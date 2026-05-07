Celeb World 07.05.2026

Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Πιο ευτυχισμένοι από ποτέ στο baby shower του γιου τους

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Λίγες εβδομάδες πριν κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον γιο τους, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκαν με αγαπημένα πρόσωπα μία βραδιά γεμάτη συγκίνηση
Πόπη Βασιλείου

Λίγο πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης θέλησαν να περάσουν μία ξεχωριστή βραδιά μαζί με τα πιο κοντινά τους πρόσωπα, οργανώνοντας ένα baby shower γεμάτο συναίσθημα, προσωπικές πινελιές και χαρούμενες στιγμές που έδειχναν ξεκάθαρα πόσο ανυπομονούν να γίνουν γονείς.

https://www.instagram.com/marialena.rou/
https://www.instagram.com/marialena.rou/

Η μικρή γιορτή πραγματοποιήθηκε σε έναν προσεγμένο χώρο, διακοσμημένο εξ’ ολοκλήρου σε γαλάζιες και λευκές αποχρώσεις, με κάθε λεπτομέρεια να παραπέμπει στον ερχομό του αγοριού τους. Μεγάλα μπαλόνια σε διαφορετικά σχέδια και μεγέθη είχαν τοποθετηθεί σε όλο το σημείο, ενώ λευκά λουλούδια και σατέν φιόγκοι έδιναν μία πιο elegant αισθητική στη διακόσμηση.

Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η νέα τρυφερή ανάρτηση

Στο κέντρο του χώρου υπήρχε ένα μεγάλο τραπέζι με γλυκά και μικρές λιχουδιές, διακοσμημένες επίσης στο ίδιο ύφος. Cupcakes, μπισκότα και θεματικά γλυκά σε γαλάζιους τόνους συμπλήρωναν την εικόνα, ενώ δεν έλειπαν και οι personalized λεπτομέρειες που είχαν δημιουργηθεί ειδικά για το baby shower του ζευγαριού.

https://www.instagram.com/marialena.rou/
https://www.instagram.com/marialena.rou/

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαμογελαστή και συγκινημένη σε αρκετές από τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media. Επέλεξε ένα μακρύ γαλάζιο φόρεμα με αέρινη γραμμή που τόνιζε τη φουσκωμένη κοιλιά της, κρατώντας ένα πιο φυσικό και ρομαντικό look για τη βραδιά. Δίπλα της, ο Σάκης Κατσούλης δεν σταμάτησε στιγμή να τη φροντίζει και να βρίσκεται κοντά της, κάτι που σχολιάστηκε έντονα και από τους διαδικτυακούς τους φίλους.

https://www.instagram.com/marialena.rou/
https://www.instagram.com/marialena.rou/

Από τα πιο ιδιαίτερα σημεία της βραδιάς ήταν η δραστηριότητα που ετοίμασαν για τους καλεσμένους τους. Αντί για ένα τυπικό baby shower, το ζευγάρι αποφάσισε να δώσει πιο προσωπικό χαρακτήρα στη μάζωξη, ζητώντας από φίλους και συγγενείς να ζωγραφίσουν πάνω σε λευκά βρεφικά φορμάκια για τον μικρό που έρχεται. Άλλοι έγραψαν ευχές, άλλοι ζωγράφισαν μικρά σχέδια και κάποιοι επέλεξαν πιο χιουμοριστικά μηνύματα, δημιουργώντας έτσι αναμνηστικά που θα κρατήσουν για πάντα.

https://www.instagram.com/marialena.rou/
https://www.instagram.com/marialena.rou/

Παράλληλα, υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη γωνιά για φωτογραφίες, όπου οι καλεσμένοι φωτογραφίζονταν με το ζευγάρι χρησιμοποιώντας μικρά props και κορνίζες. Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν τυπώθηκαν εκείνη τη στιγμή και μπήκαν σε διακοσμητικά κάδρα, ώστε να μείνουν ως ενθύμιο της βραδιάς. Η ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια του baby shower ήταν χαλαρή και οικογενειακή, χωρίς υπερβολές, αλλά με έντονο το στοιχείο της συγκίνησης.

https://www.instagram.com/marialena.rou/
https://www.instagram.com/marialena.rou/
https://www.instagram.com/marialena.rou/
https://www.instagram.com/marialena.rou/

Όπως φάνηκε και από τα stories που δημοσίευσαν στα social media, τόσο η Μαριαλένα Ρουμελιώτη όσο και ο Σάκης Κατσούλης ήθελαν να μοιραστούν αυτή τη στιγμή μόνο με ανθρώπους που βρίσκονται πραγματικά κοντά τους.

Η Angelina Jolie πούλησε την έπαυλή της στο Hollywood – Η πώληση-μαμούθ των 30 εκατ. δολαρίων

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

baby shower Μαριαλένα Ρουμελιώτη Σάκης Κατσούλης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ιωάννα Μαλέσκου: Οι παραμυθένιες φωτογραφίες από τα γενέθλια της κόρης της

Ιωάννα Μαλέσκου: Οι παραμυθένιες φωτογραφίες από τα γενέθλια της κόρης της

07.05.2026
Επόμενο
«Κουρασμένος, αλλά χαρούμενος» – Η νονά του Ακύλα αποκάλυψε τί της εκμυστηρεύτηκε λίγο πριν την Eurovision

«Κουρασμένος, αλλά χαρούμενος» – Η νονά του Ακύλα αποκάλυψε τί της εκμυστηρεύτηκε λίγο πριν την Eurovision

07.05.2026

Δες επίσης

«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner
Celeb News

«Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά» – Η Jane Fonda αποχαιρετά τον Ted Turner

07.05.2026
Πέθανε ο Ted Turner – Το τέλος μιας εποχής στην παγκόσμια ενημέρωση
Celeb News

Πέθανε ο Ted Turner – Το τέλος μιας εποχής στην παγκόσμια ενημέρωση

07.05.2026
Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα
Celeb News

Η «αιφνιδιαστική» απάντηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Eurovision και τον Ακύλα

07.05.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Το beauty project με τον Brad Pitt που φέρνει ανατροπές στην Ελλάδα

07.05.2026
Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026
Celeb News

Ο λόγος που όλοι κοίταζαν το ρολόι του Dwayne Johnson στο Met Gala 2026

07.05.2026
Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»
Celeb News

Ο James Hetfield έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και δήλωσε «έτοιμος να ροκάρει»

07.05.2026
«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά
Celeb News

«Δεν υπάρχει καμία πικρία» – Όσα είπε ο Δημήτρης Σκουλός για τη σχέση του με τη Βίκυ Καγιά

07.05.2026
Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
Celeb News

Kylie Jenner και Timothée Chalamet απαντούν στις φήμες για εντάσεις με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο

07.05.2026
«7 χρόνια μετά» – Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του γιου της
Celeb News

«7 χρόνια μετά» – Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του γιου της

07.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

ΑΙΧΜΕΣ: Ιστορίες για αλλαγές

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Oι νέες επενδύσεις της Alter Ego Media

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από την ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το περιβάλλον Τσίπρα

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Το «επιτελικό κράτος» κατάντησε αφορμή για… φάρσες

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι

Έρμαιο στα χέρια αδίστακτων κακοποιών οι ευάλωτοι