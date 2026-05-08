«Εις το επανιδείν, Σία»: Ο «αινιγματικός» αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στην Σία Κοσιώνη

Οι τηλεοπτικές συζητήσεις έχουν πάρει «φωτιά» τις τελευταίες ώρες, καθώς μια φράση που ακούστηκε στον αέρα του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ ήταν αρκετή για να ξαναζωντανέψει τα σενάρια γύρω από το μέλλον της Σίας Κοσιώνη στο κανάλι. Πολλοί τηλεθεατές και χρήστες των social media έμειναν να αναρωτιούνται αν η παρουσιάστρια ετοιμάζεται για αλλαγές ή αν πρόκειται απλώς για μια… τυπική τηλεοπτική στιγμή που παρερμηνεύτηκε.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της νέας δημοσκόπησης της Pulse, την οποία σχολίαζε ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Στο τέλος της ανάλυσής του, ο Παπαχελάς απευθύνθηκε προς την Κοσιώνη και είπε: «Ευχαριστούμε. Εις το επανιδείν, Σία». Μια λιτή φράση, αλλά με αρκετή βαρύτητα για όσους παρακολουθούν στενά τις φήμες που κυκλοφορούν. Η ίδια απάντησε με νόημα: «Ούτως ή άλλως», αφήνοντας ακόμη περισσότερα περιθώρια για σχόλια και ερμηνείες.

Από τα νυχτερινά live στην κουζίνα του Αγίου Όρους – Το βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη που συζητιέται





Η στιχομυθία αυτή προκάλεσε νέο κύμα συζητήσεων, με αρκετούς να τη συνδέουν με τα σενάρια περί πιθανής αποχώρησης της δημοσιογράφου από το κανάλι του Φαλήρου. Το τελευταίο διάστημα οι φήμες πληθαίνουν, όμως η Σία Κοσιώνη επιλέγει σταθερά να κρατά σιγή, αποφεύγοντας να μπει σε λεπτομέρειες ή να επιβεβαιώσει, έστω και έμμεσα, τα δημοσιεύματα.

Το βράδυ της Τετάρτης, η παρουσιάστρια βρέθηκε στο Telekom Center για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια. Η κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό την εντόπισε στις κερκίδες και εκείνη σχολίασε αρχικά μόνο το παιχνίδι, δείχνοντας αισιόδοξη: «Έχω πίστη στο επόμενο ματς».

Όταν, όμως, ρωτήθηκε ευθέως για το αν σκοπεύει να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ, η απάντηση ήταν σύντομη αλλά ξεκάθαρη: «Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω».

Κάπως έτσι, η παρουσιάστρια κράτησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, αφήνοντας το κοινό να συνεχίσει να αναρωτιέται για το τι πραγματικά πρόκειται να συμβεί. Μέχρι τότε, τα σενάρια δίνουν και παίρνουν και, όπως φαίνεται, θα μας απασχολήσουν για καιρό ακόμα.

Ο Λάκης Γαβαλάς στο νέο GNTM και ήδη όλοι περιμένουν τις πιο viral ατάκες της σεζόν