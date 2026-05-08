Από τα νυχτερινά live στην κουζίνα του Αγίου Όρους – Το βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη που συζητιέται

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο Άγιο Όρος λίγες ημέρες πριν ολοκληρώσει τις εμφανίσεις του και δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο μέσα από την κουζίνα μονής
Μακριά από τις πίστες, τα φώτα και τη δυνατή μουσική, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να περάσει μερικές στιγμές ηρεμίας στο Άγιο Όρος και μάλιστα μοιράστηκε ένα διαφορετικό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο μέσα από την κουζίνα μονής, όπου εμφανίζεται να μαγειρεύει φορώντας ποδιά και κρατώντας μία κουτάλα στο χέρι, σε μία εικόνα που σίγουρα δεν έχεις συνηθίσει να βλέπεις από εκείνον.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει με λευκό κοστούμι, ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ακτή Πειραιώς μετά την περιπέτεια υγείας.
Το βίντεο ανέβηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου και μέσα σε λίγη ώρα άρχισε να κυκλοφορεί έντονα στα social media. Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται χαλαρός και ευδιάθετος, τραγουδώντας την ώρα που ανακατεύει τα υλικά στο τηγάνι, ενώ το κλίμα στην κουζίνα δείχνει ιδιαίτερα ζεστό και φιλικό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο τραγουδιστής γυρίζει προς την κάμερα και απευθύνεται στους ακόλουθούς του λέγοντας: «Τι γίνεται παιδιά; Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου με το παλιό ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν». Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε αμέσως σχόλια από θαυμαστές του, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης σπάνια δημοσιεύει τόσο προσωπικές και ήρεμες στιγμές από την καθημερινότητά του. Το γεγονός πως βρέθηκε στο Άγιο Όρος λίγες ημέρες πριν ολοκληρώσει τις νυχτερινές του εμφανίσεις έκανε ακόμη περισσότερους να σχολιάσουν τη συγκεκριμένη επιλογή του.

Ο τραγουδιστής διανύει μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο επαγγελματικά, καθώς συνεχίζει τις live εμφανίσεις του μαζί με τον Apon στο νυχτερινό κέντρο όπου συνεργάζονται αυτή τη σεζόν. Η αυλαία των εμφανίσεών τους αναμένεται να πέσει στις 9 Μαΐου, με το ενδιαφέρον του κοινού να παραμένει έντονο μέχρι την τελευταία βραδιά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με εντυπωσιακό σύνολο στην Ακτή Πειραιώς μετά την περιπέτεια υγείας του.
Η μικρή «απόδραση» του Γιώργου Μαζωνάκη στο Άγιο Όρος φαίνεται πως λειτούργησε σαν μία παύση από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και των εμφανίσεων. Και μπορεί ο κόσμος να τον έχει συνδέσει με τη σκηνή και τα νυχτερινά προγράμματα, όμως αυτή τη φορά ήταν μία κουζίνα μοναστηριού εκείνη που τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα.

Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision

Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

