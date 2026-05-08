EUROVISION 08.05.2026

Η Έλενα Παπαρίζου «σπάει» τη σιωπή της για την λύρα και τον Akyla

Ειρήνη Στόφυλα

Τις τελευταίες ώρες, τα social media έχουν πάρει φωτιά με μια απρόσμενη είδηση που αφορά τη φετινή παρουσία της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Οι fans μιλούν για ένα «μυστικό αντικείμενο» από το παρελθόν, που όπως φαίνεται ίσως κάνει comeback στη σκηνή. Πρόκειται, φυσικά, για τη διάσημη λύρα που είχε χρησιμοποιήσει το 2005 η Έλενα Παπαρίζου, η χρονιά που της χάρισε την πρώτη θέση.

Η φήμη ότι η αξέχαστη λύρα πέρασε στα χέρια του Akyla έχει αναστατώσει τους eurofans, με πολλούς να αναρωτιούνται αν ο 27χρονος καλλιτέχνης θα αξιοποιήσει αυτό το iconic στοιχείο που άφησε εποχή. Το story ξεκίνησε να κυκλοφορεί έντονα το τελευταίο 24ωρο, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά για το τι ετοιμάζει η Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό, ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ο Akylas σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει στη σκηνή ένα εφέ εμπνευσμένο από την εμφάνιση της Παπαρίζου στο Eurovision Song Contest 2005 και το θρυλικό «My Number One». Οι πρώτες αντιδράσεις των φαν ήταν ενθουσιώδεις, μιας και οι περισσότεροι αγαπούν τα throwbacks που τιμούν την ιστορία της Eurovision.


Όσον αφορά την ίδια την Παπαρίζου, φέρεται να τοποθετήθηκε θετικά στο ενδεχόμενο η λύρα να χρησιμοποιηθεί ξανά, όχι απαραίτητα η αυθεντική, αλλά έστω ένα εφέ βασισμένο σε εκείνη. Η ίδια δείχνει να μην έχει κανένα θέμα με το concept και φαίνεται να βλέπει με ωραία διάθεση το γεγονός ότι ένας νεότερος καλλιτέχνης εμπνέεται από μια στιγμή που σημάδεψε τόσο την καριέρα της όσο και την ιστορία της Ελλάδας στον θεσμό.


Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι συζητήσεις για το performance του Akyla στη Eurovision 2026 μόλις άρχισαν και αν όντως συνδυαστεί παλιό iconic στοιχείο με νέα αισθητική, τότε ίσως να μιλάμε για μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της χρονιάς. Το αν η λύρα θα επιστρέψει πραγματικά στη σκηνή, μένει να το δούμε, όμως ο ενθουσιασμός του κοινού δείχνει ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε ήδη κερδίσει πόντους πριν καν αρχίσει ο διαγωνισμός.

Eurovision 2026 Ακύλας Έλενα Παπαρίζου
