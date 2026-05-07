Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα

Μια απρόσμενη επιχειρηματική είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αφορά τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, οι οποίοι φαίνεται πως κάνουν ένα νέο επαγγελματικό βήμα εκτός μουσικής και lifestyle. Το ζευγάρι προχωρά σε μια σημαντική συνεργασία που τους φέρνει στον χώρο της ομορφιάς και των πολυτελών καλλυντικών. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν on air από τη Φωτεινή Πετρογιάννη, ο δημοφιλής τραγουδιστής και η σύζυγός του έχουν αναλάβει την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για τη σειρά καλλυντικών «Le Domaine», ένα brand που συνδέεται με τον Brad Pitt. Πρόκειται για προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος, τα οποία απευθύνονται τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες, τοποθετώντας το project στον χώρο της unisex luxury skincare αγοράς.

Το συγκεκριμένο brand δεν είναι ένα απλό celebrity project, αλλά μια premium σειρά που έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τη γνωστή οικογένεια οινοποιών Perrin. Η φιλοσοφία της βασίζεται στη χρήση φυσικών δραστικών συστατικών που προέρχονται από σταφύλια του Château Miraval, σε συνδυασμό με εξελιγμένη τεχνολογία στον τομέα της περιποίησης δέρματος. Στόχος είναι η δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας που προσφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα και όχι απλώς μια εντυπωσιακή εικόνα marketing.





Ο ίδιος ο Brad Pitt έχει τονίσει πως το «Le Domaine» δεν σχεδιάστηκε ως ακόμη ένα celebrity beauty brand, αλλά ως μια ολοκληρωμένη πρόταση skincare με έμφαση στην ποιότητα, τη φυσικότητα και την αποτελεσματικότητα. Αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στη νέα επιχειρηματική κίνηση του Αργυρού και της Νίκα στην ελληνική αγορά.

Η είδηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο για το ζευγάρι, το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι που γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2024 και πήρε το όνομα Βασίλης. Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή στις 7 Ιουλίου 2025.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, το ζευγάρι περιμένει και το δεύτερο παιδί του, το οποίο θα είναι κορίτσι, γεγονός που έχει γεμίσει ακόμα περισσότερο χαρά την προσωπική τους ζωή. Η νέα επιχειρηματική τους δραστηριότητα φαίνεται πως έρχεται να συμπληρώσει ένα ήδη έντονα δημιουργικό και οικογενειακά γεμάτο κεφάλαιο.

Η εμπλοκή του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα στον χώρο των luxury καλλυντικών δείχνει πως το ζευγάρι δεν περιορίζεται μόνο στη showbiz, αλλά επεκτείνεται δυναμικά και στον επιχειρηματικό κόσμο, αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες και μεγάλα brands.

