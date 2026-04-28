Τυροπιτάκια Express: Η πιο εύκολη συνταγή των 4 υλικών (χωρίς φύλλο!)

Ψάχνεις για εύκολα τυροπιτάκια; Δες τη συνταγή των 5 λεπτών με 4 υλικά που θα λατρέψεις - Ιδανικά για κάθε στιγμή!

Ας είμαστε ειλικρινείς: Η λιγούρα δεν περιμένει πότε θα έχεις κέφι για ζύμωμα και πλάσιμο. Όταν θέλεις κάτι αλμυρό, ζεστό και «μαμαδίστικο» εδώ και τώρα, αλλά το μόνο που έχεις είναι 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η επόμενη σειρά στο Netflix, αυτή είναι η συνταγή σου.

Αυτά τα τυροπιτάκια είναι η απόλυτη λύση για το φοιτητικό σπίτι, το γραφείο ή το σνακ.

Υλικά

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό (200γρ) 1 κεσεδάκι (χρησιμοποίησε του γιαουρτιού) αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 150-200γρ φέτα τριμμένη με το χέρι 1 αυγό Λίγο λάδι (για το άλειμμα) ή προαιρετικά σουσάμι/ρίγανη

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ρίχνεις το γιαούρτι, το αυγό και τη φέτα. Ανακατεύεις με ένα πιρούνι.

Προσθέτεις το αλεύρι σιγά-σιγά μέχρι να έχεις μια μαλακή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια (θα πάρει περίπου 1 λεπτό).

Πλάθεις μικρά μπαλάκια ή τα βάζεις με ένα κουτάλι σε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Ψήνεις στον αέρα στους 180°C για περίπου 20 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Pro Tips

Air Fryer Hack : Αν έχεις air fryer, ψήσ’ τα στους 170°C για 10-12 λεπτά. Γίνονται ακόμα πιο τραγανά!

: Αν έχεις air fryer, ψήσ’ τα στους 170°C για 10-12 λεπτά. Γίνονται ακόμα πιο τραγανά! The Pizza Vibe : Πρόσθεσε λίγη γαλοπούλα ή πιπεριά μέσα στη ζύμη για να τα κάνεις «τυροπιτάκια-πίτσα».

: Πρόσθεσε για να τα κάνεις «τυροπιτάκια-πίτσα». Extra Crunch: Πριν τα βάλεις στον φούρνο, άλειψέ τα με λίγο γάλα και ρίξε μπόλικο σουσάμι.

