Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Full in love στην πρώτη δημόσια εμφάνιση

Η Νατάσα Θεοδωρίδου φαίνεται πως διανύει μια από τις πιο όμορφες και ισορροπημένες περιόδους της προσωπικής της ζωής. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους στα προσωπικά της, αυτή τη φορά δεν έκρυψε τη σχέση της με τον επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη. Οι δυο τους έκαναν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή τους σε κοσμικό event, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά πως είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Το ζευγάρι βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου πραγματοποιήθηκε η έκθεση «EROS». Τη διοργάνωση ανέλαβαν η Μαρίνα Βερνίκου και η φιλανθρωπική οργάνωση Creaid, συγκεντρώνοντας αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης και της showbiz.

Η εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον σύντροφό της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ήταν η πρώτη φορά που οι δυο τους φωτογραφήθηκαν επίσημα μαζί σε δημόσια εκδήλωση. Αν και απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, πόζαραν αγκαλιασμένοι και ιδιαίτερα χαμογελαστοί μπροστά στους φωτογράφους, δείχνοντας πως δεν έχουν λόγο πλέον να κρύβουν τη σχέση τους.

Στην ίδια εκδήλωση παρευρέθηκε και η μεγαλύτερη κόρη της τραγουδίστριας, Χριστιάνα Μπέτα, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο των εικαστικών. Η παρουσία της έδωσε ακόμα πιο οικογενειακό χαρακτήρα στη βραδιά, ενώ αρκετοί σχολίασαν τη στενή σχέση που διατηρεί η Νατάσα Θεοδωρίδου με τις κόρες της.





Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, ο Γιάννης Καρυπίδης έχει ήδη γνωρίσει από κοντά την οικογένεια της τραγουδίστριας. Μάλιστα, το ζευγάρι φέρεται να πέρασε μαζί το Πάσχα στο πατρικό της Νατάσας Θεοδωρίδου, κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι η σχέση τους έχει αποκτήσει πλέον πολύ σοβαρή βάση.

Ο επιχειρηματίας και πρώην ποδοσφαιριστής βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της τραγουδίστριας, ακόμη και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, στηρίζοντάς τη σε κάθε νέο βήμα. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως οι δυο τους έχουν βρει μια ιδιαίτερη ισορροπία και περνούν μια περίοδο γεμάτη ηρεμία και έντονα συναισθήματα.

Την ίδια ώρα, όλο και πιο έντονες γίνονται οι φήμες που θέλουν το ζευγάρι να σκέφτεται σοβαρά το επόμενο βήμα στη σχέση του. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να ανέβουν σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας, πιθανότατα πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδεία της τραγουδίστριας.

Αν τελικά επιβεβαιωθούν τα σενάρια γάμου, αυτός θα είναι ο τρίτος γάμος για τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Από την άλλη πλευρά, για τον Γιάννη Καρυπίδη θα πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του, καθώς στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με τη Σταυρούλα Θεοδώρου, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις φήμες περί γάμου, η κοινή τους εμφάνιση και η εικόνα που παρουσιάζουν δείχνουν πως η σχέση τους περνά σε μια πιο σοβαρή και σταθερή φάση. Και όπως φαίνεται, η Νατάσα Θεοδωρίδου επιλέγει πλέον να ζει τον έρωτά της χωρίς να τον κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

