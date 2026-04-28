Συνταγή για σπιτική γρανίτα με 2 μόνο υλικά

Δες πώς να φτιάξεις εύκολη σπιτική γρανίτα με 2 μόνο υλικά μέσα σε 2 λεπτά

Όσο ανοίγει ο καιρός τα δροσιστικά ροφήματα έχουν την τιμητική τους και η Ζαχαρένια Δασκαλάκη, μας έδωσε την τέλεια ιδέα για εύκολη σπιτική γρανίτα.

Δεν χρειάζεσαι παγωτομηχανή, δεν χρειάζεσαι προετοιμασία, απλά χτυπάς, σερβίρεις και απολαμβάνεις.

Υλικά

2 φλιτζάνια κατεψυγμένα φρούτα (φράουλα, μάνγκο, berries κ.λπ.) 1/2 – 1 φλιτζάνι Coca-Cola (ή άλλη σόδα)

Εκτέλεση

Ρίξε τα κατεψυγμένα φρούτα σε μπλέντερ.

Πρόσθεσε λίγη Coca-Cola (όχι όλη μαζί – σταδιακά).

Χτύπα μέχρι να γίνει ένα παγωμένο μείγμα.

Αν το θέλεις πιο ρευστό, πρόσθεσε λίγη ακόμα σόδα.

Σέρβιρε αμέσως σε ποτήρι.

Extra Tips

Κράτα 2-3 ολόκληρα παγωμένα φρούτα για να τα ρίξεις από πάνω στο τέλος.

Μην το παραχτυπήσεις στο μπλέντερ για να μην χάσεις όλο το ανθρακικό, θέλουμε αυτή την αίσθηση που «τσιμπάει» στη γλώσσα!

