EUROVISION 08.05.2026

Ποιοι θα μας κρατούν συντροφιά στη Eurovision; Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου επιστρέφουν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση της Eurovision, στο καθιερωμένο ραντεβού τους με το κοινό
Ειρήνη Στόφυλα

Το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision επιστρέφει για δέκατη φορά στην ΕΡΤ! Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας στους τηλεθεατές της ΕΡΤ τον μοναδικό παλμό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

KOZAKOU_KAMPOYTZIDHS-2026_A

Με πολυετή εμπειρία, βαθιά γνώση της ιστορίας του θεσμού και τη χαρακτηριστική τους χημεία, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης αποτελούν για το ελληνικό κοινό τη «φωνή» της Eurovision. Με χιούμορ, αμεσότητα και εύστοχες παρατηρήσεις, έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια μια ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.

Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

Η σχέση τους με τον Διαγωνισμό ξεκινά από το 2006, όταν η Μαρία Κοζάκου ανέλαβε τη ραδιοφωνική μετάδοση και ο Γιώργος Καπουτζίδης τον τηλεοπτικό σχολιασμό της Eurovision που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα. Η Μαρία Κοζάκου συνέχισε τις παρουσιάσεις για το ραδιόφωνο μέχρι το 2011 οπότε και έγινε η φωνή της τηλεοπτικής μετάδοσης. Από το 2013 που ένωσαν για πρώτη φορά τις φωνές και τις πένες τους, ανέλαβαν για εννέα διοργανώσεις τον από κοινού σχολιασμό, υπογράφοντας μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία των ελληνικών μεταδόσεων του θεσμού.

https://www.instagram.com/mariakozakou/
https://www.instagram.com/mariakozakou/

Ενημερωμένοι και απόλυτα «διαβασμένοι», με ξεχωριστά κείμενα και πληροφορίες για κάθε συμμετοχή και χώρα, αλλά και πάντα έτοιμοι να σχολιάσουν οτιδήποτε αναπάντεχο μπορεί να συμβεί live στη σκηνή της Eurovision, καταφέρνουν να συνδυάζουν την πληροφορία με την ψυχαγωγία με τον δικό τους μοναδικό τρόπο.

https://www.instagram.com/mariakozakou/
https://www.instagram.com/mariakozakou/

Η δέκατή τους συνάντηση τούς βρίσκει στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη, όπου η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης δίνουν και φέτος ραντεβού με το κοινό της ΕΡΤ για την απευθείας μετάδοση των δύο Ημιτελικών, την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και του Μεγάλου Τελικού του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΑΚΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο

Μητέρα για πρώτη φορά η Γιώτα Τσιμπρικίδου – Τα ευχάριστα νέα από το μαιευτήριο

08.05.2026
Επόμενο
«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

08.05.2026

Δες επίσης

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision
Celeb News

Η εμφάνιση του Akyla στην αυστριακή τηλεόραση ως φαβορί της φετινής Eurovision

08.05.2026
«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας
Celeb News

«Ο τελευταίος χορός» – Η Σία Κοσιώνη «αποχαιρετά» τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια συνεργασίας

08.05.2026
Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη
Celeb News

Γιώργος Καπουτζίδης και Μαρία Κοζάκου: Το αγαπημένο δίδυμο της ΕΡΤ ταξιδεύει για Βιέννη

08.05.2026
«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina
Celeb News

«Μου λείψατε» – Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει και επίσημα στο Super Katerina

08.05.2026
«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026
EUROVISION

«Eurovision Night»: Ποιοι αναλαβάνουν το πιο λαμπερό backstage της Eurovision 2026

08.05.2026
«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision
Celeb News

«Twins»: Akylas και Dara – Το πιο αγαπητό δίδυμο της φετινής Eurovision

08.05.2026
Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί
EUROVISION

Η Ελλάδα «απογειώνεται» στο TikTok: Η πρόβα του Akyla που ξεπέρασε τα φαβορί

08.05.2026
Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans
EUROVISION

Εσύ άκουσες το «Ferto Tale»; Η διασκευή του Alexander Rybak που τρέλανε τους Eurofans

08.05.2026
Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision
EUROVISION

Ελβετία εναντίον Φινλανδίας: Η διαμάχη για το ζωντανό βιολί στη Eurovision

08.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Ο… φόβος του Τσίπρα σπρώχνει στα άκρα τον Ανδρουλάκη

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο

Νεανικά ρευματικά νοσήματα: Πάνω από 1.500 παιδιά στην Ελλάδα ζουν με τη νόσο