Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

Ο Akylas απογειώνεται στα social media πριν τον τελικό της Eurovision - Το βίντεο της πρόβας του σαρώνει το TikTok

Η ελληνική παρουσία στη σκηνή της Eurovision φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί «θόρυβο» στα social media, μέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του 2026. Ο Akylas έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι της viral επιτυχίας, με το τραγούδι του να κερδίζει ασταμάτητα views και ενθουσιώδη σχόλια από fans σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα social media, και ειδικά το TikTok, έχουν μετατραπεί σε έναν άτυπο «προκριματικό γύρο» που δείχνει ήδη τις πρώτες τάσεις για το τι αναμένεται να δούμε στον φετινό διαγωνισμό.

Το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου, οι επίσημοι λογαριασμοί της Eurovision δημοσίευσαν σύντομα clips από τις δεύτερες πρόβες των χωρών που συμμετέχουν. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, τα βίντεο συγκέντρωσαν χιλιάδες views και reactions, δημιουργώντας νέο κύκλο buzz γύρω από τις εμφανίσεις που ξεχωρίζουν.

Ανάμεσα σε όλους, η ελληνική συμμετοχή έκλεψε πραγματικά την παράσταση. Το βίντεο από τη δεύτερη πρόβα του Akyla με το τραγούδι «Ferto» σημείωσε εντυπωσιακή πορεία στο TikTok, φτάνοντας και ξεπερνώντας το 1,5 εκατομμύριο προβολές.

Το νούμερο αυτό όχι μόνο τον τοποθέτησε στις πιο viral εμφανίσεις της ημέρας, αλλά τον έφερε και πάνω από αρκετά μεγάλα φαβορί του φετινού διαγωνισμού, τα οποία κινούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα προβολών.

@eurovision It’s Ferto all fresh from rehearsals in Vienna today 😻 Greece | Akylas | Ferto 🇬🇷 #Eurovision Watch the First Semi-Final of the Eurovision Song Contest live on 12 May, on YouTube and 35 participating broadcasters #Eurovision2026 ♬ original sound – Eurovision – Eurovision

Την ίδια ώρα, άλλες συμμετοχές που βρίσκονται ψηλά στα προγνωστικά δεν κατάφεραν να πλησιάσουν την επίδοση της Ελλάδας, καθώς έμειναν μεταξύ 300.000 και 600.000 views. Ειδικά η Φινλανδία, η οποία παραμένει στην κορυφή των bookmakers εδώ και εβδομάδες, κατέγραψε περίπου 372.000 προβολές, αριθμός σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με τον ελληνικό καλλιτέχνη.

@eurovision It’s ‘Liekinheitin’ live! 🔥 And Linda Lampenius WILL be playing her violin live on the Eurovision stage next Tuesday 🎻 Finland | Linda Lampenius x Pete Parkkonen | Liekinheitin | 🇫🇮 #Eurovision Watch the First Semi-Final of the Eurovision Song Contest live on 12 May, on YouTube and 35 participating broadcasters #Eurovision2026 ♬ original sound – Eurovision – Eurovision

Καθώς ο τελικός της Eurovision 2026 πλησιάζει, το ενδιαφέρον ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο και όλα δείχνουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο συμμετέχει αλλά πρωταγωνιστεί στη συζήτηση. Η πορεία του Akyla στα social media φαίνεται να είναι μόνο η αρχή, με τους Eurofans να περιμένουν με ανυπομονησία την εμφάνιση του «Ferto» στη σκηνή. Το αν αυτό το viral momentum θα μετατραπεί και σε βαθμούς, μένει να το δούμε στη μεγάλη βραδιά.

