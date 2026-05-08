Μουσικά Νέα 08.05.2026

Πώς ο Rack τερμάτισε το «game» με 2 απανωτά sold out σε μόλις 48 ώρες και tour στην Αυστραλία

Όταν τα εισιτήρια εξαφανίζονται σε χρόνο ρεκόρ και τα venues αποδεικνύονται πολύ μικρά για το hype του μεγαλύτερου tour της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένας τύπος που ξέρει πώς να τινάζει την μπάνκα στον αέρα αυτή τη στιγμή, αυτός είναι σίγουρα ο Rack. Το «1% Tour» δεν είναι απλά μια σειρά από lives, αλλά ένας πραγματικός χαμός που επιβεβαιώνει ότι ο Rack έχει βρει το manual για το πώς να γεμίζει κάθε venue σε χρόνο μηδέν. Οι fans δείχνουν να είναι σε mood απόλυτης κινητοποίησης, αφού τα εισιτήρια εξαφανίζονται πριν καν προλάβουν οι περισσότεροι να κάνουν refresh στη σελίδα.

Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση στο WE ξέφυγε τελείως τον Νοέμβριο του 2025. Ενώ το πλάνο έλεγε για ένα δυνατό live στις 6 του μηνός, το sold out ήρθε τόσο «καρφωτό» που η ομάδα του έπρεπε να βγάλει αμέσως και δεύτερη ημερομηνία. Φυσικά και το δεύτερο live στις 7 Νοεμβρίου γέμισε μέχρι πάνω, με τη συμπρωτεύουσα να δείχνει ότι το 1% mindset έχει ριζώσει για τα καλά εκεί πάνω.

Το πιο τρελό σκηνικό όμως παίχτηκε στην Τήνο τον Αύγουστο. Φαντάσου να ανακοινώνεται live και μέσα σε μόλις 2 μέρες να μην υπάρχει ούτε δείγμα εισιτηρίου. Η ζήτηση ήταν τόσο massive που το show τελικά δεν έγινε ποτέ, αφού κανένας χώρος στο νησί δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι θα χωρέσει όλο αυτό το πλήθος με ασφάλεια. Μιλάμε για μια στιγμή όπου το hype του καλλιτέχνη ξεπέρασε ακόμα και τις υποδομές ενός ολόκληρου νησιού.

Όλο αυτό όμως δεν έμεινε μόνο εντός συνόρων. Τον Απρίλιο του 2026 ο Rack το πήγε worldwide, κάνοντας sold out εμφανίσεις μέχρι και στην Αυστραλία και αποδεικνύοντας ότι το flow του περνάει παντού. Την ίδια στιγμή, οι νύχτες στην Αθήνα συνεχίζουν να κινούνται στους ρυθμούς του, με τα μεγάλα clubs να γεμίζουν ασφυκτικά σε κάθε του εμφάνιση. Ο Rack συνεχίζει να τρέχει με χίλια και το 2026 φαίνεται να του ανήκει ολοκληρωτικά.

