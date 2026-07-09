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«Το σόι σου»: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι «εγκλωβίζονται» στο ίδιο resort – Απόψε το μεγάλο φινάλε!

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Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι «εγκλωβίζονται» στο ίδιο resort για το πιο ανατρεπτικό καλοκαιρινό επεισόδιο της σειράς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι οικογένειες Χαμπέα και Τριαντάφυλλου βρίσκονται στο ίδιο resort για το φινάλε της σειράς.
  • Η Αλεξάνδρα πιέζει τον Χαμπέα για τα ψέματά του, ενώ η Χαρά μαθαίνει για την κατάταξη του Νάσου.
  • Ο Σάββας αντιδρά απρόσμενα σε στιγμές στην πισίνα, ενώ η Λυδία κρατά την Αλεξάνδρα όμηρο.
  • Η άφιξη της Μπέλας και του Χρήστου αυξάνει το χάος, με τους Τριαντάφυλλους να ετοιμάζουν αναπάντεχη επιστροφή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι οι περιπέτειες της πιο αγαπημένης τηλεοπτικής οικογένειας είχαν φτάσει στο τέλος τους, το σημερινό επεισόδιο έρχεται για να σε διαψεύσει με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τους ήρωες της σειράς «Το σόι σου» για το καλοκαίρι, το ραντεβού μας δίνεται απόψε στις 21:00 στον Alpha, σε ένα επεισόδιο που υπόσχεται γέλιο μέχρι δακρύων.

Ηθοποιοί από «Το σόι σου» Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι σε σκηνή από το μεγάλο φινάλε της σειράς.

Η τύχη, ή μάλλον οι αλλεπάλληλες παρεξηγήσεις και τα λευκά ψέματα, φέρνει Χαμπέους και Τριαντάφυλλους στο ίδιο πολυτελές resort. Εκεί που οι δύο οικογένειες θα έπρεπε να χαλαρώνουν κάτω από τον καυτό ήλιο, το σκηνικό θυμίζει… εμπόλεμη ζώνη. Η Αλεξάνδρα παραμένει σε αποστολή «εξουδετέρωσης» του Χαμπέα, απαιτώντας να ομολογήσει τα ψέματά του, ενώ η Χαρά καλείται να διαχειριστεί την είδηση ότι ο Νάσος φεύγει για τον στρατό, γεγονός που αναστατώνει τις ισορροπίες.

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Φυσικά, το επεισόδιο δεν θα μπορούσε να μην έχει τη δόση της τρέλας που χαρακτηρίζει τη σειρά. Όταν ο Σάββας πιάνει τους δικούς του σε «τρυφερές στιγμές» στην πισίνα, η αντίδρασή του είναι ό,τι πιο απρόσμενο θα δούμε απόψε. Παράλληλα, η Λυδία παίρνει τον ρόλο του «δεσμοφύλακα», κρατώντας την Αλεξάνδρα όμηρο μέχρι να μαζευτούν όλοι, ενώ η άφιξη της Μπέλας και του Χρήστου στο resort υπόσχεται να απογειώσει το χάος.

Η Μπέλα, ως συνήθως, θα βρεθεί μπλεγμένη σε μια κατάσταση που ούτε η ίδια δεν μπορούσε να φανταστεί, ενώ οι Τριαντάφυλλοι ετοιμάζονται για μια επιστροφή που κανείς δεν θα περιμένει. Είναι η στιγμή που Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι μας αποδεικνύουν πως, όσο κι αν παλεύουν να ξεφύγουν ο ένας από τον άλλον, το «μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν» είναι ο απόλυτος κανόνας της ζωής τους.

Συντονίσου απόψε στις 21:00 στον Alpha για να δεις πώς θα αποχαιρετήσουν το κοινό οι δύο οικογένειες, σε μια περιπέτεια που αποδεικνύει ότι για το «Σόι σου», οι διακοπές είναι απλώς η αφορμή για να ξεκινήσει μια νέα παρεξήγηση!

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