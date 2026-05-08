Δύσκολες στιγμές για τη Bonnie Tyler – Στο νοσοκομείο μετά από επείγουσα επέμβαση

Η 74χρονη σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής δίνει μάχη για την υγεία της, ενώ δημοσιεύματα από την Πορτογαλία κάνουν λόγο για επιδείνωση

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον χώρο της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας για την κατάσταση της υγείας της Bonnie Tyler, μετά τις πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία σχετικά με σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Η 74χρονη τραγουδίστρια, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από επιτυχίες όπως το «Total Eclipse of the Heart» και το «Holding Out for a Hero», νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Φάρο, στην περιοχή του Αλγκάρβε, όπου ζει εδώ και αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Tyler υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση έπειτα από σοβαρό πρόβλημα στο έντερο. Αρχικά, οι συνεργάτες της εμφανίζονταν καθησυχαστικοί, αναφέροντας πως η επέμβαση είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς και ότι η καλλιτέχνιδα βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης.

«Το πιο μυρωδάτο λουλούδι είναι το κορίτσι μου» – Η εξομολόγηση του Χρήστου Μάστορα για τη σχέση τους

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες οι πληροφορίες από πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιδείνωση της κατάστασής της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να τεθεί υπό μηχανική υποστήριξη. Ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ακόμη και φαρμακευτικό κώμα, χωρίς πάντως να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ιατρική ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει πλήρως τις λεπτομέρειες αυτές.

Η περιπέτεια της υγείας της φαίνεται πως ξεκίνησε μετά από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, οι οποίοι οδήγησαν τους γιατρούς στη διάγνωση διάτρησης εντέρου — μιας ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασης που απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αβεβαιότητα και για την ευρωπαϊκή περιοδεία που ετοίμαζε η τραγουδίστρια για το 2026, με αφορμή τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του τραγουδιού Lost in France. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία.

Η Bonnie Tyler, κατά κόσμον Gaynor Hopkins, αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της pop-rock σκηνής των δεκαετιών του ’70 και του ’80. Με τη χαρακτηριστική βραχνή χροιά της, κατάφερε να αφήσει έντονο αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή, ενώ το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision Song Contest 2013.

Μέχρι στιγμής, η οικογένεια και οι στενοί συνεργάτες της δεν έχουν προχωρήσει σε νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υγείας της, ενώ θαυμαστές από όλο τον κόσμο στέλνουν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Εις το επανιδείν, Σία»: Ο «αινιγματικός» αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στην Σία Κοσιώνη

Ο Λάκης Γαβαλάς στο νέο GNTM και ήδη όλοι περιμένουν τις πιο viral ατάκες της σεζόν