγκεκριμένη φιλοδοξία αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της δουλειάς που ξεκίνησε από τα γήπεδα του χωριού του.

Η πορεία του δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Η σκληρή αυτοκριτική αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που έπρεπε να διαχειριστεί: «Ήμουν πάντα πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου. Όταν κάτι πήγαινε καλά, προσπαθούσα να το κόβω γρήγορα. Τώρα προσπαθώ να ευχαριστιέμαι τις στιγμές, γιατί είναι σημαντικό». Παράλληλα, αναφέρεται στην ανάγκη για υπομονή και τη διαχείριση των συναισθημάτων μέσα σε ένα ομαδικό άθλημα με έντονο ανταγωνισμό.

Όπως κάθε αθλητής υψηλού επιπέδου, έτσι και ο ίδιος μιλά για τις καθημερινές θυσίες: από τις σχολικές εκδρομές που έχασε ως παιδί, μέχρι τις βόλτες και τη διατροφή που στερείται σήμερα ως επαγγελματίας. Παρόλα αυτά, τονίζει πως δεν το μετανιώνει και ότι οι περιορισμοί αυτοί τον κάνουν να νιώθει καλύτερα: «Δε με ρίχνουν ψυχολογικά, με ανεβάζουν. Νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου όταν τα κάνω αυτά».

fitness o' clock Θανάσης Καραμάνης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Διαmadάκια: Τι συμβαίνει όταν το «κοινωνικό φίλτρο» πάει περίπατο

Διαmadάκια: Τι συμβαίνει όταν το «κοινωνικό φίλτρο» πάει περίπατο

23.04.2026
4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ

4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ

23.04.2026

Διαmadάκια: Τι συμβαίνει όταν το «κοινωνικό φίλτρο» πάει περίπατο

23.04.2026
Street List: Μπήκαμε στις playlists των περαστικών και βρήκαμε από BTS μέχρι Άννα Βίσση

22.04.2026
Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»

21.04.2026
Η Daphne Lawrence στο Unplugged Stories: «Το να τραγουδώ δίπλα στην Άννα Βίσση ήταν ό,τι πιο αγχωτικό και ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει»

21.04.2026
Η Κατερίνα Στικούδη στο OK!: «Έτοιμάζω το 7ο άλμπουμ μου αυτή τη στιγμή»

21.04.2026
Spill The Tea με τον Ίαν Στρατή: «Νομίζω ότι του χρόνου θα λάβουμε συμμετοχή στη Eurovision με την μπάντα μου»

20.04.2026
Ο Γιώργος Αυλωνίτης στο Fitness O’ Clock: «Οι τραυματισμοί μου άλλαξαν την καριέρα, αλλά με δυνάμωσαν»

15.04.2026
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»

14.04.2026
H Μαρίλια Μητρούση στο OK!: «Δεν το περίμενα καθόλου αυτό που έγινε με τη σειρά»

14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!