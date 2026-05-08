Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο

Μια πολύ χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή για τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, καθώς η αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Η ίδια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, γεμίζοντας με χαρά τόσο την οικογένειά της όσο και τους ανθρώπους που τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Η είδηση έκανε αμέσως τον γύρο των media, προκαλώντας συγκίνηση και θετικά σχόλια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα, η Τσιμπρικίδου μπήκε στο μαιευτήριο νωρίς το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου και λίγες ώρες αργότερα έφερε στον κόσμο την κόρη της. Όπως ειπώθηκε στον αέρα από τον δημοσιογράφο Στέφανο Κωνσταντινίδη, το μωρό γεννήθηκε με βάρος 2.870 γραμμάρια και είναι απολύτως υγιές.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου αποκάλυψε την πιο δύσκολη στιγμή της εγκυμοσύνης της

Η συνεργάτιδα της εκπομπής, Έλενα Πολυκάρπου, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη γέννα, περιγράφοντας πως όλα εξελίχθηκαν πολύ νωρίς το πρωί, γύρω στις 6. Η ίδια ανέφερε ότι η ευτυχισμένη μητέρα και ο σύζυγός της Άγγελος ζουν στιγμές απόλυτης χαράς, ενώ στο μαιευτήριο επικρατεί συγκίνηση με την οικογένεια να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ο διάδρομος έχει γεμίσει με δώρα και αρκουδάκια για το νεογέννητο κοριτσάκι.





Η Γιώτα Τσιμπρικίδου είχε μιλήσει ανοιχτά για τη διαδρομή της εγκυμοσύνης της σε συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day, αποκαλύπτοντας ότι η εμπειρία δεν ήταν εύκολη. Όπως είχε εξομολογηθεί, είχε προγραμματισμένη γέννα στις αρχές Μαΐου, ωστόσο η εγκυμοσύνη της συνοδεύτηκε από έντονες δυσκολίες, κυρίως με ναυτίες και εμετούς, ενώ είχε ελάχιστη αύξηση βάρους.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια είχε δηλώσει πως το σημαντικότερο ήταν ότι το μωρό ήταν καλά και η διαδικασία εξελισσόταν θετικά. Παράλληλα, είχε αναφερθεί και στην εμπειρία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος ως βαθιά συγκινητική. Όπως είχε πει, βρισκόταν έξω από την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου στην Παιανία, όταν δέχτηκε το τηλεφώνημα από τον γιατρό της που της επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα.





Η ίδια είχε αναφέρει ότι δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια, καθώς είχε προηγηθεί και άλλη εξωσωματική στο παρελθόν. Μετά την επιτυχία της δεύτερης προσπάθειας, ξεκίνησε για εκείνη μια περίοδος αγωνίας μέχρι να περάσουν τα πρώτα κρίσιμα στάδια της εγκυμοσύνης.

Σήμερα όμως, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, καθώς η Γιώτα Τσιμπρικίδου απολαμβάνει τη νέα της ζωή ως μητέρα, σε μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της προσωπικής της πορείας.

