Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Πιο ευτυχισμένοι από ποτέ στο baby shower του γιου τους

Λίγο πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης θέλησαν να περάσουν μία ξεχωριστή βραδιά μαζί με τα πιο κοντινά τους πρόσωπα, οργανώνοντας ένα baby shower γεμάτο συναίσθημα, προσωπικές πινελιές και χαρούμενες στιγμές που έδειχναν ξεκάθαρα πόσο ανυπομονούν να γίνουν γονείς.

Η μικρή γιορτή πραγματοποιήθηκε σε έναν προσεγμένο χώρο, διακοσμημένο εξ’ ολοκλήρου σε γαλάζιες και λευκές αποχρώσεις, με κάθε λεπτομέρεια να παραπέμπει στον ερχομό του αγοριού τους. Μεγάλα μπαλόνια σε διαφορετικά σχέδια και μεγέθη είχαν τοποθετηθεί σε όλο το σημείο, ενώ λευκά λουλούδια και σατέν φιόγκοι έδιναν μία πιο elegant αισθητική στη διακόσμηση.

Στο κέντρο του χώρου υπήρχε ένα μεγάλο τραπέζι με γλυκά και μικρές λιχουδιές, διακοσμημένες επίσης στο ίδιο ύφος. Cupcakes, μπισκότα και θεματικά γλυκά σε γαλάζιους τόνους συμπλήρωναν την εικόνα, ενώ δεν έλειπαν και οι personalized λεπτομέρειες που είχαν δημιουργηθεί ειδικά για το baby shower του ζευγαριού.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή και συγκινημένη σε αρκετές από τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media. Επέλεξε ένα μακρύ γαλάζιο φόρεμα με αέρινη γραμμή που τόνιζε τη φουσκωμένη κοιλιά της, κρατώντας ένα πιο φυσικό και ρομαντικό look για τη βραδιά. Δίπλα της, ο Σάκης Κατσούλης δεν σταμάτησε στιγμή να τη φροντίζει και να βρίσκεται κοντά της, κάτι που σχολιάστηκε έντονα και από τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Από τα πιο ιδιαίτερα σημεία της βραδιάς ήταν η δραστηριότητα που ετοίμασαν για τους καλεσμένους τους. Αντί για ένα τυπικό baby shower, το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει πιο προσωπικό χαρακτήρα στη μάζωξη, ζητώντας από φίλους και συγγενείς να ζωγραφίσουν πάνω σε λευκά βρεφικά φορμάκια για τον μικρό που έρχεται. Άλλοι έγραψαν ευχές, άλλοι ζωγράφισαν μικρά σχέδια και κάποιοι επέλεξαν πιο χιουμοριστικά μηνύματα, δημιουργώντας έτσι αναμνηστικά που θα κρατήσουν για πάντα.

Παράλληλα, υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη γωνιά για φωτογραφίες, όπου οι καλεσμένοι φωτογραφίζονταν με το ζευγάρι χρησιμοποιώντας μικρά props και κορνίζες. Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν τυπώθηκαν εκείνη τη στιγμή και μπήκαν σε διακοσμητικά κάδρα, ώστε να μείνουν ως ενθύμιο της βραδιάς. Η ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια του baby shower ήταν χαλαρή και οικογενειακή, χωρίς υπερβολές, αλλά με έντονο το στοιχείο της συγκίνησης.

Όπως φάνηκε και από τα stories που δημοσίευσαν στα social media, τόσο η Μαριαλένα Ρουμελιώτη όσο και ο Σάκης Κατσούλης ήθελαν να μοιραστούν αυτή τη στιγμή μόνο με ανθρώπους που βρίσκονται πραγματικά κοντά τους.

