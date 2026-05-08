Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Η επίσημη ανακοίνωση του γάμου και η ανατροπή με την Πάρο

Η επίσημη αναγγελία του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella έβαλε τέλος στις φήμες γύρω από την τοποθεσία της τελετής

Στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της προσωπικής τους ζωής φαίνεται πως βρίσκονται η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella, καθώς όλα δείχνουν πως ο γάμος τους πλησιάζει. Το ζευγάρι, που τους τελευταίους μήνες έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα με τις κοινές εμφανίσεις, τα ταξίδια και τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης, ετοιμάζεται πλέον να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε μέσα από την επίσημη αναγγελία γάμου τους, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου» και ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα της Espresso. Η αναγγελία έβαλε τέλος και στις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό σχετικά με το πού θα πραγματοποιηθεί η τελετή.

Παρότι αρκετοί πίστευαν πως ο γάμος θα γίνει στην Πάρο, η επίσημη ανακοίνωση αποκάλυψε πως το ζευγάρι θα παντρευτεί τελικά στην Αττική. Στην αναγγελία αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».





Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον γνωστό μπασκετμπολίστα εξελίχθηκε γρήγορα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι δυο τους έδειξαν πως έχουν δημιουργήσει έναν πολύ δυνατό δεσμό. Οι κοινές τους φωτογραφίες στα social media, τα ταξίδια στο εξωτερικό αλλά και οι δημόσιες εμφανίσεις τους δεν άφησαν περιθώρια αμφιβολίας πως πρόκειται για μία σχέση με έντονο συναίσθημα και σοβαρές προοπτικές.





Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα οι φήμες γύρω από έναν επικείμενο γάμο είχαν φουντώσει, με αρκετά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν πως το ζευγάρι σχεδίαζε μία ρομαντική τελετή στην Πάρο. Ωστόσο, η επίσημη αναγγελία φαίνεται πως ανέτρεψε όλα τα σενάρια.

Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν για μία «ιστορία αγάπης βγαλμένη από ταινία», όπως χαρακτηριστικά σχολίασε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή σε τηλεοπτικές δηλώσεις της.

