Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα

Η Νατάσσα Μποφίλιου μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε σε αρκετά ζητήματα που απασχολούν τη μουσική της πορεία αλλά και τις προτάσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως της έχουν γίνει προτάσεις για συμμετοχή στη Eurovision, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει μπει στη διαδικασία να το σκεφτεί σοβαρά. Παράλληλα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον Ακύλα, ενώ σχολίασε και την ακύρωση της περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη, που όπως είπε ήταν μια δύσκολη στιγμή.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, που σπάνια μιλά για τέτοιου είδους τηλεοπτικά ή μουσικά ενδεχόμενα, ξεκαθάρισε πως το ενδεχόμενο να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision δεν αποτελεί κάτι που έχει οργανώσει στο μυαλό της. Όπως ανέφερε, κατά καιρούς έχουν γίνει προτάσεις, όμως δεν έχει υπάρξει η κατάλληλη συγκυρία ή η εσωτερική ανάγκη για να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Η ίδια φαίνεται να επιλέγει προσεκτικά τα επαγγελματικά της βήματα, δίνοντας πάντα έμφαση στο αν της ταιριάζει καλλιτεχνικά κάθε project.


Στη συνέντευξή της, η Νατάσσα Μποφίλιου μίλησε και για τον Ακύλα, εκφράζοντας με πολύ θετικά λόγια την άποψή της για τον νεαρό καλλιτέχνη. Όπως είπε, μπορεί να μην τον γνωρίζει προσωπικά, όμως έχει σχηματίσει την εικόνα ενός πολύ γλυκού και ταλαντούχου παιδιού. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σκηνική του παρουσία και στο τραγούδι του, σημειώνοντας πως θεωρεί ότι έχει έντονο καλλιτεχνικό «αστέρι» και του εύχεται τα καλύτερα για τη συνέχεια της πορείας του.

Η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ακύρωση της περιοδείας που επρόκειτο να πραγματοποιήσει με τον Γιάννη Χαρούλη, ένα γεγονός που όπως είπε την επηρέασε βαθιά σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Περιγράφοντας τη δυσκολία της κατάστασης, τόνισε ότι τέτοιες στιγμές είναι αναπόφευκτα στενάχωρες, αλλά το σημαντικό είναι να συνεχίζεις και να προσπαθείς ξανά, χωρίς να χάνεις τη δύναμή σου.

Οι δηλώσεις της Νατάσσας Μποφίλιου προκάλεσαν ενδιαφέρον, τόσο για το ενδεχόμενο Eurovision όσο και για τα σχόλιά της προς τον Ακύλα, δείχνοντας για ακόμη μία φορά ότι παρακολουθεί ενεργά τη σύγχρονη μουσική σκηνή και δεν διστάζει να εκφράσει τη γνώμη της για νέους καλλιτέχνες.

Στο τέλος της συνέντευξης, η ίδια έδωσε ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα, τονίζοντας πως ακόμη και μέσα από δυσκολίες και ακυρώσεις, η ουσία είναι να συνεχίζεις να προχωράς και να δημιουργείς. Και όπως φαίνεται, η Νατάσσα Μποφίλιου παραμένει πιστή στη δική της καλλιτεχνική διαδρομή, χωρίς βιαστικές κινήσεις αλλά με σταθερά βήματα.

