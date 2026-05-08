EUROVISION 08.05.2026

«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Αχώριστοι στη Βιέννη: Dara και Akylas ενώνουν Ελλάδα και Βουλγαρία με το friendship της χρονιάς
Ειρήνη Στόφυλα

Στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται ένα μοναδικό «σύμπαν» φιλιών και συνεργασιών ανάμεσα στους καλλιτέχνεςκαι ένα από τα πιο αγαπητά δίδυμα του backstage είναι αναμφίβολα αυτό του εκπροσώπου της Ελλάδας, Akylas, και της εκπροσώπου της Βουλγαρίας,Dara. Οι δύο τους δεν κρύβουν ότι έχουν δέσει από την πρώτη στιγμή και δείχνουν πραγματικά αχώριστοι κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών. Μάλιστα, στα social media οι fans τούς έχουν ήδη «βαφτίσει» το πιο wholesome duo της χρονιάς.

https://www.instagram.com/darnadude/?hl=el
https://www.instagram.com/darnadude/?hl=el

Καθώς οι πρόβες συνεχίζονται, οι δύο καλλιτέχνες βρίσκουν χρόνο, παρά το γεμάτο πρόγραμμα, να βρεθούν ξανά και ξανά, χαρίζοντας στους eurofans μια σειρά από όμορφες backstage στιγμές και φωτογραφίες. Ο ένας αποκαλεί τον άλλον «twin», κάτι που έχει γίνει running joke μεταξύ τους, αλλά και σημείο λατρείας για τους followers τους.

Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

Η Dara έχει μιλήσει πολλές φορές για το πώς γνωρίστηκαν, θυμίζοντας την πρώτη τους επαφή στον τελικό του Sing for Greece 2026. Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, η σύνδεσή τους ήταν άμεση: «Κοιταχτήκαμε μετά το τέλος του εθνικού τελικού και ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Συναντήθηκαν τα βλέμματά μας και απλά αρχίσαμε να τσιρίζουμε και οι δύο».

https://www.instagram.com/darnadude/?hl=el
https://www.instagram.com/darnadude/?hl=el

Πρόσφατα, ο Akylas ολοκλήρωσε τη δεύτερη τεχνική του πρόβα, εντυπωσιάζοντας την ομάδα του και τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, ενώ η Dara ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή για τη δική της δεύτερη πρόβα την Παρασκευή 8/5. Το μόνο σίγουρο είναι πως, είτε στη σκηνή είτε στα παρασκήνια, το «δίδυμο» αυτό έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές του κοινού.

akylas
https://www.instagram.com/akylas__/

Καθώς ο τελικός πλησιάζει, οι δύο καλλιτέχνες φαίνεται πως όχι μόνο εκπροσωπούν τις χώρες τους με πάθος, αλλά χτίζουν και μία αυθεντική φιλία που σπάνια βλέπουμε στον διαγωνισμό. Και αυτό, όσο κι αν μετράνε οι βαθμοί, είναι ίσως η μεγαλύτερη νίκη.

Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

DARA Eurovision 2026 Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δύσκολες στιγμές για τη Bonnie Tyler – Στο νοσοκομείο μετά από επείγουσα επέμβαση

Δύσκολες στιγμές για τη Bonnie Tyler – Στο νοσοκομείο μετά από επείγουσα επέμβαση

08.05.2026
Επόμενο
«Όλα Για ’Σένα» – Η Καλομοίρα επιστρέφει με νέο summer hit

«Όλα Για ’Σένα» – Η Καλομοίρα επιστρέφει με νέο summer hit

08.05.2026

Δες επίσης

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής
Celeb News

«Για ‘μένα δεν ήταν ποτέ ταμπού όλα αυτά τα θέματα» – Η Demy ανοίγει τη συζήτηση για το OCD και τη δύναμη της αποδοχής

08.05.2026
Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision
Celeb News

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

08.05.2026
«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή
Celeb News

«Είμαι μόνη μου» -Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή

08.05.2026
«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας
Celeb News

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

08.05.2026
Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη
Celeb News

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

08.05.2026
«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina
Celeb News

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

08.05.2026
«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο
Celeb News

«Ναι» στον έρωτα μετά από 3 χρόνια – Ο Sam Smith και ο Christian Cowan ετοιμάζονται για γάμο

08.05.2026
«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026
EUROVISION

«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

08.05.2026
Ποιοι θα μας κρατούν συντροφιά στη Eurovision; Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου επιστρέφουν
EUROVISION

Ποιοι θα μας κρατούν συντροφιά στη Eurovision; Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου επιστρέφουν

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο