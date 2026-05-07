Μουσική 07.05.2026

«Tulum»: Ελένη Φουρέιρα και Playmen έφτιαξαν το απόλυτο summer anthem

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι Playmen και ο Marasi συνεργάζονται με την Ελένη Φουρέιρα στο νέο single «Tulum», ένα track γεμάτο summer και dance vibes
Ειρήνη Στόφυλα

Η ελληνική μουσική σκηνή μόλις απέκτησε ακόμη ένα δυνατό καλοκαιρινό anthem και όλα δείχνουν πως θα το ακούμε παντού τους επόμενους μήνες. Οι Playmen ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Marasi και την Ελένη Φουρέιρα στο ολοκαίνουργιο single «Tulum», ένα κομμάτι που συνδυάζει ethnic vibes, dance ρυθμούς και καλοκαιρινή αισθητική. Στα φωνητικά η Ελένη Φουρέιρα, δίνει στο track τη χαρακτηριστική ένταση και το εκρηκτικό της ύφος που πάντα ξεχωρίζει. Από το πρώτο κιόλας άκουσμα, το «Tulum» καταφέρνει να δημιουργήσει την αίσθηση ενός endless summer party, γεμάτου ρυθμό, ενέργεια και latin επιρροές.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Το νέο τραγούδι κυκλοφόρησε επίσημα στις streaming πλατφόρμες και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε ήδη να συζητιέται έντονα στα social media. Fans της dance μουσικής αλλά και followers της Ελένης Φουρέιρα σχολιάζουν πως το «Tulum» έχει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο viral ελληνικά hits του φετινού καλοκαιριού. Οι Playmen, που εδώ και χρόνια θεωρούνται experts στα upbeat club tracks, φαίνεται πως βρήκαν την ιδανική μουσική χημεία με τον Marasi, δημιουργώντας έναν ήχο που θυμίζει beach parties, ηλιοβασιλέματα και ξέφρενες νύχτες.

https://www.instagram.com/foureira/

«Hybrid»: Το album της Ελένης Φουρέιρα που έσπασε τα charts έγινε βινύλιο!

Η συμμετοχή της Ελένης Φουρέιρα δίνει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στο τραγούδι, καθώς η τραγουδίστρια παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές pop performers στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η χαρακτηριστική χροιά της «δένει» απόλυτα με το tropical και electronic στοιχείο του κομματιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην pop, τη dance και τις ethnic μουσικές επιρροές.

Η Ελένη Φουρέιρα με ροζ μαλλιά και μακιγιάζ, υποψήφια για διεθνή βραβεία ως performer.
https://www.instagram.com/foureira/

Οι Playmen έχουν αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να δημιουργούν hits που μένουν για μήνες στα playlists του κοινού. Με συνεργασίες που έχουν ξεπεράσει εκατομμύρια streams, το δίδυμο συνεχίζει να επενδύει σε ήχους με διεθνή αισθηση και καλοκαιρινό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, ο Marasi συνεχίζει τη δική του ανοδική πορεία στη μουσική σκηνή, πειραματιζόμενος με ethnic και melodic στοιχεία που έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν όλο και περισσότερο.

https://www.instagram.com/playmenmusic/
https://www.instagram.com/playmenmusic/

Το «Tulum» φαίνεται πως στοχεύει ξεκάθαρα στη summer club σκηνή, αλλά και στα social media trends, αφού αρκετοί χρήστες ήδη χρησιμοποιούν αποσπάσματα του τραγουδιού σε TikTok videos και Instagram reels. Η παραγωγή του κομματιού στηρίζεται σε έντονα beats, tribal ρυθμούς και ανεβαστική ενέργεια, στοιχεία που κάνουν το track ιδανικό για parties, road trips και καλοκαιρινές playlists.

Το timing της κυκλοφορίας μόνο τυχαίο δεν θεωρείται, αφού η καλοκαιρινή σεζόν ξεκινά δυναμικά και το κοινό αναζητά ήδη τα νέα τραγούδια που θα κυριαρχήσουν στα clubs και τα beach bars. Και όλα δείχνουν πως το «Tulum» έχει πολλές πιθανότητες να γίνει ένα από τα tracks που θα ακούμε non stop το φετινό καλοκαίρι.

@iamfoureira

Tú y yo en TULUM . @playmen @Marasi

♬ πρωτότυπος ήχος – Foureira

Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media είναι ήδη ιδιαίτερα θετικές, με αρκετούς να μιλούν για μία από τις πιο δυνατές ελληνικές μουσικές συνεργασίες των τελευταίων μηνών. Η χημεία των Playmen, του Marasi και της Ελένης Φουρέιρα φαίνεται να λειτουργεί απόλυτα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει mainstream ενέργεια με πιο international ήχο.

Αν κρίνουμε από τη δυναμική που έχει αποκτήσει ήδη από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του, το «Tulum» δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ελληνικά singles του 2026. Και όπως φαίνεται, το φετινό καλοκαίρι μόλις απέκτησε το soundtrack του.

«Disco DJ» – Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE μόλις κυκλοφόρησαν το απόλυτο party anthem

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Marasi Playmen Tulum ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026

Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026

07.05.2026
Επόμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα

07.05.2026

Δες επίσης

Το συγκινητικό σχόλιο της Sabrina Carpenter για τη συνεργασία της με τη Stevie Nicks στο Met Gala 2026
Μουσικά Νέα

Το συγκινητικό σχόλιο της Sabrina Carpenter για τη συνεργασία της με τη Stevie Nicks στο Met Gala 2026

07.05.2026
Metallica στην Αθήνα: «Σείστηκε» το ΟΑΚΑ από το πρώτο soundcheck της M72 Tour
Μουσικά Νέα

Metallica στην Αθήνα: «Σείστηκε» το ΟΑΚΑ από το πρώτο soundcheck της M72 Tour

07.05.2026
Lady Gaga «ξαναγράφει» το MAYHEM με νέο μουσικό project
Μουσικά Νέα

Lady Gaga «ξαναγράφει» το MAYHEM με νέο μουσικό project

07.05.2026
Η Φινλανδία ανεβάζει τον πήχη στη Eurovision – Πρωτοφανής live εμφάνιση με βιολί
EUROVISION

Η Φινλανδία ανεβάζει τον πήχη στη Eurovision – Πρωτοφανής live εμφάνιση με βιολί

07.05.2026
«Dance No More»: Το πιο αισθησιακό teaser της χρονιάς μόλις κυκλοφόρησε από τον Harry Styles
Μουσικά Νέα

«Dance No More»: Το πιο αισθησιακό teaser της χρονιάς μόλις κυκλοφόρησε από τον Harry Styles

07.05.2026
Eurovision 2026: Σαρωτική η δεύτερη πρόβα του Akyla με το «Ferto» στη Βιέννη
EUROVISION

Eurovision 2026: Σαρωτική η δεύτερη πρόβα του Akyla με το «Ferto» στη Βιέννη

07.05.2026
Γιατί όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες απαγορεύουν τα κινητά στις συναυλίες τους
Μουσικά Νέα

Γιατί όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες απαγορεύουν τα κινητά στις συναυλίες τους

06.05.2026
Evangelia: Τι είναι το «Paréa: The Prelude» και ποιες διεθνείς stars συναντά
Μουσικά Νέα

Evangelia: Τι είναι το «Paréa: The Prelude» και ποιες διεθνείς stars συναντά

06.05.2026
«Disco DJ» – Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE μόλις κυκλοφόρησαν το απόλυτο party anthem
Videoclips

«Disco DJ» – Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE μόλις κυκλοφόρησαν το απόλυτο party anthem

06.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι