TV & Media 08.05.2026

«Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια: Ο Τάκης Ζαχαράτος σε ένα επεισόδιο «γιορτή»

Το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται τον Τάκη Ζαχαράτο σε ένα επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, συγκίνηση και χιούμορ - Ο καλλιτέχνης επιστρέφει στις ρίζες του και μοιράζεται προσωπικές στιγμές από την πορεία του
Ειρήνη Στόφυλα

Το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 21:00 με ένα επεισόδιο που μοιάζει περισσότερο με τηλεοπτική γιορτή παρά με απλή συνέντευξη. Η εκπομπή συνεχίζει να χτίζει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα, συνδυάζοντας προσωπικές αφηγήσεις, συγκίνηση και απρόβλεπτες στιγμές που ξεφεύγουν από το κλασικό φορμάτ της τηλεοπτικής συνέντευξης. Καλεσμένος αυτή τη φορά είναι ο μοναδικός Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος ανοίγει την καρδιά του και ταξιδεύει το κοινό πίσω στις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας του.

Μέσα από μια πιο προσωπική και χαλαρή συζήτηση, ξεδιπλώνει ιστορίες από τα πρώτα του βήματα, τις καλλιτεχνικές του μεταμορφώσεις και τις στιγμές που τον σημάδεψαν στη σκηνή και στην τηλεόραση. Από την Πάτρα και το παλιό του κομμωτήριο μέχρι τη σκηνή και τη μεγάλη τηλεοπτική του διαδρομή, ο καλλιτέχνης ξεδιπλώνει μοιράζεται ιστορίες γεμάτες συναίσθημα και χιούμορ. Η βραδιά όμως δεν μένει μόνο στις αναμνήσεις, αφού η Ζέτα Μακρυπούλια έχει ετοιμάσει μια σειρά από εκπλήξεις που απογειώνουν το κλίμα.

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές είναι η απρόσμενη εμφάνιση της Βάνας Μπάρμπα, η οποία ετοιμάζει ένα ιδιαίτερο «δώρο» για τον Τάκη Ζαχαράτο, προκαλώντας συγκίνηση και γέλιο. Παράλληλα, το πλατό μεταμορφώνεται, οι αναμνήσεις ζωντανεύουν και γνωστά πρόσωπα από τη ζωή του καλλιτέχνη εμφανίζονται για να μοιραστούν ιστορίες και συναισθήματα.

Το επεισόδιο κορυφώνεται με μιμήσεις, καμπαρέ ατμόσφαιρα και απρόβλεπτες στιγμές που μόνο ο Τάκης Ζαχαράτος μπορεί να προσφέρει. Ένα «Moments» διαφορετικό από τα άλλα, που συνδυάζει γέλιο, νοσταλγία και τηλεοπτική μαγεία.

