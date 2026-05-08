Μουσικά Νέα 08.05.2026

Billie Eilish: Ο λόγος που δεν θα κάνει ποτέ πλαστικές επεμβάσεις

Μαρία Χατζηγιάννη

Μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση έκανε η Billie Eilish, μιλώντας ανοιχτά για την εικόνα του σώματός της, τη φυσική γήρανση και την πίεση που ασκεί η βιομηχανία της ψυχαγωγίας γύρω από την εμφάνιση. Η 24χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο podcast «Good Hang» της Amy Poehler και εξήγησε πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει ποτέ σε αισθητικές επεμβάσεις, καθώς θέλει να αποδεχτεί φυσικά τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος.

«Ανυπομονώ να μεγαλώσω φυσικά. Θέλω να δω το πρόσωπό μου και το σώμα μου να αλλάζουν χωρίς να τα πειράξω», ανέφερε χαρακτηριστικά η βραβευμένη καλλιτέχνιδα. Η Billie Eilish εξήγησε πως ένας από τους βασικούς λόγους πίσω από αυτή της την απόφαση είναι τα παιδιά που θα ήθελε να αποκτήσει στο μέλλον. Όπως είπε, επιθυμεί τα παιδιά της να μπορούν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά τους στο πρόσωπό της και όχι μια αλλοιωμένη εικόνα.

«Θέλω τα παιδιά μου να με κοιτούν και να βλέπουν το ίδιο πρόσωπο που έχουν κι εκείνα, όχι μια παραμορφωμένη εκδοχή εξαιτίας επεμβάσεων», δήλωσε με ειλικρίνεια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στο πώς αντιλαμβάνεται πλέον τον εαυτό της μετά από χρόνια δημοσιότητας. Η Eilish έγινε διάσημη σε πολύ νεαρή ηλικία και, όπως παραδέχτηκε, για καιρό δυσκολευόταν να φανταστεί ότι κάποτε θα έπαυε να θεωρείται «έφηβη» από το κοινό και τη μουσική βιομηχανία.

Παράλληλα, η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για τη δύσκολη σχέση που είχε με την εικόνα του σώματός της. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπισε έντονες ανασφάλειες και πίεση γύρω από την εξωτερική εμφάνιση, γεγονός που την οδήγησε για χρόνια να επιλέγει φαρδιά ρούχα ώστε να αποφεύγει τα σχόλια και την υπερβολική έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σήμερα, ωστόσο, φαίνεται πως έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μια πιο υγιή σχέση με τον εαυτό της, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αποδοχής προς τους νεότερους θαυμαστές της.

Η στάση της Billie Eilish έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αισθητικές επεμβάσεις και τα φίλτρα των social media επηρεάζουν έντονα την εικόνα που προβάλλεται για την ομορφιά, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Πολλοί σχολίασαν θετικά την τοποθέτησή της, θεωρώντας πως μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις πιέσεις που δημιουργεί η σύγχρονη κουλτούρα της τελειότητας.

