Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η αποκάλυψη για την αναβολή του γάμου της

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλά για πρώτη φορά για την αναβολή του γάμου της με τον Γιάννη Καραβασάνη - Η παρουσιάστρια αποκαλύπτει πως το GNTM άλλαξε τα σχέδιά τους

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στο αεροδρόμιο και μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού», όπου και έκανε μια απρόσμενη αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή. Η παρουσιάστρια, η οποία ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στην τηλεόραση μέσα από τον νέο κύκλο του GNTM, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και για πρώτη φορά αναφέρθηκε δημόσια στην αναβολή του γάμου της με τον Γιάννη Καραβασάνη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά όσα είχαν ακουστεί το τελευταίο διάστημα.

Όπως εξήγησε η ίδια, ο γάμος τους είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και το ζευγάρι να έχει ήδη καταλήξει σε βασικές λεπτομέρειες της τελετής. Ωστόσο, το ιδιαίτερα απαιτητικό και εντατικό πρόγραμμα των γυρισμάτων του GNTM, που ξεκινά νωρίτερα από το αναμενόμενο, στάθηκε καθοριστικός παράγοντας για να αλλάξουν τα σχέδια και να μετατεθεί ο γάμος για την επόμενη χρονιά

Παρά την αναβολή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδειξε να αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ και θετική διάθεση, αποκαλύπτοντας μάλιστα και κάποιες λεπτομέρειες από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως είπε, είχαν ήδη καταλήξει στην τοποθεσία και στους καλεσμένους, οι οποίοι θα έφταναν περίπου τους 100, ενώ ο γάμος θα γινόταν στην ηπειρωτική Ελλάδα, κοντά στη θάλασσα.

Δεν δίστασε επίσης να σχολιάσει με χαμόγελο την αντίδραση του συντρόφου της, λέγοντας ότι ο ίδιος «χάρηκε» με την αναβολή, αφού η οργάνωση θα έπεφτε εξ ολοκλήρου πάνω της λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν είχαν ολοκληρώσει όλες τις προετοιμασίες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο γάμος να πραγματοποιηθεί στο ίδιο μέρος την επόμενη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης είχαν παντρευτεί το 2015 στο Λος Άντζελες, όμως στη συνέχεια ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Χρόνια μετά, το ζευγάρι επανενώθηκε και δείχνει να διανύει ξανά μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο στη σχέση του.

