Δάφνη Καραβοκύρη: Η μάχη με τη νευρική ανορεξία στα 15 και η στιγμή που αποφάσισε να σώσει τον εαυτό της

Μία βαθιά προσωπική εξομολόγηση έκανε η Δάφνη Καραβοκύρη, μιλώντας ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στα 15 της χρόνια, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τη νευρική ανορεξία στο Happy Day, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Με ειλικρίνεια και χωρίς να προσπαθεί να ωραιοποιήσει όσα έζησε, περιέγραψε την ψυχολογική πίεση που ένιωθε μέσα στο σπίτι την περίοδο που οι γονείς της χώριζαν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό άρχισε να επηρεάζει τη σχέση της με το φαγητό και το σώμα της.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο ένιωθε πως έχανε τη σταθερότητα γύρω της και αναζητούσε έναν τρόπο να τραβήξει την προσοχή των γονιών της. Η νευρική ανορεξία, όπως παραδέχτηκε σήμερα, δεν ξεκίνησε ξαφνικά, αλλά χτίστηκε μέσα από φόβο, πίεση και συναισθηματική ανασφάλεια που μεγάλωνε καθημερινά. «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου και αναζητούσα την προσοχή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μία περίοδο που, όπως είπε, ένιωθε ότι όλα άλλαζαν γύρω της χωρίς η ίδια να μπορεί να το διαχειριστεί.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Πιο ευτυχισμένοι από ποτέ στο baby shower του γιου τους

Η ίδια θυμήθηκε πως σε πολύ μικρή ηλικία άρχισε να ελέγχει αυστηρά το φαγητό της, πιστεύοντας ότι έτσι αποκτούσε έλεγχο σε κάτι μέσα στη ζωή της. Στην πραγματικότητα όμως, όπως τόνισε, έχανε σταδιακά τον εαυτό της, ενώ η ψυχολογική της κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη. Παρότι η περίοδος εκείνη ήταν ιδιαίτερα σκοτεινή, η Δάφνη Καραβοκύρη κατάφερε τελικά να βγει από αυτή τη μάχη με τη βοήθεια ειδικών ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα της.





Όπως αποκάλυψε, η ψυχοθεραπεία και η στήριξη από διατροφολόγο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να ξεπεράσει τη νευρική ανορεξία και να αποκτήσει ξανά μία πιο υγιή σχέση με το σώμα και την καθημερινότητά της. «Με ψυχοθεραπευτή και διατροφολόγο ξεπέρασα τη νευρική ανορεξία στα 15 μου», ανέφερε, θέλοντας να στείλει παράλληλα το μήνυμα ότι η συγκεκριμένη διαταραχή μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν υπάρχει σωστή υποστήριξη και αποδοχή του προβλήματος.

Η εξομολόγησή της άγγιξε πολλούς ανθρώπους στα social media, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με παρόμοιες ψυχικές δυσκολίες σε νεαρή ηλικία. Άλλωστε, η νευρική ανορεξία δεν αφορά μόνο την εικόνα ενός ανθρώπου, αλλά συνδέεται βαθιά με την ψυχική υγεία, την αυτοεικόνα και τις συναισθηματικές πληγές που πολλές φορές μένουν αόρατες στους γύρω.

Σήμερα, η Δάφνη Καραβοκύρη μιλά ανοιχτά για εκείνη την περίοδο χωρίς φόβο, επιλέγοντας να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που μπορεί να περνούν κάτι αντίστοιχο. Μέσα από τη δική της ιστορία δείχνει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής σου, η βοήθεια από ειδικούς και η στήριξη των σωστών ανθρώπων μπορούν να γίνουν η αρχή για να σταθείς ξανά δυνατός απέναντι στον εαυτό σου.

Ιωάννα Μαλέσκου: Οι παραμυθένιες φωτογραφίες από τα γενέθλια της κόρης της