Η «έκπληξη» που ετοιμάζεται για τη Βίκυ Λέανδρος στη φετινή Eurovision

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, που φέρνει για ακόμη μία χρονιά στη σκηνή της Ευρώπης μουσική, εκπλήξεις και έντονες στιγμές. Ανάμεσα στα highlights του πρώτου ημιτελικού ξεχωρίζει η εμφάνιση της Βίκυς Λέανδρος, η οποία επιστρέφει στη σκηνή του θεσμού ως special guest. Η παρουσία της έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον, καθώς συνδέεται και με μια ξεχωριστή αναδρομή στο παρελθόν της.

Η Βίκυ Λέανδρος θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, σε μια εμφάνιση που συνδυάζει νοσταλγία και ιστορία του διαγωνισμού. Όπως η ίδια αποκάλυψε, θα τραγουδήσει ξανά το κομμάτι που είχε ερμηνεύσει όταν ήταν μόλις 15 ετών για το Λουξεμβούργο, σε μια στιγμή που αναμένεται να έχει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες του σκηνικού concept, κρατώντας και για την ίδια το στοιχείο της έκπληξης.

Η Βίκυ Λέανδρος «δίνει» τη ψήφο της στον Ακύλα: «Μου άρεσε πολύ το τραγούδι του-έχει καρδιά και κάτι μοναδικό»





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αναφορά της στην ελληνική συμμετοχή, καθώς η ίδια μίλησε θετικά για το τραγούδι «Ferto» του Akyla. Όπως είπε, της άρεσε πολύ και θεωρεί ότι έχει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί ψηλά στον διαγωνισμό. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι ο καλλιτέχνης θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή, ερμηνεύοντας το κομμάτι με συναίσθημα και αφοσίωση.

Η σύντομη αυτή δήλωση ήρθε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την ελληνική συμμετοχή, που ήδη συγκεντρώνει βλέμματα ενόψει του πρώτου ημιτελικού.

