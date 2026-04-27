TV 27.04.2026

Your Face Sounds Familiar: Το τηλεοπτικό comeback που έκανε θραύση

Το πιο εμβληματικό show μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης έκανε φέτος ένα εντυπωσιακό comeback, δίνοντας ξανά στις Κυριακές ένταση, ρυθμό και καθαρή τηλεοπτική ψυχαγωγία. Με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά, το «Your Face Sounds Familiar» δεν άργησε να επανέλθει στο επίκεντρο της prime time και να γίνει θέμα συζήτησης από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

YFSF - 26 Απριλίου - Biased Beast (2)

Η δυναμική του αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στους αριθμούς, καθώς το show σημείωσε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τηλεθέασης, με 2.648.118 τηλεθεατές να το παρακολουθούν έστω και για λίγα λεπτά. Η εκπομπή διατηρεί σταθερά ισχυρή παρουσία απέναντι στον ανταγωνισμό, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μια από τις πιο ισχυρές επιλογές της Κυριακής.

Στο τιμόνι της βραδιάς, ο Σάκης Ρουβάς έδωσε τον ρυθμό με τον γνωστό του τρόπο, συνδυάζοντας ενέργεια, αμεσότητα και σκηνική άνεση. Η χημεία του με τους κριτές και τους διαγωνιζόμενους συνέβαλε σε ένα αποτέλεσμα που κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η κριτική επιτροπή, με τον Γιώργο Θεοφάνους, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και τη Ρένα Μόρφη, έδωσε τον δικό της ρυθμό στο show, συνδυάζοντας χιούμορ, άποψη και πιο ουσιαστικές τοποθετήσεις, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην ψυχαγωγία και την αξιολόγηση των εμφανίσεων.

YFSF - 26 Απριλίου - Ίντρα Κέιν (2)

Η σκηνή του show γέμισε ξανά με εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και δυνατές ερμηνείες. Από rock performances και pop εμφανίσεις μέχρι πιο συγκινητικές στιγμές, οι διαγωνιζόμενοι παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα ρόλων και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, επιβεβαιώνοντας τη βασική ιδέα του format: τη μεταμόρφωση ως απόλυτη μορφή διασκέδασης.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος ξεχώρισε με την εμφάνισή του και έκλεισε τη βραδιά με έντονο ενθουσιασμό, ενώ παράλληλα η συμμετοχή του είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, στηρίζοντας το έργο του οργανισμού Make-A-Wish Ελλάδος. Και ενώ το κοινό ακόμη συζητά τις τελευταίες εμφανίσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στο επόμενο επεισόδιο, όπου οι μεταμορφώσεις ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 MAЇOY: ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Το επόμενο επεισόδιο ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβάζουν στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» εμβληματικές προσωπικότητες της μουσικής και του θεάματος:

  • Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης γίνεται Δημήτρης Χορν
  • Ο Μέμος Μπεγνής μεταμορφώνεται σε Ryan Gosling
  • Ο Biased Beast θα είναι ο Marilyn Manson
  • Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης αναλαμβάνει τον Sam Smith
  • Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μεταμορφώνεται σε Άντζελα Δημητρίου
  • Η Αφροδίτη Χατζημηνά γίνεται Νατάσα Θεοδωρίδου
  • Η Μαριάντα Πιερίδη υποδύεται την Ελευθερία Αρβανιτάκη
  • Η Μαριλού Κατσαφάδου θα είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης
  • Η Ίντρα Κέιν γίνεται Bruno Mars
  • Η Δωροθέα Μερκούρη μεταμορφώνεται σε Madonna

Κάθε Κυριακή, το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η μεταμόρφωση, η μουσική και το θέαμα μπορούν να συνδυαστούν σε ένα τηλεοπτικό αποτέλεσμα που παραμένει διαχρονικά ελκυστικό για το κοινό.

Your Face Sounds Familiar: Ο νικητής της βραδιάς και οι 10 μεταμορφώσεις που έρχονται

«Your Face Sounds Familiar»: Όλες οι μεταμορφώσεις που θα «συζητηθούν» στο επεισόδιο της Κυριακής, 26 Απριλίου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 Your Face Sounds Familiar
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
