Μουσικά Νέα 08.05.2026

«Όλα Για ’Σένα» – Η Καλομοίρα επιστρέφει με νέο summer hit

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Καλομοίρα επιστρέφει με νέο dance single «Όλα Για ’Σένα» και ένα εντυπωσιακό video clip - Ακούστε το τώρα
Ειρήνη Στόφυλα

Η Καλομοίρα κάνει δυναμικό μουσικό comeback με ένα ολοκαίνουργιο dance τραγούδι που θα σε βάλει αμέσως σε summer mood! Με τίτλο «Όλα Για ’Σένα», το νέο αυτό κομμάτι σηματοδοτεί μια φρέσκια καλλιτεχνική ενέργεια από την τραγουδίστρια, που εξερευνά πιο pop και dance αισθητική από ποτέ. Η κυκλοφορία συνοδεύεται από ένα high-energy μουσικό video clip που σε τραβά από την πρώτη στιγμή και όχι μόνο επειδή είναι όμορφο, αλλά επειδή η ίδια η Καλομοίρα πρωταγωνιστεί τόσο πίσω όσο και μπροστά από τις κάμερες. Fans της μοιράζονται ήδη τα πρώτα τους vibes στα social, δείχνοντας ότι η νέα αυτή κυκλοφορία έχει όλα τα φόντα να γίνει το επόμενο μεγάλο hit της σεζόν.

Καλομοίρα
https://www.instagram.com/itskalomira/

Την ανακοίνωση του νέου τραγουδιού έκανε η Καλομοίρα μέσα από μια ζωντανή και προσωπική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου ενημέρωσε τους followers της  και όχι μόνο ότι αυτό το μουσικό βήμα είναι γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και χορευτικό ρυθμό. Το τραγούδι κυκλοφορεί επίσημα από τη Heaven Music, μια από τις πιο δυναμικές δισκογραφικές στην Ελλάδα, που υποστηρίζει το project με εικόνα και ήχο που αξίζει να δεις και να ακούσεις.

«Tulum»: Ελένη Φουρέιρα και Playmen έφτιαξαν το απόλυτο summer anthem

Το «Όλα Για ’Σένα» έχει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα, αφού η Καλομοίρα δεν περιορίζεται απλώς στην ερμηνεία: έχει βάλει και τη δική της υπογραφή στη σύνθεση μαζί με τον Mark F. Angelo, που επιμελήθηκε την παραγωγή, την ενορχήστρωση και τη μίξη του κομματιού.

https://www.instagram.com/itskalomira/?hl=el
https://www.instagram.com/itskalomira/?hl=el

Στους στίχους, η ίδια συνεργάστηκε με την ταλαντούχα Φωτεινή Δήμου, με αποτέλεσμα ένα τραγούδι που συνδυάζει έντονα συναισθήματα με ανεβαστικό, χορευτικό ρυθμό, ιδανικό για playlists, parties και στιγμές που θες να πας παρακάτω.

Το music video, πλούσιο σε χορευτικά και δυναμική αισθητική, είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να σε πάρει από το χέρι και να σου μεταφέρει την ενέργεια του κομματιού. Η Καλομοίρα δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή, κάνοντας το αποτέλεσμα όχι απλώς ένα ακόμα τραγούδι, αλλά μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία.

Με αυτό το release, η Καλομοίρα επιβεβαιώνει ότι παραμένει μια από τις πιο δημιουργικές και ενεργές παρουσίες στη μουσική σκηνή, ενώ αφήνει στους fans της κάτι που θα ακούσουν ξανά και ξανά. Το «Όλα Για ’Σένα» ήρθε για να μείνει και όπως δείχνουν τα πρώτα σχόλια, ήδη έχει κερδίσει τις καρδιές του κοινού!

Ελένη Τσαλιγοπούλου – Κώστας Λειβαδάς: Κάνουν «Ριγιούνιον» μετά από 20 ολόκληρα χρόνια

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

08.05.2026
Επόμενο
Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις

Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις

08.05.2026

Δες επίσης

Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut
Μουσικά Νέα

Η Τάμτα και ο Bill Roxenos σε μυούν στην απόλυτη live εμπειρία στο Smut

08.05.2026
«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας
Μουσικά Νέα

«Nightdose»: Το EP της Natasha Kay που θα σε κάνει να χορεύεις στον ρυθμό της νύχτας

08.05.2026
«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026
EUROVISION

«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

08.05.2026
Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις
Μουσικά Νέα

Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις

08.05.2026
Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί
EUROVISION

Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

08.05.2026
Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans
EUROVISION

Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

08.05.2026
Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision
EUROVISION

Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision

08.05.2026
Ποια τραγούδια των Metallica ακούστηκαν στην πρόβα; «Ξεσηκώθηκε» το ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Ποια τραγούδια των Metallica ακούστηκαν στην πρόβα; «Ξεσηκώθηκε» το ΟΑΚΑ

08.05.2026
8 Pop Icons των 00’s που ακόμα «κουνάνε» τα νήματα στην παγκόσμια κουλτούρα
Μουσικά Νέα

8 Pop Icons των 00’s που ακόμα «κουνάνε» τα νήματα στην παγκόσμια κουλτούρα

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο