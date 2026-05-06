Αντέγραψε ο Akylas τον Τάσο Μπουγά; Το TikTok έχει την ετυμηγορία

Ένα μικρό «buzz» έχει προκληθεί στον μουσικό χώρο μετά τις δηλώσεις του Τάσου Μπουγά, ο οποίος σχολίασε δημόσια ότι το νέο τραγούδι «Ferto» του Akyla του θυμίζει έντονα μία από τις παλαιότερες επιτυχίες του. Το θέμα πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς το κομμάτι βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της προσοχής λόγω της υψηλής του θέσης στα προγνωστικά για τη Eurovision 2026, με αρκετούς να συζητούν αν υπάρχουν πράγματι ομοιότητες ανάμεσα στα δύο τραγούδια και πόσο έντονη είναι αυτή η μουσική σύνδεση.

Το θέμα ξεκίνησε όταν ο Τάσος Μπουγάς άκουσε το «Ferto», το οποίο έχει ήδη τραβήξει την προσοχή λόγω της υψηλής του θέσης στα προγνωστικά για τη Eurovision 2026. Όπως ανέφερε, αρκετοί ακροατές τού επισήμαναν ότι υπάρχουν ομοιότητες με το δικό του τραγούδι «Θέλεις μπουζούκια πάμε», κάτι που τον έκανε να το σχολιάσει δημόσια.

Οι δηλώσεις του Τάσου Μπουγά

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι δεν τον ενοχλεί η σύγκριση, ακόμα κι αν υπάρχει μουσική ομοιότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει ακούσει από πολλούς ότι τα δύο κομμάτια «μοιάζουν» και θεωρεί πως αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει κάποια κοινή βάση στον ήχο τους.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά και ότι δεν βλέπει το ζήτημα αρνητικά, αντιθέτως εύχεται καλή επιτυχία στον Akyla και στην ελληνική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Ομοιότητες που συζητούνται

Η συζήτηση γύρω από τα δύο τραγούδια επικεντρώνεται κυρίως στον ρυθμό και στο γενικότερο «τσιφτετέλι» στοιχείο που φαίνεται να υπάρχει και στα δύο κομμάτια, κάτι που έχει οδηγήσει αρκετούς ακροατές σε συγκρίσεις.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη μουσικολογική αξιολόγηση που να επιβεβαιώνει ή να απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί αντιγραφής, με το θέμα να παραμένει περισσότερο σε επίπεδο συζήτησης στα social media και το κοινό.

Ένα θέμα που μένει ανοιχτό

Παρά τον θόρυβο, ο Τάσος Μπουγάς κράτησε χαμηλούς τόνους, τονίζοντας ότι στη μουσική οι ομοιότητες είναι συχνό φαινόμενο και δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης. Το μόνο που επανέλαβε είναι η ευχή του για επιτυχία στον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision, αφήνοντας το θέμα ανοιχτό για περαιτέρω συζήτηση ανάμεσα στους ακροατές.

Akylas – Ferto

Τάσος Μπουγάς – Θέλεις Μπουζούκια Πάμε

