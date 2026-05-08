«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

Στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται ένα μοναδικό «σύμπαν» φιλιών και συνεργασιών ανάμεσα στους καλλιτέχνεςκαι ένα από τα πιο αγαπητά δίδυμα του backstage είναι αναμφίβολα αυτό του εκπροσώπου της Ελλάδας, Akylas, και της εκπροσώπου της Βουλγαρίας,Dara. Οι δύο τους δεν κρύβουν ότι έχουν δέσει από την πρώτη στιγμή και δείχνουν πραγματικά αχώριστοι κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών. Μάλιστα, στα social media οι fans τούς έχουν ήδη «βαφτίσει» το πιο wholesome duo της χρονιάς.

Καθώς οι πρόβες συνεχίζονται, οι δύο καλλιτέχνες βρίσκουν χρόνο, παρά το γεμάτο πρόγραμμα, να βρεθούν ξανά και ξανά, χαρίζοντας στους eurofans μια σειρά από όμορφες backstage στιγμές και φωτογραφίες. Ο ένας αποκαλεί τον άλλον «twin», κάτι που έχει γίνει running joke μεταξύ τους, αλλά και σημείο λατρείας για τους followers τους.

Η Dara έχει μιλήσει πολλές φορές για το πώς γνωρίστηκαν, θυμίζοντας την πρώτη τους επαφή στον τελικό του Sing for Greece 2026. Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά, η σύνδεσή τους ήταν άμεση: «Κοιταχτήκαμε μετά το τέλος του εθνικού τελικού και ήταν σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Συναντήθηκαν τα βλέμματά μας και απλά αρχίσαμε να τσιρίζουμε και οι δύο».

Πρόσφατα, ο Akylas ολοκλήρωσε τη δεύτερη τεχνική του πρόβα, εντυπωσιάζοντας την ομάδα του και τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, ενώ η Dara ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή για τη δική της δεύτερη πρόβα την Παρασκευή 8/5. Το μόνο σίγουρο είναι πως, είτε στη σκηνή είτε στα παρασκήνια, το «δίδυμο» αυτό έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές του κοινού.

Καθώς ο τελικός πλησιάζει, οι δύο καλλιτέχνες φαίνεται πως όχι μόνο εκπροσωπούν τις χώρες τους με πάθος, αλλά χτίζουν και μία αυθεντική φιλία που σπάνια βλέπουμε στον διαγωνισμό. Και αυτό, όσο κι αν μετράνε οι βαθμοί, είναι ίσως η μεγαλύτερη νίκη.

