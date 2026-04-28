Συνταγή για σπιτική γρανίτα με 2 μόνο υλικά

Δες πώς να φτιάξεις εύκολη σπιτική γρανίτα με 2 μόνο υλικά μέσα σε 2 λεπτά
Όσο ανοίγει ο καιρός τα δροσιστικά ροφήματα έχουν την τιμητική τους και η Ζαχαρένια Δασκαλάκη, μας έδωσε την τέλεια ιδέα για εύκολη σπιτική γρανίτα.
Δεν χρειάζεσαι παγωτομηχανή, δεν χρειάζεσαι προετοιμασία, απλά χτυπάς, σερβίρεις και απολαμβάνεις.
Υλικά
- 2 φλιτζάνια κατεψυγμένα φρούτα (φράουλα, μάνγκο, berries κ.λπ.)
- 1/2 – 1 φλιτζάνι Coca-Cola (ή άλλη σόδα)
Εκτέλεση
- Ρίξε τα κατεψυγμένα φρούτα σε μπλέντερ.
- Πρόσθεσε λίγη Coca-Cola (όχι όλη μαζί – σταδιακά).
- Χτύπα μέχρι να γίνει ένα παγωμένο μείγμα.
- Αν το θέλεις πιο ρευστό, πρόσθεσε λίγη ακόμα σόδα.
- Σέρβιρε αμέσως σε ποτήρι.
Extra Tips
- Κράτα 2-3 ολόκληρα παγωμένα φρούτα για να τα ρίξεις από πάνω στο τέλος.
- Μην το παραχτυπήσεις στο μπλέντερ για να μην χάσεις όλο το ανθρακικό, θέλουμε αυτή την αίσθηση που «τσιμπάει» στη γλώσσα!
