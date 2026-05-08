Μουσική 08.05.2026

Ποια τραγούδια των Metallica ακούστηκαν στην πρόβα; «Ξεσηκώθηκε» το ΟΑΚΑ

Όσοι βρέθηκαν έξω από το ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης άκουσαν πρώτοι τα τραγούδια που ετοιμάζουν οι Metallica για τη μεγάλη επιστροφή τους στην Ελλάδα
Πόπη Βασιλείου

Λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ και η Αθήνα ήδη κινείται σε ρυθμούς heavy metal. Το βράδυ της Πέμπτης, οι θρύλοι της παγκόσμιας metal σκηνής ανέβηκαν στη σκηνή του ΟΑΚΑ για το πρώτο τους soundcheck επί ελληνικού εδάφους και όσοι βρέθηκαν κοντά είχαν την αίσθηση πως παρακολούθησαν μία κρυφή μίνι συναυλία. Ο ήχος απλώθηκε σε ολόκληρες γειτονιές, με αναφορές να λένε πως τα τραγούδια ακούγονταν από το Μαρούσι και τον Χολαργό μέχρι τη Νέα Ιωνία, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που θύμισε ήδη βραδιά live.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως η πρόβα των Metallica φαίνεται να αποκάλυψε ένα μεγάλο μέρος της setlist που θα ακούσεις το Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Οι φαν που βρίσκονταν έξω από το στάδιο κατέγραψαν τραγούδια – φωτιά από διαφορετικές εποχές της μπάντας, από τα κλασικά χρόνια μέχρι τις πιο σύγχρονες κυκλοφορίες τους.

Metallica στην Αθήνα: «Σείστηκε» το ΟΑΚΑ από το πρώτο soundcheck της M72 Tour

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο soundcheck, οι Metallica έπαιξαν συνολικά εννέα κομμάτια, επιλέγοντας τραγούδια που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη τη διαδρομή τους. Από το εμβληματικό «Ride the Lightning» μέχρι το πιο πρόσφατο «72 Seasons», η μπάντα φαίνεται αποφασισμένη να στήσει ένα setlist που θα ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και στη σύγχρονη εποχή της.

Οι Metallica ποζάρουν χαμογελαστοί στο ΟΑΚΑ μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, έτοιμοι για τη μεγάλη συναυλία.

Τα τραγούδια που ακούστηκαν στην πρόβα ήταν τα εξής:

  • «For Whom the Bell Tolls»
  • «Lux Aeterna»
  • «Wherever I May Roam»
  • «Moth Into Flame»
  • «King Nothing»
  • «Sad But True»
  • «The Unforgiven»
  • «One»
  • «Fuel»

Από τα κομμάτια που ακούστηκαν, τρία προέρχονται από το θρυλικό «Black Album», ενώ υπήρξαν επιλογές και από τα «Ride the Lightning», «…And Justice for All», «Load», «Reload», «Hardwired… to Self-Destruct» και «72 Seasons». Αυτό από μόνο του δείχνει πως οι Metallica δεν σκοπεύουν να περιοριστούν σε μία «safe» greatest hits εμφάνιση, αλλά θέλουν να δώσουν στους Έλληνες οπαδούς μία εμπειρία που θα διατρέχει ολόκληρη τη μουσική τους ιστορία.

Βέβαια, υπάρχουν και τα τραγούδια που θεωρούνται σχεδόν δεδομένα για κάθε μεγάλη συναυλία τους και τα οποία δεν ακούστηκαν στο soundcheck. Το «Master of Puppets», το «Enter Sandman» και το «Creeping Death» θεωρούνται ήδη σίγουρα για το live του Σαββάτου, κάτι που σημαίνει πως η τελική setlist θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 κομμάτια που ήδη γνωρίζουμε ή υποψιαζόμαστε έντονα.

Αυτό που μένει τώρα είναι να φανεί ποιες θα είναι οι τελευταίες εκπλήξεις που θα κρύβουν οι Metallica για τη βραδιά του Σαββάτου. Αν η μπάντα κινηθεί στα γνωστά δεδομένα των πρόσφατων εμφανίσεών της, τότε το συνολικό setlist αναμένεται να φτάσει περίπου τα 15 τραγούδια, με 2 ή 3 επιλογές να παραμένουν ακόμα μυστήριο. Το μόνο σίγουρο είναι πως το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται για μία από τις πιο δυνατές συναυλιακές βραδιές των τελευταίων χρόνων.

