Μουσικά Νέα 08.05.2026

Ο Sidarta και ο Dani Gambino κυκλοφόρησαν το κομμάτι που θα ορίσει το καλοκαίρι μας

Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε είναι πλέον γεγονός με τα «Αβάσιμα Στοιχεία» να δίνουν το σύνθημα για ένα εκρηκτικό καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη

Ήταν το collab που όλοι περιμέναμε και πλέον είναι επίσημο. Ο Dani Gambino και ο Sidarta ένωσαν τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα με τίτλο «ΑΒΑΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ήρθε για να ταράξει τα νερά. Το hype είχε χτυπήσει κόκκινο εδώ και μέρες με τους fans να θεωρούν ότι αυτή η σύμπραξη είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η σκηνή για να πάρει φωτιά το φετινό καλοκαίρι.

Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στις 30 Απριλίου όταν οι 2 καλλιτέχνες μοιράστηκαν ένα clip στο Instagram. Με έντονο το αστικό στοιχείο και τους 2 rappers σε ένα μπαλκόνι να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της γειτονιάς το οπτικό αποτέλεσμα βγάζει μια ωμή αυθεντικότητα.

Πίσω από τον ήχο κρύβονται οι Th Mark και Grandbois οι οποίοι υπογράφουν τη μουσική παραγωγή δίνοντας στο track το έντονο ραπ ήχο που το χαρακτηρίζει. Ο Th Mark ανέλαβε επίσης την ηχογράφηση τη μίξη και το mastering φροντίζοντας ώστε το αποτέλεσμα να είναι κορυφαίων προδιαγραφών. Το κομμάτι κυκλοφορεί από την Stay Independent και είναι ήδη διαθέσιμο στο Spotify για να μπει στο repeat.

Με τα «ΑΒΑΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ο Dani Gambino και ο Sidarta δεν βγάζουν απλώς ένα ακόμα track αλλά επιβεβαιώνουν τη χημεία τους σε μια συνεργασία που φαίνεται πως θα αποτελέσει το απόλυτο soundtrack των επόμενων μηνών. Αν έψαχνες το vibe που θα ορίσει το φετινό καλοκαίρι μόλις το βρήκες στο μπαλκόνι της πιο πολυσυζητημένης συνεργασίας της χρονιάς.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η αποκάλυψη για την αναβολή του γάμου της

Γιώργος Κακοσαίος: Μας εύχεται «Και Εις Ανώτερα» και ετοιμάζεται για περιοδεία στην Αυστραλία

Από τα ραδιόφωνα στην Ευρώπη με τη Doja Cat – Το comeback της Naomi Sharon με το «Better Days»

Shakira: Η «βασίλισσα του Μουντιάλ» επιστρέφει με νέο ύμνο για το World Cup 2026

Γιώργος Κακοσαίος: Μας εύχεται «Και Εις Ανώτερα» και ετοιμάζεται για περιοδεία στην Αυστραλία

Πώς ο Rack τερμάτισε το «game» με 2 απανωτά sold out σε μόλις 48 ώρες και tour στην Αυστραλία

Ο Sidarta πάτησε ξανά γκάζι με τριπλή κυκλοφορία και ένα επικό collab

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας

