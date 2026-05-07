Celeb World 07.05.2026

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ανέλαβαν την αντιπροσωπεία των καλλυντικών Le Domaine του Brad Pitt στην Ελλάδα
Ειρήνη Στόφυλα

Μια απρόσμενη επιχειρηματική είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αφορά τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, οι οποίοι φαίνεται πως κάνουν ένα νέο επαγγελματικό βήμα εκτός μουσικής και lifestyle. Το ζευγάρι προχωρά σε μια σημαντική συνεργασία που τους φέρνει στον χώρο της ομορφιάς και των πολυτελών καλλυντικών. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν on air από τη Φωτεινή Πετρογιάννη, ο δημοφιλής τραγουδιστής και η σύζυγός του έχουν αναλάβει την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για τη σειρά καλλυντικών «Le Domaine», ένα brand που συνδέεται με τον Brad Pitt. Πρόκειται για προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος, τα οποία απευθύνονται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες, τοποθετώντας το project στον χώρο της unisex luxury skincare αγοράς.

Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Full in love στην πρώτη δημόσια εμφάνιση

Το συγκεκριμένο brand δεν είναι ένα απλό celebrity project, αλλά μια premium σειρά που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τη γνωστή οικογένεια οινοποιών Perrin. Η φιλοσοφία της βασίζεται στη χρήση φυσικών δραστικών συστατικών που προέρχονται από σταφύλια του Château Miraval, σε συνδυασμό με εξελιγμένη τεχνολογία στον τομέα της περιποίησης δέρματος. Στόχος είναι η δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας που προσφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα και όχι απλώς μια εντυπωσιακή εικόνα marketing.


Ο ίδιος ο Brad Pitt έχει τονίσει πως το «Le Domaine» δεν σχεδιάστηκε ως ακόμη ένα celebrity beauty brand, αλλά ως μια ολοκληρωμένη πρόταση skincare με έμφαση στην ποιότητα, τη φυσικότητα και την αποτελεσματικότητα. Αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στη νέα επιχειρηματική κίνηση του Αργυρού και της Νίκα στην ελληνική αγορά.

https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Η είδηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο για το ζευγάρι, το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι που γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2024 και πήρε το όνομα Βασίλης. Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή στις 7 Ιουλίου 2025.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, το ζευγάρι περιμένει και το δεύτερο παιδί του, το οποίο θα είναι κορίτσι, γεγονός που έχει γεμίσει ακόμα περισσότερο χαρά την προσωπική τους ζωή. Η νέα επιχειρηματική τους δραστηριότητα φαίνεται πως έρχεται να συμπληρώσει ένα ήδη έντονα δημιουργικό και οικογενειακά γεμάτο κεφάλαιο.

https://www.instagram.com/alexandra.nika/
https://www.instagram.com/alexandra.nika/

Η εμπλοκή του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα στον χώρο των luxury καλλυντικών δείχνει πως το ζευγάρι δεν περιορίζεται μόνο στη showbiz, αλλά επεκτείνεται δυναμικά και στον επιχειρηματικό κόσμο, αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες και μεγάλα brands.

«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brad Pitt skincare ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Tulum»: Ελένη Φουρέιρα και Playmen έφτιαξαν το απόλυτο summer anthem

«Tulum»: Ελένη Φουρέιρα και Playmen έφτιαξαν το απόλυτο summer anthem

07.05.2026
Επόμενο
Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα

Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα

07.05.2026

Δες επίσης

«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner
Celeb News

«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner

07.05.2026
Πέθανε ο Ted Turner – Το τέλος μιας εποχής στην παγκόσμια ενημέρωση
Celeb News

Πέθανε ο Ted Turner – Το τέλος μιας εποχής στην παγκόσμια ενημέρωση

07.05.2026
Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα
Celeb News

Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα

07.05.2026
Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026
Celeb News

Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026

07.05.2026
Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»
Celeb News

Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»

07.05.2026
«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά
Celeb News

«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά

07.05.2026
Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
Celeb News

Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο

07.05.2026
«7 χρόνια μετά» – Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του γιου της
Celeb News

«7 χρόνια μετά» – Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του γιου της

07.05.2026
Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Full in love στην πρώτη δημόσια εμφάνιση
Celeb News

Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Full in love στην πρώτη δημόσια εμφάνιση

07.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι