TV 28.04.2026

Grand Hotel: Πανικός μετά την εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου

Η απαγωγή του μικρού Γεώργιου φέρνει καταιγιστικές εξελίξεις στο Grand Hotel, με την αγωνία να κορυφώνεται και τις σχέσεις να δοκιμάζονται
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, μυστήριο και δυνατές συγκρούσεις έρχεται απόψε στο Grand Hotel στις 21:00, με την αγωνία να κορυφώνεται γύρω από την απαγωγή του μικρού Γεώργιου και τις σχέσεις όλων των ηρώων να δοκιμάζονται.

GRAND HOTEL - EP. 109 (6)

Η εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου προκαλεί πανικό και αναταραχή στο περιβάλλον του ξενοδοχείου. Οι υποψίες απλώνονται προς κάθε κατεύθυνση, κανείς δεν φαίνεται να είναι εκτός κάδρου, και η καχυποψία ανάμεσα στους ήρωες μεγαλώνει συνεχώς.

Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»

Η Αλίκη βιώνει έντονες στιγμές αγωνίας, καθώς ο Πέτρος έχει ήδη φύγει στο εξωτερικό κυνηγημένος. Η απόσταση και οι συνθήκες δημιουργούν ένα βαρύ συναισθηματικό κλίμα, με το μέλλον τους να παραμένει αβέβαιο.

Ο Άρης έρχεται ξανά κοντά με τη Θάλεια, όμως η επανασύνδεση δεν είναι εύκολη, αφού οι δύο τους αντιμετωπίζουν τα πράγματα με εντελώς διαφορετική οπτική.
Την ίδια ώρα, η Κυβέλη βρίσκεται αντιμέτωπη με την οργή των παιδιών της, αλλά δεν κάνει πίσω από την απόφασή της να παντρευτεί τον Ρήγα, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει σκάνδαλο.

GRAND HOTEL - EP. 109 (13)

Ο Χρόνης βρίσκεται σε ασφυκτική θέση, καθώς δέχεται πιέσεις και εκβιασμούς από τον Χατζημήτρο. Η κατάσταση τον φέρνει στα όριά του, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει δύσκολα διλήμματα και να επανεξετάσει τις αρχές του.

Η απαγωγή του μικρού Γεώργιου λειτουργεί ως σημείο καμπής για όλες τις ιστορίες, οδηγώντας σε καταιγιστικές εξελίξεις και αποκαλύψεις που θα επηρεάσουν όλους τους χαρακτήρες. Το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται να κρατήσει την αγωνία στα ύψη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταγραφές της νέας σεζόν – Όλα τα ονόματα

Your Face Sounds Familiar: Το τηλεοπτικό comeback που έκανε θραύση

Τυροπιτάκια Express: Η πιο εύκολη συνταγή των 4 υλικών (χωρίς φύλλο!)

Mind Diet: Το απόλυτο hack για να έχεις τον εγκέφαλό σου σε φουλ mode!

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο πήχης ανεβαίνει και οι σχέσεις δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τρίτης 28/4
Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»
Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταγραφές της νέας σεζόν – Όλα τα ονόματα
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η Ελένη διευθύνει το νηπιαγωγείο με τον Δημήτρη στο πλευρό της
Grand Hotel: Διπλό επεισόδιο με εμπρησμό, εξαφάνιση και συλλήψεις την Δευτέρα 27/4
Your Face Sounds Familiar: Το τηλεοπτικό comeback που έκανε θραύση
Ο ΑΝΤ1 λανσάρει τα δύο νέα online κανάλια – ANT1 Comedy και ANT1 Drama
Διαγωνιζόμενη στο Your Face Sounds Familiar Κροατίας έγινε Άννα Βίσση και έκλεψε την παράσταση
Your Face Sounds Familiar: Ο νικητής της βραδιάς και οι 10 μεταμορφώσεις που έρχονται
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

