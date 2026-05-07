EUROVISION 07.05.2026

Eurovision 2026: Σαρωτική η δεύτερη πρόβα του Akyla με το «Ferto» στη Βιέννη

Δείτε το πρώτο βίντεο από τη δεύτερη πρόβα του Akyla στη Eurovision 2026 και όλα όσα αποκαλύπτει για το «Ferto»
Ειρήνη Στόφυλα

Η ελληνική συμμετοχή για τη Eurovision 2026 φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά στην τελική ευθεία και ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα στα social media. Ο Akylas πραγματοποίησε τη δεύτερη πρόβα του στη σκηνή της φετινής διοργάνωσης και το πρώτο επίσημο απόσπασμα μόλις κυκλοφόρησε, δίνοντας στους fans μια πιο καθαρή εικόνα για όσα ετοιμάζει η ελληνική αποστολή. Μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, το performance του «Ferto» κατάφερε να δημιουργήσει hype, χάρη στη σκηνική αισθητική, τα έντονα visuals και τη gaming φιλοσοφία που κυριαρχεί στην παρουσίαση.

Η εμφάνιση του Akyla στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη έχει έντονο κινηματογραφικό χαρακτήρα, ενώ πίσω από το δημιουργικό concept βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος έχει αναλάβει τη σκηνοθετική επιμέλεια της ελληνικής συμμετοχής.

Η δεύτερη πρόβα κύλησε απόλυτα ομαλά και σύμφωνα με πληροφορίες άφησε ιδιαίτερα ικανοποιημένη την ελληνική αποστολή, καθώς το αποτέλεσμα στη σκηνή ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το τραγούδι.

Rehearsal Images: Akylas performing Ferto for Greece during the Second Rehearsal at Wiener Stadthalle, Vienna 2026

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, βλέπουμε πως το «Ferto» αποκτά στη σκηνή μια διαφορετική διάσταση, με τη χρήση εντυπωσιακών visual effects αλλά και ρεαλιστικών props που ενισχύουν το storytelling της εμφάνισης. Η σκηνική προσέγγιση ακολουθεί ξεκάθαρα αισθητική video game, παρουσιάζοντας συμβολικά την πορεία του Akyla από τις δυσκολίες προς την επιτυχία.

Το performance φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στο ανατρεπτικό στοιχείο και τη συναισθηματική φόρτιση, δημιουργώντας μια εικόνα που συνδυάζει ένταση, συναίσθημα και μοντέρνα σκηνική ταυτότητα. Οι εναλλαγές στα visuals, ο φωτισμός και η συνολική ατμόσφαιρα δίνουν την αίσθηση μιας performance που έχει σχεδιαστεί για να ξεχωρίσει στον Α’ Ημιτελικό.

Το συγκεκριμένο 30άρι απόσπασμα αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη επίσημη τηλεοπτική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision 2026 και ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους eurofans. Η αντίστροφη μέτρηση πλέον ξεκινά για τη live εμφάνιση του Akyla, ο οποίος θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Τα 3 ζώδια που έχουν την τέχνη στο DNA τους

Ιωάννα Μαλέσκου: Οι παραμυθένιες φωτογραφίες από τα γενέθλια της κόρης της

