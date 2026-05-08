Ο Sidarta και ο Dani Gambino κυκλοφόρησαν το κομμάτι που θα ορίσει το καλοκαίρι μας

Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε είναι πλέον γεγονός με τα «Αβάσιμα Στοιχεία» να δίνουν το σύνθημα για ένα εκρηκτικό καλοκαίρι

Ήταν το collab που όλοι περιμέναμε και πλέον είναι επίσημο. Ο Dani Gambino και ο Sidarta ένωσαν τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα με τίτλο «ΑΒΑΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ήρθε για να ταράξει τα νερά. Το hype είχε χτυπήσει κόκκινο εδώ και μέρες με τους fans να θεωρούν ότι αυτή η σύμπραξη είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η σκηνή για να πάρει φωτιά το φετινό καλοκαίρι.

Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στις 30 Απριλίου όταν οι 2 καλλιτέχνες μοιράστηκαν ένα clip στο Instagram. Με έντονο το αστικό στοιχείο και τους 2 rappers σε ένα μπαλκόνι να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της γειτονιάς το οπτικό αποτέλεσμα βγάζει μια ωμή αυθεντικότητα.

Πίσω από τον ήχο κρύβονται οι Th Mark και Grandbois οι οποίοι υπογράφουν τη μουσική παραγωγή δίνοντας στο track το έντονο ραπ ήχο που το χαρακτηρίζει. Ο Th Mark ανέλαβε επίσης την ηχογράφηση τη μίξη και το mastering φροντίζοντας ώστε το αποτέλεσμα να είναι κορυφαίων προδιαγραφών. Το κομμάτι κυκλοφορεί από την Stay Independent και είναι ήδη διαθέσιμο στο Spotify για να μπει στο repeat.

Με τα «ΑΒΑΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ο Dani Gambino και ο Sidarta δεν βγάζουν απλώς ένα ακόμα track αλλά επιβεβαιώνουν τη χημεία τους σε μια συνεργασία που φαίνεται πως θα αποτελέσει το απόλυτο soundtrack των επόμενων μηνών. Αν έψαχνες το vibe που θα ορίσει το φετινό καλοκαίρι μόλις το βρήκες στο μπαλκόνι της πιο πολυσυζητημένης συνεργασίας της χρονιάς.

