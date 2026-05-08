«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

Η Eurovision 2026 πλησιάζει και η ΕΡΤ ετοιμάζεται να βάλει τους τηλεθεατές ακόμη πιο βαθιά στο κλίμα της μεγαλύτερης μουσικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Λίγο πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής στη Βιέννη, μία νέα εκπομπή έρχεται να προσθέσει περισσότερο χιούμορ, παρασκήνιο, σχολιασμό και αυθεντική Eurovision διάθεση στις βραδιές των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Μιχάλης Μαρίνος και η Κατερίνα Βρανά ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Eurovision Night», τη νέα ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ1 που θα μεταδίδεται πριν αλλά και μετά από κάθε live show της Eurovision 2026. Η εκπομπή θα προβληθεί στις 12, 14 και 16 Μαΐου και στόχος της είναι να μεταφέρει όλο τον παλμό της διοργάνωσης μέσα από backstage εικόνες, αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις και σχόλια με χιούμορ και ρυθμό.

Τις βραδιές του Α’ και του Β’ Ημιτελικού, δηλαδή την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου, το «Eurovision Night» θα ξεκινά στις 21:00 λίγο πριν από την έναρξη των live shows, ενώ θα επιστρέφει και αμέσως μετά τη λήξη τους, στις 24:00, για σχολιασμό των αποτελεσμάτων και όσα συνέβησαν πάνω και πίσω από τη σκηνή. Ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και η βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου. Στις 20:45 αλλά και στη 01:30, ο Μιχάλης Μαρίνος θα βρίσκεται στην Αθήνα και θα συνδέεται ζωντανά με το Wiener Stadthalle της Βιέννης, εκεί όπου η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο όλο το κλίμα της μεγάλης βραδιάς.

Παράλληλα, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα έχουν τον κεντρικό σχολιασμό του διαγωνισμού με ζωντανές συνδέσεις απευθείας από τη Βιέννη, μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις της 70ής επετειακής Eurovision. Από το «Media Centre» της αυστριακής πρωτεύουσας, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα συμπληρώνουν το ρεπορτάζ με backstage στιγμές, παρεμβάσεις και όλες τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από τον φετινό διαγωνισμό.

Φυσικά, μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος στρέφεται ήδη και στον Ακύλα, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto». Το κομμάτι έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει ανάμεσα στις συμμετοχές της φετινής Eurovision και συγκαταλέγεται στα φαβορί, ανεβάζοντας τις προσδοκίες αλλά και τον ενθουσιασμό του ελληνικού κοινού. Η φετινή Eurovision φαίνεται πως δεν θα περιοριστεί μόνο στις εμφανίσεις της σκηνής.

Με το «Eurovision Night», η ΕΡΤ επιχειρεί να δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη τηλεοπτική εμπειρία που θα κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από κάθε μεγάλη βραδιά του διαγωνισμού.

