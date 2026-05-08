Μουσικά Νέα 08.05.2026

Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision

Ένταση πριν τον τελικό: Η Ελβετία διαμαρτύρεται για το βιολί της φινλανδικής συμμετοχής - Τι είπε η Φουσάρο για την απόφαση της EBU
Ειρήνη Στόφυλα

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και, όπως φαίνεται, τα… όργανα άρχισαν πριν καν ανέβει κανείς στη σκηνή. Τα τελευταία 24ωρα, το fandom συζητά έντονα μια απόφαση της EBU που προκάλεσε μικρή κρίση ανάμεσα σε δύο χώρες. Η Ελβετία και η Φινλανδία βρέθηκαν ξαφνικά στο προσκήνιο, καθώς μια διαφωνία γύρω από ένα μουσικό όργανο κατάφερε να πυροδοτήσει μεγάλη συζήτηση στα social και στα fan communities.

Ο λόγος για την αντίδραση της Βερόνικα Φουσάρο, η οποία εκπροσωπεί την Ελβετία στη φετινή διοργάνωση και εξέφρασε δημόσια την έντονη διαφωνία της με την EBU. Αφορμή στάθηκε η απόφαση που αφορά τη συμμετοχή της Φινλανδίας, η οποία εδώ και μήνες φιγουράρει πρώτη στα προγνωστικά και θεωρείται ένα από τα απόλυτα φαβορί.

Η Φινλανδία ανεβάζει τον πήχη στη Eurovision – Πρωτοφανής live εμφάνιση με βιολί

Η Φινλανδία κατεβαίνει στη σκηνή με τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Liekinheitin». Το act συνοδεύεται από ζωντανό βιολί, ένα στοιχείο που θεωρητικά συγκρούεται με τον κανονισμό της EBU, ο οποίος προβλέπει ότι όλοι οι ήχοι οργάνων πρέπει να είναι προηχογραφημένοι. Παρ’ όλα αυτά, το τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, το YLE, υπέβαλε επίσημο αίτημα ώστε το βιολί της Lampenius να επιτραπεί ζωντανά επί σκηνής.

Αιφνιδιαστικά, το αίτημα εγκρίθηκε, δημιουργώντας εύλογες απορίες και έντονες αντιδράσεις από άλλα delegations. Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωση, η Βερόνικα Φουσάρο μίλησε ανοιχτά, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τη διαφοροποίηση που αντιβαίνει στη λογική ίσων κανόνων για όλους.

Η Ελβετίδα καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι και η δική της ομάδα είχε ζητήσει άδεια ώστε να παίξει κιθάρα στον τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού, ωστόσο το αίτημά τους είχε απορριφθεί. Ο λόγος; Σύμφωνα με όσα είπε, η EBU ενημέρωσε τη χώρα της ότι κάθε όργανο που χρειάζεται καλώδιο απαγορεύεται. Αντίθετα, το βιολί της Φινλανδίας καταγράφεται μέσω μικροφώνου, άρα δεν θεωρείται «συνδεδεμένο».

Παρότι η ίδια τονίζει ότι χαίρεται για τη φινλανδική συμμετοχή, επιμένει πως οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους διαγωνιζόμενους, χωρίς εξαιρέσεις. Η τοποθέτησή της άνοιξε μεγάλη κουβέντα, με fans να διχάζονται για το αν η EBU θα έπρεπε να κάνει μια τέτοια εξαίρεση σε μία από τις πιο προβεβλημένες συμμετοχές της χρονιάς.

Με τη μεγάλη βραδιά της 16ης Μαΐου στη Βιέννη να πλησιάζει, το μόνο βέβαιο είναι πως το θέμα δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Αντίθετα, μάλλον πρόσθεσε ακόμα περισσότερη ένταση γύρω από έναν ήδη πολυσυζητημένο διαγωνισμό. Το ερώτημα που μένει είναι: θα επηρεάσει η κόντρα αυτή το κλίμα στη σκηνή ή απλώς θα αποτελέσει ένα ακόμη κεφάλαιο στο δράμα που συνοδεύει σχεδόν κάθε Eurovision;

