EUROVISION 07.05.2026

«Κουρασμένος, αλλά χαρούμενος» – Η νονά του Ακύλα αποκάλυψε τί της εκμυστηρεύτηκε λίγο πριν την Eurovision

Η νονά του Akyla μίλησε για τον χαρακτήρα, την καθημερινότητά και τη ζωή του λίγο πριν την τελική ευθεία για τη Eurovision 2026
Ειρήνη Στόφυλα

Όσο πλησιάζει η μεγάλη βραδιά της Eurovision 2026, το όνομα του Akyla βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα τόσο με το τραγούδι του όσο και με τη σκηνική του παρουσία, ενώ οι προσδοκίες γύρω από την εμφάνισή του στη Βιέννη ανεβαίνουν καθημερινά. Παρ’ όλα αυτά, πίσω από τα φώτα, τις πρόβες και την ένταση της διοργάνωσης, υπάρχει ένας άνθρωπος που συνεχίζει να παραμένει προσγειωμένος και πολύ κοντά στους δικούς του ανθρώπους.

Μέσα από δηλώσεις της στο Breakfast@Star, η νονά του Akyla μίλησε για την καθημερινότητά του αυτές τις ημέρες αλλά και για τον χαρακτήρα του, αποκαλύπτοντας πτυχές που το κοινό δεν γνωρίζει. Όπως είπε, επικοινώνησαν μέσα στη μέρα και ο ίδιος της μετέφερε πως είναι αρκετά κουρασμένος από τις συνεχόμενες πρόβες και την πίεση της προετοιμασίας, όμως ταυτόχρονα νιώθει ενθουσιασμό και χαρά για όσα ζει στη Eurovision.

Η εικόνα που περιέγραψε δεν ήταν αυτή ενός «σταρ», αλλά ενός νέου ανθρώπου που βιώνει ίσως τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής και της καριέρας του. Σύμφωνα με τη νονά του, ο Akylas παραμένει το ίδιο ευγενικό και καλό παιδί που ήταν πάντα, με έντονη αγάπη για την οικογένειά του και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του από την αρχή.

Ο Akylas, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος, εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα με το «Ferto», ένα τραγούδι που έχει ήδη ξεχωρίσει ανάμεσα στις συμμετοχές της Eurovision 2026. Οι στίχοι του κομματιού μιλούν για την απληστία, την ανάγκη για περισσότερα και την εσωτερική αγωνία ενός ανθρώπου να ξεφύγει από όσα τον πίεσαν και τον πλήγωσαν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως το τραγούδι αντικατοπτρίζει και κομμάτια της προσωπικής του διαδρομής.

Η νονά του αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της προσπάθειάς του στην Αθήνα, όταν είχε αφήσει πίσω την παλιά του ζωή κυνηγώντας το όνειρο της καλλιτεχνικής πορείας. Όπως αποκάλυψε, εργαζόταν τα βράδια σε κρεπερί για να μπορεί να συντηρείται οικονομικά, ενώ τα πρωινά παρακολουθούσε μαθήματα υποκριτικής, προσπαθώντας να εξελιχθεί και να χτίσει το μέλλον που ονειρευόταν.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, σύμφωνα με τα λόγια της, ήταν ότι δεν παραπονιόταν ποτέ. Ακόμα και στις δύσκολες περιόδους, πίστευε πως κάποια στιγμή οι κόποι του θα ανταμειφθούν και ότι θα καταφέρει να κάνει πραγματικότητα τους στόχους του. Αυτή η πλευρά του χαρακτήρα του φαίνεται πως είναι και ο λόγος που αρκετός κόσμος ταυτίζεται μαζί του σήμερα.

Rehearsal Images: Akylas performing Ferto for Greece during the Second Rehearsal at Wiener Stadthalle, Vienna 2026

Το παρασκήνιο της ζωής του δίνει πλέον διαφορετική διάσταση στην εικόνα που βλέπει το κοινό πάνω στη σκηνή της Eurovision. Ο Akylas δεν παρουσιάζεται μόνο ως ένας performer με δυνατή σκηνική ενέργεια και ένα ιδιαίτερο τραγούδι, αλλά ως ένας άνθρωπος που κουβαλά πίσω του μια πραγματική ιστορία προσπάθειας, επιμονής και προσωπικών θυσιών.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική συμμετοχή παραμένει ψηλά στις στοιχηματικές προβλέψεις, με πολλούς eurofans να μιλούν ακόμα και για πιθανή πρωτιά. Η πίεση γύρω από το όνομά του μεγαλώνει καθημερινά, όμως όπως φαίνεται, εκείνος προσπαθεί να απολαύσει τη στιγμή παρά την εξάντληση των τελευταίων ημερών.

Ίσως τελικά αυτό να είναι και το στοιχείο που έχει κάνει τόσο κόσμο να τον στηρίζει φανατικά. Δεν είναι μόνο το «Ferto» ή η σκηνική του παρουσία. Είναι η αίσθηση πως ο Akylas παραμένει αυθεντικός και αληθινός, χωρίς να προσπαθεί να παίξει κάποιον ρόλο μπροστά στις κάμερες. Και αυτό είναι κάτι που όσοι τον γνωρίζουν προσωπικά φαίνεται να επιβεβαιώνουν με κάθε ευκαιρία.

