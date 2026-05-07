Μουσικά Νέα 07.05.2026

Metallica στην Αθήνα: «Σείστηκε» το ΟΑΚΑ από το πρώτο soundcheck της M72 Tour

Οι Metallica πραγματοποίησαν το πρώτο soundcheck στο ΟΑΚΑ και η Αθήνα ήδη ζει σε ρυθμούς M72 Tour
Ειρήνη Στόφυλα

Η Αθήνα έχει ήδη αρχίσει να ζει σε ρυθμούς Metallica και ακόμα η συναυλία δεν έχει ξεκινήσει. Από τις πρώτες κιόλας δοκιμές ήχου στο ΟΑΚΑ, η ατμόσφαιρα γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο θυμίζει σκηνικό από διεθνές μουσικό φεστιβάλ τεράστιας κλίμακας. Οι fans της metal μουσικής έχουν ξεκινήσει ήδη να συγκεντρώνονται έξω από τον χώρο μόνο και μόνο για να ακούσουν λίγα δευτερόλεπτα από τον εκκωφαντικό ήχο της μπάντας, που φαίνεται πως ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στην Ελλάδα.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της φετινής εμφάνισης είναι χωρίς αμφιβολία η θρυλική 360° σκηνή της περιοδείας M72 World Tour, η οποία έφτασε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η κυκλική «in-the-round» σκηνή έχει ήδη στηθεί στο κέντρο του ΟΑΚΑ και υπόσχεται μια διαφορετική εμπειρία συναυλίας, όπου το κοινό θα μπορεί να απολαμβάνει το show από κάθε γωνία του σταδίου.

Από νωρίς το πρωί, ο περιβάλλων χώρος του ΟΑΚΑ έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο επιχειρησιακό κέντρο παραγωγής. Δεκάδες νταλίκες, φορτηγά, γερανοί και τεχνικά συνεργεία κινούνται συνεχώς γύρω από το στάδιο, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Η τεράστια παραγωγή της M72 Tour δείχνει ξεκάθαρα πως οι Metallica δεν έρχονται απλώς για μια συναυλία, αλλά για ένα από τα μεγαλύτερα live events που έχει φιλοξενήσει η Αθήνα τα τελευταία χρόνια.

Ο Lars Ulrich των Metallica με καπέλο και ασημένια αλυσίδα, τραγουδάει σε ένα κατάμεστο στάδιο στο ΟΑΚΑ.
Το πρώτο soundcheck της μπάντας ήταν αρκετό για να προκαλέσει πανικό στους fans. Η ένταση του ήχου ακούστηκε μέχρι και στις γύρω περιοχές, με αρκετούς περαστικούς να σταματούν έξω από το στάδιο για να καταγράψουν βίντεο και στιγμιότυπα στα social media. Ο δυνατός παλμός των ηχείων έδωσε μια πρώτη γεύση από το τι πρόκειται να συμβεί το βράδυ της μεγάλης συναυλίας.

Μάλιστα, η χρονική συγκυρία δημιούργησε και μια ιδιαίτερη εικόνα στο Ολυμπιακό συγκρότημα. Την ίδια ώρα που πραγματοποιούνταν οι δοκιμές ήχου των Metallica, εκατοντάδες φίλοι του Παναθηναϊκού κατευθύνονταν προς το κλειστό του ΟΑΚΑ για τον αγώνα με τη Βαλένθια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολλοί από αυτούς κοντοστάθηκαν έξω από το στάδιο, ακούγοντας τον χαρακτηριστικό metal ήχο που «έσκαγε» από τα ηχεία. Αρκετοί έβγαλαν τα κινητά τους για να καταγράψουν το σκηνικό, σχολιάζοντας πως η ένταση και η καθαρότητα του ήχου ήταν εντυπωσιακές ακόμα και έξω από το γήπεδο.

Η συναυλία της 9ης Μαΐου 2026 θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Metallica επέλεξαν την Αθήνα ως πρώτο σταθμό της νέας ευρωπαϊκής επέκτασης της M72 World Tour, συνεχίζοντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την περιοδεία που έχει σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων και προσέλευσης παγκοσμίως.

