Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος επιστρέφει και τίποτα δεν μένει ίδιο

Οι εξελίξεις στο Grand Hotel γίνονται όλο και πιο έντονες, με κρυφές σχέσεις, αποκαλύψεις και αποφάσεις που αλλάζουν τις ισορροπίες

Οι εξελίξεις στο Grand Hotel μπαίνουν σε νέα τροχιά αυτή την εβδομάδα, με τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τις σχέσεις των πρωταγωνιστών να δοκιμάζονται όσο ποτέ. Η επιστροφή του Πέτρου φέρνει ξανά ελπίδα στην Αλίκη, όμως τίποτα δεν φαίνεται να είναι απλό μέσα στους διαδρόμους του ξενοδοχείου, όπου τα μυστικά και οι προσωπικές συγκρούσεις συνεχίζουν να καθορίζουν τις ζωές όλων.

Την ίδια στιγμή, νέες συμμαχίες, επικίνδυνα ειδύλλια και οικογενειακές εντάσεις δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Από τις κρυφές συναντήσεις της Μελίνας και του Μάρκου μέχρι τη μεγάλη αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα για τον Άρη, τα νέα επεισόδια υπόσχονται δυνατές στιγμές και ανατροπές που θα συζητηθούν.

Δευτέρα 11 Μαΐου

Η μεγάλη επιστροφή του Πέτρου στην Ελλάδα φέρνει ξανά ελπίδα στην Αλίκη, η οποία αποφασίζει να του αποκαλύψει όλη την αλήθεια για την εγκυμοσύνη της. Παράλληλα, ο Άρης προσπαθεί να αφήσει πίσω του τα συναισθήματά του και έρχεται όλο και πιο κοντά με τη Θάλεια, την ώρα που η Μελίνα και ο Μάρκος παρασύρονται σε μια απαγορευμένη σχέση γεμάτη ρίσκο.

Την ίδια στιγμή, η Κυβέλη και ο Ρήγας συνεχίζουν να κινούνται με επιφυλακτικότητα απέναντι στον Χατζημήτρο, ενώ η απόφαση της Κυβέλης να δώσει ποσοστό του ξενοδοχείου στη Σοφία αλλάζει τις ισορροπίες. Στο μεταξύ, η άφιξη του γιου της Σουμέλας προκαλεί αναστάτωση στο προσωπικό, καθώς η ίδια προσπαθεί να κρατήσει κρυφό τον γάμο της με τον Βλαδίμηρο.

Τρίτη 12 Μαΐου

Η σχέση του Πέτρου και της Αλίκης φαίνεται να δυναμώνει ακόμη περισσότερο όταν έρχεται στο φως μια αλήθεια που αλλάζει τα δεδομένα γύρω από την εγκυμοσύνη. Οι δυο τους ονειρεύονται ξανά ένα κοινό μέλλον, όμως η σκέψη του Άρη και όσα δεν γνωρίζει ακόμη δημιουργούν νέες εντάσεις.

Παράλληλα, ο Χατζημήτρος βρίσκεται στριμωγμένος μετά τις κινήσεις του Χρόνη, ο οποίος είναι αποφασισμένος να παραδώσει στοιχεία που τον ενοχοποιούν για τη φωτιά. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα πίεσης, η Μελίνα και ο Μάρκος συνεχίζουν τις κρυφές συναντήσεις τους, παίζοντας κυριολεκτικά με τη φωτιά.

Τετάρτη 13 Μαΐου

Το αποκορύφωμα έρχεται όταν η Αλίκη αποφασίζει να αποκαλύψει στον Άρη μια αλήθεια που κρατούσαν κρυφή οι γονείς του για χρόνια: πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Η αποκάλυψη αυτή αναμένεται να επηρεάσει βαθιά τις ισορροπίες και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις όλων.

Την ίδια στιγμή, η Σουμέλα έρχεται αντιμέτωπη με δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της, ενώ η Αγγέλα φαίνεται να κρύβει ένα μυστικό που μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο πιέσεις, αποκαλύψεις και συναισθηματικές συγκρούσεις, το Grand Hotel συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

