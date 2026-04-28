Τυροπιτάκια Express: Η πιο εύκολη συνταγή των 4 υλικών (χωρίς φύλλο!)

Ας είμαστε ειλικρινείς: Η λιγούρα δεν περιμένει πότε θα έχεις κέφι για ζύμωμα και πλάσιμο. Όταν θέλεις κάτι αλμυρό, ζεστό και «μαμαδίστικο» εδώ και τώρα, αλλά το μόνο που έχεις είναι 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η επόμενη σειρά στο Netflix, αυτή είναι η συνταγή σου.
Αυτά τα τυροπιτάκια είναι η απόλυτη λύση για το φοιτητικό σπίτι, το γραφείο ή το σνακ.
Καις το κέικ; 5 hacks για να βγαίνει πάντα σαν να το πήρες από το ζαχαροπλαστείο
Υλικά
- 1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό (200γρ)
- 1 κεσεδάκι (χρησιμοποίησε του γιαουρτιού) αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 150-200γρ φέτα τριμμένη με το χέρι
- 1 αυγό
- Λίγο λάδι (για το άλειμμα) ή προαιρετικά σουσάμι/ρίγανη
Εκτέλεση
- Σε ένα μπολ ρίχνεις το γιαούρτι, το αυγό και τη φέτα. Ανακατεύεις με ένα πιρούνι.
- Προσθέτεις το αλεύρι σιγά-σιγά μέχρι να έχεις μια μαλακή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια (θα πάρει περίπου 1 λεπτό).
- Πλάθεις μικρά μπαλάκια ή τα βάζεις με ένα κουτάλι σε ένα ταψί με λαδόκολλα.
- Ψήνεις στον αέρα στους 180°C για περίπου 20 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.
Pro Tips
- Air Fryer Hack: Αν έχεις air fryer, ψήσ’ τα στους 170°C για 10-12 λεπτά. Γίνονται ακόμα πιο τραγανά!
- The Pizza Vibe: Πρόσθεσε λίγη γαλοπούλα ή πιπεριά μέσα στη ζύμη για να τα κάνεις «τυροπιτάκια-πίτσα».
- Extra Crunch: Πριν τα βάλεις στον φούρνο, άλειψέ τα με λίγο γάλα και ρίξε μπόλικο σουσάμι.
Συνταγή για σπιτική γρανίτα με 2 μόνο υλικά
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.