Οι Metallica ποζάρουν χαμογελαστοί στο ΟΑΚΑ μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, έτοιμοι για τη μεγάλη συναυλία.
Η ευρωπαϊκή περιοδεία του 2026 θα περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις και η ελληνική πρωτεύουσα θα έχει την τιμή να ανοίξει αυτό το νέο κεφάλαιο για το θρυλικό συγκρότημα. Για τους Έλληνες fans, η επιλογή της Αθήνας ως εναρκτήριας πόλης θεωρείται ήδη ιστορική στιγμή για τη metal σκηνή της χώρας.

Το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνεται από δύο ιδιαίτερα δυνατά ονόματα της σύγχρονης σκληρής μουσικής σκηνής. Οι Γάλλοι Gojira, που τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει τεράστια διεθνή απήχηση, αλλά και οι εκρηκτικοί Knocked Loose, αναμένεται να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο την ένταση πριν την εμφάνιση των Metallica.

Όλα δείχνουν πως το ΟΑΚΑ ετοιμάζεται να μετατραπεί στον απόλυτο ναό της metal μουσικής για ένα βράδυ που δύσκολα θα ξεχαστεί. Και αν το πρώτο soundcheck ήταν μόνο μια μικρή γεύση, τότε η συναυλία του Σαββάτου αναμένεται πραγματικά εκρηκτική.

Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»

Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»

07.05.2026
«ΣΕ ΑΦΟΡΑ»: Τι φάση με αυτές τις αφίσες στους δρόμους της Αθήνας

«ΣΕ ΑΦΟΡΑ»: Τι φάση με αυτές τις αφίσες στους δρόμους της Αθήνας

07.05.2026

«Tulum»: Ελένη Φουρέιρα και Playmen έφτιαξαν το απόλυτο summer anthem
Μουσικά Νέα

«Tulum»: Ελένη Φουρέιρα και Playmen έφτιαξαν το απόλυτο summer anthem

07.05.2026
Lady Gaga «ξαναγράφει» το MAYHEM με νέο μουσικό project
Μουσικά Νέα

Lady Gaga «ξαναγράφει» το MAYHEM με νέο μουσικό project

07.05.2026
Η Φινλανδία ανεβάζει τον πήχη στη Eurovision – Πρωτοφανής live εμφάνιση με βιολί
EUROVISION

Η Φινλανδία ανεβάζει τον πήχη στη Eurovision – Πρωτοφανής live εμφάνιση με βιολί

07.05.2026
«Dance No More»: Το πιο αισθησιακό teaser της χρονιάς μόλις κυκλοφόρησε από τον Harry Styles
Μουσικά Νέα

«Dance No More»: Το πιο αισθησιακό teaser της χρονιάς μόλις κυκλοφόρησε από τον Harry Styles

07.05.2026
Eurovision 2026: Σαρωτική η δεύτερη πρόβα του Akyla με το «Ferto» στη Βιέννη
EUROVISION

Eurovision 2026: Σαρωτική η δεύτερη πρόβα του Akyla με το «Ferto» στη Βιέννη

07.05.2026
Γιατί όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες απαγορεύουν τα κινητά στις συναυλίες τους
Μουσικά Νέα

Γιατί όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες απαγορεύουν τα κινητά στις συναυλίες τους

06.05.2026
Evangelia: Τι είναι το «Paréa: The Prelude» και ποιες διεθνείς stars συναντά
Μουσικά Νέα

Evangelia: Τι είναι το «Paréa: The Prelude» και ποιες διεθνείς stars συναντά

06.05.2026
«Disco DJ» – Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE μόλις κυκλοφόρησαν το απόλυτο party anthem
Videoclips

«Disco DJ» – Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE μόλις κυκλοφόρησαν το απόλυτο party anthem

06.05.2026
Το comeback που δεν περίμενες – Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο δίσκο και προκαλούν πανικό
Μουσική

Το comeback που δεν περίμενες – Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο δίσκο και προκαλούν πανικό

06.05.2026
